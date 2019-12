Delegacioni turk në Tiranë: Bashkë me banesat, do të plotësojmë edhe nevojat sociale të banorëve

Ministrja e Kulturës, Znj. Elva Margariti, në statusin e Koordinatores për Planifikimin e Projekteve të Rindërtimit zhvilloi sot një takim me delegacionin turk, i cili ndodhet në Shqipëri për përmbushjen e premtimit të ndërtimit të 500 banesave, për banorët e mbetur të pastrehë pas tërmetit të 26 nëntorit. Delegacioni drejtohej nga Ambasadori i Turqisë në Tiranë, Z. Murat Ahmet Yörük dhe zv/Presidenti i Entit të Banesave në Turqi (TOKI), Z. Mustafa Levent Sungur. Pas takimit u zhvillua edhe një konferencë për shtyp.

Duke falenderuar delegacionin turk për angazhimin dhe gatishmërinë, për t’i ardhur në ndihmë popullit shqiptar në këto ditë të vështira, Ministrja Margariti u shpreh se “po punojmë shpejt jo vetëm për evidentimin e dëmit, por për krijimin e vizionit të qartë të ndërhyrjes. Po ecim me identifikimin e zonave të mundshme, ku kjo ndërhyrje do të marrë jetë. Qeveria turke ka premtuar ndërtimin e 500 ndërtesave dhe ne ua kemi bërë të qartë se sfida jonë më e madhe është zona rurale. Do të ishte shumë e thjeshtë që prekjet të zhvilloheshin në zona rezidenciale, por ne mendojmë zonat rurale, ku dëmi ekonomik dhe psikologjik është shumë i madh, kanë nevojë për mbështetje dhe një mundësi shprese. Po ecim shpejt për ndërtimin e skenarëve të duhur dhe e rëndësishme është të mos humbasim kohë. Nga inspektimet që janë bërë në terren po piketohen prona shtetërore, të cilat e lejojnë edhe më shpejt ndërhyrjen”.

Ministrja Margariti u shpreh se edhe në vendet më të zhvilluara janë dashur më shumë se 40 ditë, për të krijuar idetë e qarta mbi dëmin dhe ndërhyrjet e duhura. “Është një punë e vështirë, me një kosto të lartë ekonomike, por edhe ne i jemi futur kësaj sfide njëlloj si vendet e zhvilluara apo vendet fqinje, edhe pse gjatë 40 viteve të fundit nuk kemi pasur situata posttërmeti, sidomos në planifikimin dhe rindërtimin. Jam optimiste që do të ecim shumë shpejt dhe do të kemi para komitetit skenaret e duhura, që ky proces të finalizohet, pasinjerëzit kanë nevojë për sinjale shprese”, tha Ministrja Margariti.

Ambasadori i Turqisë në Tiranë, Z. Murat Ahmet Yörük u shpreh:

“Dua të falenderoj zonjën Ministre për bashkëpunimin dhe gjithë ndihmën që i ka dhënë delegacionit turk, që ka ardhur këtu këto ditë. Shteti ynë ka përvoja nga tërmetet dhe e dimë shumë mirë psikologjinë që krijohet në momente të tilla. Menjëherë pas tërmetit të 26 nëntorit dhe udhëzimeve të Presidentit tonë, të gjitha institucionet janë mobilizuar për këtë projekt dhe shumë syresh janë ulur në terren. Jemi mobilizuar të ndihmojmë popullin mik shqiptar me të gjitha mundësitë që kemi. Presidenti foli për 500 banesa, që do të realizohen nga shteti turk. Direkt pas udhëzimeve tona një delegacion i TOKI-t, erdhi në Shqipëri ditën e shtunë, kemi kryer bisedime dhe kemi arritur në fazën që po përcaktojmë se ku mund të zhvillohen këto ndërtime. Me sa dimë z. Kryeministër do të bëjë një vizitë në Turqi dhe me shumë mundësi do të zhvillojë një takim me Presidentin dhe do të flasin rreth kësaj teme. Ne do të bëjmë të pamundurën që ta realizojmë këtë projekt sa më shpejt, pasi e dimë se sa i rëndësishëm është strehimi i të prekurve nga tërmeti”.

Pasi shprehu ngushëllimet për viktimat, që humbën jetën gjatë tërmetit të 26 nëntorit, zv/presidenti i TOKI, Mustafa Levent Sungur siguroi se shteti turk është i gatshëm t’u vijë në ndihmë të prekurve, sa më shpejtë.

“Përveç nesh, në Shqipëri ka ardhur edhe një delegacion tjetër nga Ministria e Mjedisit dhe e Urbanistikës, për përcaktimin e dëmtimeve nga tërmeti. Mund t’ju them se jemi në përfundim të dizenjimit të projektit për ndërtimet e godinave, fillimisht në zonën e Laçit. Po kryejmë të gjitha proceset për fillimin e punimeve në këto zona, gjithmonë, duke respektuar arkitekturën vendore. Shpreh falenderimin tim për znj. Ministre dhe ekipin e saj, për ndihmën e plotë që na ka dhënë këto ditë. Kemi marrë udhëzime që të fillojmë me zonën e Laçit dhe po punojmë për studimin dhe përmirësimin e terrenit atje. Më pas do të vijojmë me ndërtimin e godinave të tjera, atje ku do të përcaktohen. Do të bëjmë dizenjimet paraprake dhe do t’i ndajmë me ju”, u shpreh Sungur.

Më pas të pranishmit iu përgjigjën pyetjeve të gazetarëve, në lidhje me hapësirat ku do të ndërtohen banesat, objektet sociale apo të kultit.

“Realizimi i projektit do të zhvillohet nga shteti ynë. Qëllimi është strehimi i të prekurve nga tërmeti. Në një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me Znj. Margariti duhet të ecim sa më shpejt, pasi jemi në stinën e dimrit. Por krahas strehimit do të lindë nevoja edhe për plotësimin e disa kërkesave me karakter social. Dizenjimi do të bëhen në përputhje me nevojat që kanë banorët në atë zonë. Do të ketë një park për fëmijët, hapësira tregtare, parkingje, pra gjithçka që nevojitet për një jetesë sa më komode. Dizenjimi do të bëhet në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, por në radhë të parëështë strehimi i atyre banorëve, që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe qëllimi ynëështë t’u japim një cilësi jetese edhe më të mirë se ajo më parë”, tha ambasadori turk.

Pyetjes se cilat do të jenë zonat e ndërtimit, Ministrja Margariti u përgjigj se “jemi në evidentimin e hapësirave shtetërore, duke u konsultuar me planet rregulluese, që të mund të ndërthurim vizionet e mëparshme me nevojën imediate. Në rastin e Laçit kemi evidentuar dy hapësira me përmasa të ndryshme dhe i kemi kërkuar TOKI-t të na hartojë skenarë zhvillimi, duke pasur parasysh anjë strehim më cilësor, krahasuar me godinat që do të shemben. Synimi është që të mos rindërtohet aty ku do të shembet. Ideja jonëështë të ndërtojmë një park urban, një park kujtese. Do të ecet paralelisht me dy projekte, atë të rindërtimit në zona të reja dhe projektet e rehabilitimit të zonave, ku do të ketë shembje ndërtesash. Synojmë që të ofrojmë të gjitha shërbimet në këto zona, që do të ndërtohen, me qëllim që të mos kthehen thjesht në zona rezidenciale, ku njerëzit të kthehen në mbrëmje, pas pune. Kemi disa ide edhe për Tiranën dhe Durrësit, por hapësira është më e gjerë dhe skenari do të jetë edhe më kompleks dhe dinamik”.

