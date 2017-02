Delegacioni i Komisionit të Jashtëm vizitë në Mal të Zi

Në datat 8 dhe 9 shkurt, Kryetarja e Komisionit për Politiken e Jashtme të Kuvendit të Shqiperise, Arta Dade, e shoqëruar nga anëtarët e këtij komisioni, Namik Dokle, Aldo Bumçi, Luljeta Arapi dhe Edlira Çekrezi, kryen një vizitë pune dhe miqësore në Malin e Zi, me ftesë të Kryetarit të Komitetit për Marrëdheniet Ndërkombëtare dhe Emigracionin të Parlamentit malazez, Andrija Nikoliç.

Gjate kësaj vizite, Arta Dade dhe delegacioni që ajo kryeson patën takime me Kryetarin e Parlamentit malazez, Ivan Brajoviç, me Nënkryetarin Genci Nimanbegu si dhe me Kryetarin e Komitetit për Marrëdheniet Ndërkombëtare dhe Emigracionin Andrija Nikoliç.

Në këto takime, Dade shprehu falënderimet për ftesën dhe iu uroi bashkëbiseduesve malazezë suksese në detyrë. Ajo u shpreh se marrëdhëniet midis dy vendeve tona karakterizohen nga një rritje e vazhdueshme, nga vullneti politik dhe dëshira e sinqertë dhe e ndërsjelltë për të krijuar hapësira më të gjëra për bashkëpunim dhe zhvillimin e shpejtë të të dyja vendeve në interes të paqes, stabilitetit, sigurisë në rajon dhe integrimit evro-atlantik.

Shqipëria, tha ajo, është plotësisht e angazhuar për t’i ngritur në një nivel më të lartë marrëdheniet në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë. Konstatojmë me kënaqësi se edhe Mali i Zi ndan të njëjtin vlerësim për marrëdhëniet me vendin tonë. Kryetarja e Komisionit për Politikën e Jashtme, Dade u shpreh se Shqipëria ka mbështetur fuqimisht anëtarësimin e Malit të Zi në NATO dhe beson se kjo i shërben forcimit të mëtejshëm të Aleancës si dhe rritjes së sigurisë dhe stabilitetit jo vetëm brenda rajonit por edhe në të gjithë zonën Euro-Atlantike.