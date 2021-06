“Demokracia dhe liria” e kapardinëbardhëve të Sali-Ui-së

Jorgo Mandili

“MITIZIMI” I BERISHËS

Përzgjedhja

Ekzistojnë dyshime të arsyeshme se ky njeri nuk u zgjodh, por u përzgjodh në krye të partisë demokratike. Pra nuk doli në krye të lëvizjes demokratike si rrjedhojë e një disidence kundër regjimit monist, të një disidence të ngjashme me atë të Les Valesës apo Vaslav Havelit. Në këto kushte përse doli ky dhe jo ndonjë tjetër? Kush e rekomandoi dhe çfarë kishte të veçantë ky njeri? Dyshime të arsyeshme të çojnë në përfundimin se, pavarësisht mungesës së “meritave disidente”, kishte “merita” si punist i regjur me përvoja 25 vjeçare të partisë së punës. Dinte mirë të racionalizonte veprimet e tij sipas ‘kodeve” të besnikërisë tribale dhe egos individuale. Jo më kot mblodhi rreth vetes dhe qeverisi vendin me gjithë lumpenin e ish komunistëve, ish sigurimsa , ish kolaboracionistë e “isha” të tjerë. Që i fali për të kaluarën e tyre, për t’i përdorur dhe për t’i hedhur në ” zjarret” që ndizte vetë ose kur i’a kërkonin . U rekomandua si një “egosaur”, që i mungonte njerëzorja -dy ndjenjat që dallojnë civilizimin qytetar nga ai tribal – dhimbja dhe dashuria . U përzgjodh me rekomandim të patriotëve të tij tropojanë në Amerikë dhe të ” Mërgatës së Qyqeve”…

Fakti që për shumë bëma të tij (të cilat janë të njohura, por që do t’i rikujtojmë më poshtë, si prova dhe fakte ), SHBA bëri një sy qorr e një vesh shurdh , tregon se ai ishte njeriu i tyre ,i rekomanduari, më i përshtatshmi, më i besueshëm në ato që do të bënte, por edhe më i paparashikueshmi , në ato që do të arrinte. I stigmatizuar si një “Arturo Ui” shqiptar, jo vetëm si monstër destruktiviteti dhe nekrofilie, që buronte nga qenia e vet, por edhe si bartës i atij destruktiviteti dhe nekrofilie që buronte nga urrejtja dhe agresiviteti i një turme vulgare që do t’i shkonin pas liderit të tyre.

Amaneti

Çfarë ishte Amaneti? Gjithmonë sipas meje, bazuar në dyshime të arsyeshme, të përzgjedhjes dhe rekomandimit të tij prej “lobit ikanak të pasluftës” dhe origjinës së tij, produkti që prodhoi kur ishte në pushtet – “gjëmën biblike” që i shkaktoi Shqipërisë , (si në asnjë vend tjetër të Lindjes komuniste) , 20 milionët dollarët e Millosheviçit për Shqipërinë, (që u përmendën në parlamentin serb) si edhe ngjarje, fakte e qëndrime si ato të përpjekjeve për ndarjen e Veriut nga Jugu , “terapia e shokut” ,” Çeku i bardhë”, ” piramidat e parave” etj, gjoja në emër të “antikomunizmit” dhe mbi të gjitha, asnjë ndëshkim edhe për veprime kriminale e destruktive ,logjikisht, të gjitha këto fakte, ngjarje, veprime e qëndrime , të çojnë në përfundimin se ky “privilegj pandëshkueshmërie” do kishte një çmim në këmbim – ne të ndihmojmë të marrësh dhe ta mbash pushtetin, qoftë edhe me terror, dhunë e frikë , boll që ti të bësh çmos të na rikthesh “Lavdinë e Humbur” ! Saliu – Amanetin, Ata- Pushtetin! Zbatimi i Amanetit thelbi i të cilit përmblidhej në tri kërkesa – rehabilitimin e ballistoidës – për t’u rikthyer dinjitetin dhe nderin e nëpërkëmbur nga komunistët, amplifikimin dhe dritësimin e anëve më të errëta e “kriminale” të sistemit socialist për t’a paraqitur si diktaturën më të egër në ish kampin socialist dhe errësimin total të arritjeve materiale dhe shpirtërore të këtij sistemi. Strategjia për zbatimin e këtij Amaneti do të ishte destabilizimi i vendit deri në shkatërrimin total të çdo gjëje dhe arritje “komuniste”. Dhe nuk vonoi …

Të gjitha veprimet sjelljet dhe qëndrimet e tij dhe PD, të ndihmuar edhe nga socialistët me heshtjen e tyre , konfirmojnë strategjinë e mësipërme . I gjithë sistemi i edukimit u shkatërrua dhe u ndërtua mbi këto synime duke rishikuar tekstet e historisë, letërsisë etj, ngritja e institucioneve Antikomuniste, siç kemi parë dhe kohët e fundit disa propozime të çmendura të tyre, heqja nga muzeu historik i sallës së luftës antifashiste dhe e ndërtimit socialist , propozimet për ndalimin e letërsisë dhe kinematografisë socialiste, etj., etj.

Jo vetëm kaq. Por u shkatërruan ,u vodhën e u dogjën e u prenë pyje, plantacione me vreshta, agrume e pemë frutore, ferma, sisteme ujitëse, bonifikime, rezervuarë, fabrika, uzina, kombinate, shkolla, çerdhe, kopshte, qendra shëndetësore, spitale. U dyndën me tabela në duar “tokë e xanun” “pushtues” , si në perëndimin e largët në Amerikë dhe ku gjenin toka të lira e ngulnin tabelën. Kjo mjaftonte që pronarët e ligjshëm të mos afroheshin tek prona e tyre se kërciste kallashi. Kjo tabelë ishte letra më me vlerë. Ajo ishte edhe çertifikata e hipotekimit e “vulosur” me dhunë, shantazh e tmerr. Pas “shpronësimit” të pronarëve të ligjshëm ,”tokat e xanuna” “pushtuan” dikasteret, zyrat, drejtësinë , policinë , administratën ku zbatonin ligjin “deleve dhe të kecave”.

Kudo liri pa fre dhe injorancë . Mediokriteti dhe paaftësia u përhapën si metastazë në çdo qelizë të shoqërisë. Liria pa fre e lenë enkas nga regjimi berishian dhe politikat e papërgjegjshme , të qëllimshme të këtij regjimi, çuan në marrëzinë më të madhe të shqiptarëve, në kaosin biblik të një çmendurie të paimagjinueshme, të atij shkatërrimi dhe denigrimi të vlerave të krijuara në emër të “antikomunizmit”, që nuk ndodhën në asnjë vend tjetër ish komunist. Kudo çmoralizim total, pandjeshmëri qytetare, pandëshkueshmëri morale dhe penale. Dhuna, forca, frika ishte ligji dhe Maliqi. E drejta nuk ekzistonte. Paraja komandonte gjithçka. Babëzia për pasurim të shpejtë, për pushtet, lavdi, duke u bërë lajtmotiv i njerëzve të “fortë”, mediokër, të paaftë. I atyre të tokave “të xanuna”, të cilët të pajisur edhe me diplomat e universiteteve, u lindi dëshira të bëhen politikanë, deputetë, prokurorë, gjyqtarë të rangjeve të larta, madje dhe shtetarë, ministra, ambasadorë, e çfardo që u vinte nëpër mend do t’a realizonin. Ky ishte regjimi i Sali Ui – “i më të fortit, më destruktivit e më kriminelit”. Kjo ishte “demokracia dhe liria e kapardinëbardhëve”- anarki sociale e degjenerim moral!

Falë pandëshkueshmërisë nga pasardhësit e “fronit” të tij ai “fitoi ” statusin e të “paprekshmit” dhe si i tillë, i glorifikuar nga media “filoberishiane” dhe “medkomi i markgjekleshëve” i krijuan të gjitha kushtet për të shfaqur protagonizmin e tij që prodhonte veç shëmti në të gjithë jetën sociale, politike e private të shqiptarëve. Falë edhe tolerimit të ndërkombëtarëve , të cilët nga mllefi -kundër komunizmit përkrahën dhe ndihmuan krahun më vulgar, më mediokër e më radikal të politikës shqiptare – një monstër diabolike, që terrorrin, dhunën e shantazhin i ka ndërgjegje! Krijuan një Përbindësh! Që më vonë u doli nga duart. U bë i rrezikshëm, saqë edhe vetë ajo demokraci e kulisave e real politikës, nuk mund ta lejonte që të prishte imazhin e saj formal , aq më tepër kur interesat e Shqipërisë përputhen me interesat gjeostrategjike të aleatëve tanë historikë.

Nëse Sali-UI, ky përbindësh i Shqipërisë dhe taborri i oborrit të tij që ushqehen me “humusin” e tij nuk ndëshkoheshin, atëhere ” demokracia ” në Shqipëri ishte në rrezik. Besimi publik në demokraci dhe drejtësi kishte filluar të binte dhe e ardhmja e Shqipërisë dukej pa të ardhme . Pandëshkueshmëria e paprekshmëria e këtij përbindëshi, ende me ndikim, që nuk pyeste për ligj, rregull, drejtësi , i bëri shqiptarët të pashpresë, aq sa nuk besonin më se mund të vinte një ditë që të çliroheshin nga ky përbindësh ,nga ky i harbuar, “mohikani i fundit” i diktatorëve të Europës Juglindore. Potencialisht mbetej kërcënim real për demokracinë dhe destabilitetin e vendit. E vetmja pritshmëri e sigurtë për thyerjen e “mitit” të tij ishte ajo nga Perëndia! Po sikur edhe Zoti ta harronte? Kështu , shqiptarët e mallkuar nga politika , por të bekuar nga perëndia , mendonin dhe meditonin të pashpresë , deri ditën kur u shfaq “Zgalemi ” nga përtej oqeanit, që po lajmëronte furtunën kundër pandëshkueshmërisë dhe paprekshmërisë së më të “fortëve” dhe simbolit të tyre Sali- Ui- së .

Faleminderit Amerikë!

Atë që nuk e bënë “bythecët” e institucioneve tona të drejtësisë, qeverisë, masmedies, intelektualët , e bëri Departamenti i Shtetit amerikan me vendimin e tij për “non grata” për Sali-Ui- në. Duke i u drejtuar në mënyrë zolaeske me gishtin tregues – Unë ju akuzoj ! Si i korruptuar thelbësor sëbashku me familjen dhe aleatët e tu! Më në fund, i “pandëshkuari më i madh” mori goditjen qëndrore , goditje që theu mitin e pandëshkuesheshmërisë së tij, goditje që zgjoi shpresën e shqiptarëve për drejtësi dhe çlirim. Nga këta ” pushtues” të brendshëm , më të pështirë e më të neveritshëm, ndoshta edhe nga armiqtë më të mëdhenj të popullit shqiptar . Një ” fatalitet i dhimbshëm mbi këtë popull të mjerë”! Nga ata që e përdorën ” demokracinë ” për shqiptarët si një instrument për mashtrimin e tyre, mashtrim i cili do të zgjaste pa fund. Nëse nuk do të inicohej reforma në drejtësi me ndihmën kryesisht të amerikanëve dhe nuk do të thyhej ky mit i pandëshkueshmërisë për Sali- Ui- në, familjen dhe aleatët e tij. Pa këtë goditje të këtij përbindshi të Shqipërisë asnjë dritë nuk do të kishte në tunelin e këtij “ferri demokratik”. Më në fund nga hiri i zhuritur i këtij “ferri demokratik”, po lind “feniksi” i agimit shqiptar! Ky vendim i Departamentit të Shtetit, për nga rëndësia historike mund të krahasohet me atë të Ëillsonit që shpëtoi Shqipërinë si shtet e si komb, mund të krahasohet me atë të Klintonit që shpëtoi Kosovën nga Serbia e Millosheviçit. Amerika gjithmonë ka qenë në anën e drejtë të historisë së Shqipërisë.

Por ,në këtë sfond të ri të “agimit shqiptar”, për çudinë e të gjithëve është për t’u habitur reagimi i Sali Berishës pas goditjes që mori ai, familja dhe aleatët e tij, duke u “mbrojtur” me sulm. Një taktikë e vjetër kjo e tij, por të shohim se ku do të dalë: “gol” apo “autogol”? Le t’ia lëmë kohës! Por një gjë më çudit: fakti, që Saliu të mos e kuptojë se çfarë bën, që të mos kuptojë se kjo goditje nuk ishte personale nga z.Blinken, por e mirëmenduar e mirëllogaritur dhe mirëputhitur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ai e kupton mirë dhe shumë mirë madje, por qëndrimet e veprimet e tij në thelb janë të kamufluara dhe fshehin diçka. Jo më kot iu drejtua një avokati “tenor”! Gjithsesi se çfarë do të ndodhë me “fatin” e Saliut dhe familjen e tij, nuk është detyra ime si qytetar ta paragjykoj apo të “profetizoj” , siç bëjnë disa “apologjetë gjithollogë” të tij të mjerë, të neveritshëm e të pështirë. Punë e zgjedhje e tyre! Por sa më shpejt ta kuptojnë , aq më mirë për ta!

Për ne, shumicën e popullit, kjo goditje ishte një shpresë e madhe për të rivendosur demokracinë dhe drejtësinë në vend, ku “para ligjit të gjithë jenë të barabartë”, për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe paprekshmërisë të të “fortëve” të politikës, të drejtësisë e të medias së “markgjekleshëve”, të cilët janë po kaq fajtorë sa Saliu e duhen gjykuar njëlloj si ai. Janë aleatët e tij. Janë produkt dhe kontributorë realë të tij në fshehjen dhe deformimin e së vërtetës, duke shpërdoruar me qëllim detyrën dhe misionin e tyre. Duke i servirur publikut opinione të rreme, gjë që ka çuar në thyerjen e besimit të publikut tek demokracia dhe drejtësia. Që fatkeqësisht vazhdojnë ende ta mbrojnë duke i thurur “ditirambe” për ta shfajësuar atë dhe familjen e tij. Jo nga logjika e faktet, por nga instinktet, emocionet e ndjenjat tribale për prijësin, një “atavizëm shqiptar” i evidentuar mbi 100 vjet më parë edhe nga Konica: “Mjerimi i shqiptarëve ka qenë në tërë kohërat të kapej pas individëve dhe jo pas ideve… Historia e Shqipërisë është e mbushur fund e krye me prova të tilla të përngjashme. Të përpiqemi me të gjitha forcat të shërojmë shqiptarët nga dashuria për individët. Ata duhet të mësojnë të duan Shqipërinë – jo t’i bëjnë qejfin këtij apo atij shqiptari ”

Konica fliste për mjerimin e shqiptarëve të asaj kohe, por me sa duket shumica e shqiptarëve janë më të iluminuar se disa të mjerë politikanë, gjyqtarë, prokurorë, gazetarë e moderatorë – apologjetë të prijësit, perandorit, përbindëshit, idhullit të tyre. Që për çudinë e të gjithëve, shfaqen në formën e një rituali ” harakiri” , sa komik e tragjik, “alias Starova”, të “makgjekleshëve” të “godoleshëve”, që kërkojnë përsëri të na hedhin “hi syve” apo të na përdorin si lodër të një mashtrimi të madh për pafajësinë e Sali- UI- së , duke kërkuar fakte e prova . Për “ëngjëllin” Sali- Ui, që ” një pulë nuk ther dot, një mize nuk i bie në qafë”,pa le të vrasë njerëz … një vendim – “fletë rrufe të stisur nga kleptokratët Soros e Edi Rama”, e cilëson aleati berishian president mavrija vendimin “non grata” të Departamentit të SHBA, por… më skandaloze është deklarata e gazetarisë së ” makgjekleshëve” për “kontributin që ka dhënë Saliu në përmbysjen e komunizmit në Shqipëri dhe konsolidimin e demokracisë “, kontribut që e bën atë një “lider historik” ! Nënteksti: Kujdes, ju amerikanë! Ky është Sali Berisha – lideri historik dhe jo ai që deklaroni ju!

III.

LIDERI DHE LIDERSHIPI

Lider historik apo…

Sa të mjerë ,të pështirë e të neveritshëm! Po edhe sa budallenj, se “trurin e kanë të tepërt,shtylla kurrizore u mjafton”.Fatkeqësisht janë edhe injorantë! Lider historik? … Nuk e di sa libra ka lexuar kjo gazetari e neveritshme dhe e pështirë e ” makgjekleshëve” dhe institucioneve të “godoleshëve”, për liderin e lidershipin , i cili paraqet eksperiencë njerëzore që nga zanafilla e zhvillimit njerëzor . Që nga ajo kohë mund të thuhet se lidershipi ka ndikim jashtëzakonisht të madh në sjelljen dhe cilësinë e jetës së njeriut. Lidershipi shihet si problem, por edhe si zgjidhje e të gjitha problemeve bashkëkohore duke filluar nga lufta ndaj varfërisë ,drejtësisë,lirisë e deri tek ndryshimet klimaterike.

Sot, lidershipi është prioritet i studiuesve në nivel global. Nëse hulumtoni titujt e librave që në vete ngërthejnë fjalën “lidership” do kuptoni se bëhet fjalë për një prej koncepteve për të cilën më tepër është shkruar. Në portalin Amazon books mund të gjeni 108 777 libra që kanë si titull nocionin lidership (deri në 2013) .Njerëzit lexojnë libra të lidershipit për arsye të ndryshme, të inspirohen duke kuptuar sfidat që të tjerët i kanë tejkaluar, të vërtetohen se veprimet e tyre nuk janë të gabuara, të mësojnë nga gabimet e të tjerëve etj. Analiza historike e ngjarjeve kyçe përfshin mijëra raste të lidershipit të mirëfilltë dhe liderëve të aftë por edhe të lidershipit të gabuar, të papërshtatshëm, joefikas. Nuk mund shpjegohet suksesi ushtarak i romakëve pa iu atribuar lidershipit të Julius Cezar-it, lufta për pavarësinë e Indisë nuk do kishte kuptim pa Mahatma Gandi-n, lëvizja amerikane për të drejtat e qytetarëve pa u trajtuar roli i Martin Luther Kingut, analiza e Gjermanisë naziste pa Adolf Hitler, fitoria mbi nazizmin pa Stalinin, Kina komuniste pa Mao ce Dunin etj .

Teoria e identitetit social analizon lidershipin nga këndvështrimi i grupit, pra analizon procesin me anë të të cilit grupi zgjedh apo pranon liderin. Në bazë të kësaj teorie lideri përzgjidhet nga pasuesit pasi është i ngjashëm apo identik me anëtarët e grupit meqenëse përfaqëson denjësisht tiparet, vlerat dhe normat e grupit.

Një lider duhet të dijë si ta përdorë pushtetin (zaten ky është lidershipi), por ai duhet të ketë dhe një mënyrë që të tregojë se po e bën këtë. Ai duhet të jetë i aftë të projektojë qëndrueshmëri dhe karakter ,siç ka thënë një filozof kinez ” se një lider duhet të ketë hijeshinë e një valltari të mirë”. Dhe ka shumë mençuri në këtë thënie.

Një lider qëndron sipër valëve, lëviz sipas baticave, kupton aspiratat më të thella të popullit të vet. Ai s’mundet ta shpjerë në luftë një komb që do paqen me çdo çmim, ose ta ndalojë një komb të vendosur për të luftuar. Qëllimi i tij duhet t’i përputhet gjendjes shpirtërore të kombit. Detyra e tij është të fokusojë dëshirat dhe energjitë e popullit, të përcaktojë ato në terma të thjeshta, të frymëzojë, të bëjë ato çka populli tashmë kërkon të duken të arritshme, të rëndësishme, brenda rrezes së kapjes.

