DEMOKUISLINGËT

Nga Jorgo Mandili

Nuk gjen shprehje më ekselente dhe shteruese që mund t’i përshtatet përpjekjeve të individëve të veçantë, grupeve apo organizatave të ndryshme për të ndryshuar të vërtetat historike mbi Luftën Antifashiste të popullit shqiptar, duke synuar t’a paraqesin atë si luftë vëllavrasëse dhe kriminale.

Nuk është hera e parë që gazeta DITA, është bërë tribunë e diskutimeve, debateve dhe opinioneve për mbrojtjen e kësaj lufte duke përfaqësuar denjësisht ndjenjat dhe vlerat e të gjithë atyre luftëtarëve, dëshmorëve, heronjve dhe viktimave të internuar apo të vrarë nga nazifashistët, pasardhësit e të cilëve në shumicën e tyre votojnë Partinë Socialiste edhe nga fakti që në programin e saj ajo ka mbrojtjen e vlerave antifashiste të kësaj lufte. Por kjo parti e drejtuar nga Edi Rama jo vetëm që nuk i ka dalë zot, por disa herë ka shpërfaqur edhe insinuata për zbehjen e vlerave të saj aq sa disa sjellje, mendime e qëndrime janë bërë burim inspirimi për “tufat” ballisto-kolaboracioniste.

Të zemëruarit e mëdhenj

Nuk e njoh Agron Tufën, por dëgjuar kam për të nga disa miq. Thonë se është djalë i “talentuar dhe i zgjuar”. Kjo më habiti nga ato çka lexoj e dëgjoj për sjelljet, qëndrimet e veprimet e tij si drejtor i një instituti antikomunist. Në se do ishte vërtetë i talentuar duhej që çdo ditë, minutë, sekondë t’i bënte hyzmet këtij talenti dhe të mos e bënte atë “synet” për një copë drejtori i një instituti që merret me rehabilitimin e “lugetërve” që janë varrosur bashkë me fashizmin (Noli). Të merresh me rehabilitimin e këtyre “lugetërve”, që ranë si “shahitë të fashizmës, jo vetëm është humbje kohe në dëm të talentit, por edhe përdoresh si “motor në blenderin e historisë së luftës, duke e ditur se lëngu që do dalë nga ky blendim do të të helmojë shpirtin ty dhe të ngjashmëve të tu. Dhe kjo nuk është as zgjuarsi e as mençuri nga ana jote Agron. Sepse ju, e të ngjashmit tuaj do të helmoheni, por shumica e popullit jo.

As sot, as mot, as kurrë! As me listat e komandantëve e luftëtarëve, të cilësuar e të selektuar nga ju si “kriminelë”, as me bejtet e “trimëritë” e mbledhura nga Enver Lepenica në librin e tij për këto “vegla më të poshtra e më të ulëta të gjermanëve (sipas togerit Gary të misionit ushtarak britanik në Shqipëri), as me “plehrat” e grumbulluara e të selektuar nga “minjtë e arkivave”, as me dekorimet e presidentit të paemër e mendje cektë dhe as me aktëmortet ceremoniale të kryeministrit socialist… “jo, vallahe / s’ua dum surratin: Buallicat në baltë e kanë rehatin! (Daj Ceni). Në këtë baltë të tradhtisë do t’i lërë populli përjetësisht!

Nëse paraardhësit shpirtërorë të “tufës& Co”, u masturbuan politikisht dhe kaluan në orgazëm për të kënaqur pushtuesit, këta “të talentuar e të zgjuar” si pasardhës të tyre, tashmë masturbohen me të pavërtetat historike dhe kalojnë në orgazëm për të kënaqur pinjollët e tyre. Të përpiqesh të ndryshosh rrjedhën e një lumi të ndyrë është vetë ndyrësi (Buda). Mos vallë jeni bërë të tillë nga mllefi dhe zemërimi që u lexohet në fytyrë!?. “Zemërimi është një dëshirë e dhunshme për t’u hakmarrë, që nxitet nga vrulli i mërisë, kundrejt një njeriu, por edhe kundër një bashkësie”(Seneka). Në rastin në fjalë, është bashkësia e shumicës së popullit që e nderon dhe e respekton Luftën Antifashiste.

Këtu duhet kërkuar ndoshta shkaku kryesor i këtij mllefi dhe zemërimi i kësaj “tufe &Co”. Sepse ende populli i vlerëson, shikon dhe ruan si dëshmi të gjalla të historisë dhe artit shqiptar veprat satirike për Ballin, këngët partizane për luftën, dëshmorët dhe heronjtë, dramat dhe filmat për luftën kundër fashizmit. Që shihen me endje edhe sot e kësaj dite, pavarësisht thirrjeve histerike të kësaj “tufe&Co”, për t’i ndaluar nga qarkullimi, pavarësisht neglizhencës së qeverive “demokuislinge” të këtyre 30 vjetëve për mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve të lirisë, të lapidarëve e simboleve të tjera. Për këto nuk ka fonde, ndërsa për institutin antikomunist për botime kolaboracionistësh e për ceremonira kolaboracioniste aktëmortesh ka. Dhe pavarësisht këtyre që është për turpin e tyre, shumica e popullit e kupton se Lufta Antifashiste Nacional-Çlirimtare, përveçse e nderon Shqipërinë dhe shqiptarët, ka qenë shpëtimtarja e këtij vendi në hapësirat gjithsesi të cunguara që ka sot, përtej çdo debati mbi pushtetin që erdhi më pas. Në mënyrë më të qartë, më të kuptueshme e më të shterueshme nuk mund ta thotë këtë asnjë tjetër, qoftë ky edhe kryeministër edhe president i pa emër apo “tufa “e korbave balliste, përpos atyre që e kanë përjetuar këtë luftë dhe që kanë të drejtën ta mbajnë kokën lart dhe t’i presin dorën kujtdo që kërkon ta ndyjë atë.

Është ky qëndrim edhe kjo sjellje e shumicës së popullit, që të mos përmbaheni në zemërimin tuaj, zotërinj të nd(y)eruar, aq shumë saqë ua ka nëpërkëmbur mirësjelljen, arsyen, për të mos parë të vërtetat historike objektivisht. Me çfarë tagri ju kërkoni të vlerësoni një ngjarje që është njohur e certifikuar ndërkombëtarisht? Lufta është luftë dhe ka ligjet dhe disiplinën e vet! Mbi çfarë kriteri ju i cilësoni komandantët e luftëtarët e lirisë “kriminelë” dhe kriminelët e vërtetë i dekoroni? Kush ua jep të drejtën ju t’i bëni “gjyqin pa gjyq” luftëtarëve e komandantëve të lirisë duke i cilësuar si “kriminelë”, njëlloj si partia e punës shpallte kulakët?

Në cilin vend të Europës ka ndodhur apo ndodh një çudi e tillë për rishikimin e luftës antifashiste dhe aq më keq rehabilitim të kriminelëve? As Kuislingu nuk është rehabilituar apo dekoruar për shërbimin që u ka bëre gjermanëve! (shih gazetën Dita dt. 26 prill, artikull i Shaqir Vukaj për të dhëna më të plota për këto dënime të kolaboracionistëve në Europë).

Askujt deri më sot prej vendeve që kanë luftuar kundër nazi-fashizmit për asnjë arsye nuk u ka shkuar nëpër mend për të amnistuar moralisht, ligjërisht, apo aq më tepër për t’i shfajësuar kolaboracionistët e nazi-fashizmit. Sepse aty nuk ndyrësira të tilla si tek ne, që nga mllefi dhe zemërimi i fitores humbasin jo vetëm arsyen por edhe burrërinë.

Zotërinj të nd(y)eruar!

A u shkon burrave të zemërohen? Zemërimi zakonisht është një ves që takohet kryesisht te gratë dhe fëmijët. Por ka edhe burra që vuajnë prej tij. Kjo, sepse edhe disa burra kanë karakter fëmijëror ose femëror. Shikoni si “qan” Agroni …do të më vrasin thotë …..e kam lënë edhe me të shkruar se kush… A nuk tregohet kalama me këto që thotë? Po të jesh burrë përballu me të vërtetat historike. Mos hartoni lista e botime tinëz. Dilni në publik dhe promovojini! Pse tinëz xhanëm? Sepse tinëzaria është jo vetëm hipokrizi por edhe paturpësi, sidomos kur zemërimi lëshohet me një dhunë të pashembullt për të ndryshuar e deformuar të shkuarën tradhtare. Shpirti, kur është i pushtuar nga zemërimi, ai nuk e ka më aftësinë për ta përmbajtur hovin e tij. Ai e lëshon veten që të tërhiqet zvarrë, deri sa të nisë të rrokulliset nxitimthi nga pesha e vet e të mbërrijë në fund të greminës nëpër tatëpjetën natyrore të vesit. Prandaj, një thikë dy tehëshe nuk e ka vendin në duart e një njeriu të zemëruar si Agroni, zoti kryeministër “sockolaboracionist”, e të drejtojë institucione të tilla shtetërore, aq më tepër që me talentin që ka, është humbje kohe për të… Ju lutemi, si i ngjashmi yt, ndihmojeni të gjejë rrugën e Zotit e të mos merret me “lugetërit e fashizmës”, një djalë i ri i “talentuar e i zgjuar” si ai.

Zotërinj të nd(y)eruar!

As dekorimet, as bustet, as monumentet e as paratë nuk mund ta ndryshojnë rrjedhën e ndyre të lumit të ballistëve, tradhtarëve dhe kolaboracionistëve të Shqipërisë, që janë masturbuar politikisht me të gjithë pushtuesit e saj gjatë epopesë së lavdishme të Aleancës së Madhe Antifashiste Botërore, ku komunistët u rreshtuan në ballë të kësaj aleance dhe e udhëhoqën popullin drejt çlirimit të Atdheut. Ky është fakt historik i njohur nga Komanda Supreme e kësaj Aleance. Ashtu siç është fakt historik edhe tjetra: Kolaboracionizmi i ngushtë i Ballit Kombëtar me nazi-fashizmin.

Kolaboracionistët e luftës dhe…..

Një dëshmi për këtë është edhe libri “L’internacionale des traitres”, Paris, La Biblotheque François,1948-(“Internacionalja e Tradhtarëve”,) përkthyer në shqip, në vitin1952. Sipas origjinalit, tre vjet pas luftës së dytë, kur ende nuk qenë tharë plagët e luftës dhe faktet e mbledhura ishin të freskëta. Shkruar nga historiani, polemisti dhe eseisti francez, Renaud de Jouvenel. Në këtë libër përshkruhen dhe klasifikohen të gjithë kuislingët e shteteve europiane pjesëmarrëse në këtë luftë, në formë “pakete”, duke përfshirë edhe “paketën” e kuislingëve të Shqipërisë.

Në kapitullin “Misionarë të një tipi të ri”, lexoj:

Kolaboracionistët…e Shqipërisë A .Zogu, e A. Kupi të fshehur në Egjipt,

Frashëri, A. Këlcyra, K. Cakrani , V. Runa e A. Ermeni , K. Muka, V. Andoni, Xh. Deva, M. Kruja, K. Bib Mirakaj, të strukur në Itali, F. Dine H. Dema, M. Bajraktari të arratisur në Greqi dhe të strukur atje si kriminelë…. Shqipëria, si tërë bota, pati kuislingët dhe kolaboracionistët e saj, të cilët nuk u kënaqen nga ndihma që u dhanë okupatorëve gjermano-italianë, por luftuan me aktivitet kundër Rezistencës, që kishte rrokur armët kundër armikut. Këto organizata: Balli Kombëtar i Mit’hat Frashërit, Legaliteti i Abaz Kupit (i quajturi Bazi i Canit), grupet e Muharrem Bajraktarit, bajraktar feudal, edhe të Ministrit Fiqiri Dine-të gjitha këto qenë aq të dobëta sa që u zhdukën menjëherë pas çlirimit të vendit.

… kolaboracionistët e pasluftës

Dhe detyrat e reja ishin të përcaktuara në projektin antikomunist, të parashtruar nga shefi i CIA-s amerikane Alen Dallesi, në një mbledhje sekrete me agjentët e vet, në janar të 1945 pa mbaruar ende lufta e dytë, por që kishte marrë tatëpjetën.

Në këtë mbledhje sekrete ai shpalosi strategjinë antikomuniste për Rusinë dhe për vendet e tjera të ish kampit socialist. Ja se çfarë shkruhej në këtë strategji.

“Do të vijë fundi i luftës e në një farë mënyre gjithçka do zërë vendin e vet. Gjithçka zotërojmë arin, ndihmat materiale, apo pasuritë e tjera, ne do t’i vëmë në dispozicion për të trullosur trurin e njerëzve, për t’i budallallepsur më tej ata. Truri dhe ndërgjegjja e njerëzve kanë predispozicion për të ndryshuar. Duke mbjellë në trurin e tyre farën e kaosit, krejt natyrshëm do t’ua zëvendësojmë vlerat e tyre të vërteta me falsitete, duke i detyruar ata që këto falsitete t’i marrin si të mirëqena.

Në ç’ mënyrë? Aleatët, ndihmësit, njëmendësit me ne, do t’ i kërkojmë dhe do t’i gjejmë brenda Rusisë. Gradualisht ditë pas dite, do të ngjasë tragjedia më grandioze e katastrofës njërit prej popujve më të pamposhtur në botë, duke shuar përfundimisht dhe në mënyrë të pakthyeshme vetëdijen e tij! Në fushën e letërsisë dhe arteve p.sh, ne gradualisht do të helmojmë thelbin e tyre shoqëror, duke i ç’mësuar artistët, duke u hequr atyre dëshirën për t’ u marrë me pasqyrimin dhe hulumtimin e proceseve që ndodhin në thellësitë shpirtërore të masave të gjera. Do të bëjmë që literatura, teatri, kinemaja, të gjitha pa përjashtim, të pasqyrojnë dhe të ngrenë lart ndjenjat më të ulëta njerëzore. Me çdo formë e mënyrë do të mbështesim e vlerësojmë artin e të ashtuquajturve piktorë, të cilët në krijimet e tyre nxisin në subkoshiencën e njeriut, kultin e seksit, të dhunës, sadizmit, disidentizmit e të imoralitetit të të gjitha llojeve.

Të ngjallim në udhëheqjen shtetërore kaosin dhe pështjellimin. Rregulli dhe Ndershmëria, do të fshihen dhe do të shndërrohen në vlera që s’i duhen askujt. Harbutllëkun e poshtërsinë, mashtrimin e gënjeshtrën, alkoolizmin e narkomaninë, frikën nga njeri tjetri, paturpësinë, irredentizmin, nacionalizmin dhe ndjenjën e përçarjes mes nacionaliteteve, por të gjitha këto ne do t’i mbjellim me shkathtësi e në fshehtësi. Në këtë mënyrë ne do t’i prishim brezat njëri pas tjetrit… Me njerëzit do të merremi që në moshën e fëmijërisë dhe, synim kryesor do të jenë të rinjtë. Ja kështu do të veprojmë!”

Dhe kështu vepruan për 35 vjet me radhë siç e kanë pohuar edhe vetë, duke subvencionuar për këtë qëllim qindra miliarda dollarë, për të financuar agjentë brenda këtyre vendeve deri në organet më të larta të shteteve përkatës, shkrimtarë, artistë, ambasadorë e punonjës ambasade, misionarë, të rinj, diversantë nga toka, ajri, deti, me libra, dhurata, piktura etj., etj… Një arsenal i paimagjinueshëm dhe një propagandë e paparë nëpërmjet shtypit, radios, televizionit, reklamave, filmave porno, një propagandë “makartiste” e padëgjuar kundër intelektualëve, shkencëtarëve apo të gjithë atyre që dyshoheshin me lidhje komuniste.

Dhe “këto ishin detyrat e reja”, ishin përpjekjet e këtyre kriminelëve, që pasi ja mbathën me bisht në shalë pas b…së nazistëve, për të mos harruar zakonin ndërruan pronarin. Hynë në bashkëpunim me agjenturat e huaja, për të përmbysur një qeveri legjitime me veprime terroriste, në një kohë kur Republika ishte në rrezik nga provokacionet e monarko- fashisteve grekë.

Është e dokumentuar veprimtaria e tyre kriminale kundër pushtetit popullor, poshtërsitë e kriminelëve me damkë si Hamit Matjani etj., krijimi i organizatës famëkeqe në mërgim-Komiteti “Shqipëria e Lirë”.

E pra këta “patriotë”, në këto momente delikate për qeverinë komuniste, pas prishjes me jugosllavët, provokacionet e grekëve, dhe me një popull të rraskapitur nga lufta, i shtuan edhe përpjekjet e tyre për rikthim, duke desantuar nga ajri, toka e deti, duke masakruar popullsinë e zonave ku desantonin. E megjithatë, të gjitha këto përpjekje “përfunduan në një katastrofë të vërtetë për këta agjentë, por edhe për vetë CIA- n, që e financoi këtë operacion paramilitar që do të zgjaste për pesë vjet”.

Me këtë përfundim të dështimit të tyre, pavarësisht se fituan përsëri komunistët duhet të ndjehemi të kënaqur, sepse “pikërisht në këtë periudhë është formësuar qëndrimi anglez për copëtimin e Shqipërisë, ndërkohë që ekzistonin edhe plane të tjera….”. Vetë Britania e Madhe e quajti këtë një gabim të pafalshëm ndaj një shteti sovran dhe kërkoi ndjesë rreth gjysmë shekulli më vonë.

… dhe komedia balliste …vazhdon….

Zotërinj të nd(y)eruar!

Me listat tuaja për shpallje kriminelesh luftëtarë e komandat lufte për liri dhe me botime librash të tipit “Lepenica&Co për “heroizmat” balliste, në vend që të vini vetullat keni nxjerrë sytë! Kur shikon fotot dhe lexon bejtet (gazeta dita, dt 24,prill 2019, artikulli i gazetarit Xh..Shehu), menjëherë na rikujtoni poemën e famshme të Sh. Musarajt “Epopeja e Ballit kombëtar” që përfundoi në “Epopenë e Bishtit të Kombit”. Ju falënderojmë jo vetëm për këtë por edhe se përpjekjet tuaja për të njëjtat motive shpërfaqen si vazhdimësi e kësaj komedie. Por me aktorë të rinj, më pak të zgjuar dhe shumë më pak inteligjentë se baballarët e tyre shpirtërore M.Frashëri alias Lumo Skëndo etj.. Sa të mjerë dukeni në përpjekjet tuaja për t’u hequr baltën këtyre baballarëve tuaj, me gjithë angazhimin edhe të Kryeministrit tonë “sockolaboracionist”, që është bërë “kaqole” e ballistëve dhe qesharak me deklaratat e tij kontraverse dhe diversioniste për të ndarë veteranët e luftës nga komunistët e pas luftës, kur thotë se: “pjesa ku duhet të ulin kokën, sipas meje, jo veteranët e Luftës Nacionalçlirimtare, po komunistët e pasluftës që sot e gjykojnë Mid’hat Frashërin, a thua se jemi të nesërmen e fitores së luftës, e jo plot 28 vjet nga data zyrtare e vdekjes së shpresës që solli fitorja e tyre(!), ka të bëjë jo me atë luftë po me krimet që u bënë në emër të fitores së saj!”

“Komunistët e pas luftës”? Punëtorë, fshatarë, mësues, mjekë e specialistë të ndryshëm, që me punën e tyre të ndershme, heroike e me abnegacion nxorën Shqipërinë nga analfabetizmi, injoranca, feudalizmi mesjetar, mentaliteti otoman, nga bataku kënetor ku ishte zhytur qysh nga shpallja e pavarësisë. Dhe e transformuan me aq mundësi sa kishin në një vend me arsim të konsoliduar pa asnjë analfabet, pa asnjë sëmundje ngjitëse, pa çitjane e shamira në kokë, por me gra të emancipuara, me bujqësi moderne e hidrocentrale me fabrika e uzina etj., etj. Ku janë tani uzinat fabrikat shkollat dhe qendrat shëndetësore në çdo fshat, hidrocentralet, rezervuarët, hidrovorët, arsimi, shëndetësia. Kush i shkatërroi, dogji, vodhi dhe vrau për t’u pasuruar? Komunistët e pasluftës? Jo zoti kryeministër. Ishte “xhinsi” i atyre komunistëve bastardë që u ngjizën në mitrën antikomuniste të PPSH-së ata lumpenkomunistët, që u bënë liderët e “demokracisë” tuaj totalitare, që shkatërruan e rrafshuan një vend dhe një popull jo vetëm materialisht por edhe shpirtërisht. Ju duhet të ulni kokën që votën e deleguar nga socialistët për kryeministër, po e shpërdoroni në mënyrën më të keqe me arrogancë, madje edhe për inat të socialistëve. Në ditët tona poshtërsia, gënjeshtrat e mashtrimet quhen zotësi dhe shumë njerëz mburren me këto, disa të tjerë duan t’i hedhin si baza të një morali të ri, që do të dëshironin të riformatonin historinë sipas pikëpamjeve të tyre dhe ta tërheqin popullin në rrugën e dekadencës së tyre personale. Djallëzia është bërë si rregull, një rregull aq universal, saqë historianë amatorë të Ballit e përdorin atë lirisht si një mjeshtëri të re stili. Poshtërsia e tyre nuk i pengon aspak që të thonë të tilla absurditete si të kryeministrit “sockolaboracionist” apo të “tufës&Co”, që e trajtojnë LANÇ si luftë civile.

Nëse hipokrizia është nderi që i bën vesi i virtytit, vjen një çast kur vesi, i katandisur në urrejtje, i demaskuar, i shëmtuar, as që mund të zgjedhë hipokrizinë. Si ajo kurva plakë që heq dorë nga pispillosjet dhe, ndonëse e dehur, tregon paturpësinë e saj trashanike, po ashtu edhe këta sharlatanë të historisë që kërkojnë të mohojnë apo tjetërsojnë LANÇ, gjithmonë do të ngelen në “bisht të kamionit të historisë” dhe gjithmonë, për fat të keq do të ngelen përjetësisht të zemëruar dhe të mërzitur!