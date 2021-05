Demi Lovato pranon zytarisht se ka natyrë ‘a-seksuale’: Unë jam krenare t’ju bëj të ditur se identifikohem si ‘asnjëanëse’

Këngëtarja Demi Lovato me anë të një postimi në Twitter ka shprehur zyrtarisht se ajo i përket gjinisë asnjëanëse duke nënkuptuar se pelqimet e saj nuk janë tek asnjëra gjini.

“Unë jam krenare t’ju bëj të ditur se unë identifikohem si ‘asnjëanëse’ dhe zyrtarisht do të ndryshoj përemrat e mi në ata /ato duke ecur përpara.”-shkroi ajo.

Më pas ajo ka shtuar se jeta e saj ka qënë një udhëtim për të dhe se ajo e ka jetuar atë edhe për ata që e njohin nga kamerat.

Njerëzit jo binarë nuk identifikohen si meshkuj ose femra dhe nuk priren të jenë në përputhje me normat gjinore të asnjërës. Këtë gjë Demi e ka vënë në dukje edhe më përpara duke mbështetur levizjet e grupeve LGBT por asnjëherë nuk e kishte bërë faktike këtë gjë.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021