Dëmtimi i sahatëve të ujit nga ngricat, UKT do t’i paguajë vetë shpenzimet

Nisur nga temperaturat e ulëta që po kalon kryeqyteti këto ditë, kryebashkiaku Erion Veliaj garantoi qytetarët që të gjithë matësit e ujit të dëmtuar nga ngricat do të zëvendësohen nga vetë UKT, pa asnjë kosto për qytetarët.

“I falenderoj me gjithë zemër kolegët e Ujësjellësit sepse kjo ka qenë një situatë e jashtëzakonshme për Tiranën, për shkak të ngricave. Tirana nuk ka pasur kohë të tillë të ftohtë që nga viti 1985, çka do të thotë se ngrirja e tubacioneve dhe shpërthimet që kemi pasur në sahate është një situatë e paprecedentë. Kam lënë porosi si aksioner kryesor i UKT, që ndërmarrja të përballojë me shpenzimet e saj zëvendësimin e të gjithë sahatëve në qytetin e Tiranës, që asnjë prej banorëve të mos impaktohet në xhepin e vet dhe financat e familjes për kushte të natyrës. Kjo do të jetë diçka që do të kompensohet nga xhirot dhe të ardhurat e ndërmarrjes, çdo qytetar duhet të jetë i qetë për këtë çështje”, tha Veliaj. Kryetari i Bashkisë u shpreh se me përmirësimin e situatës klimaterike, do të fillojë dhe zgjidhja e problemeve të trashëguara në Tiranë në 25 vitet e fundit.

“Me sistemin e ri të administratorëve do të shfrytëzojmë stinën e ngrohtë të pranverës, verës dhe vjeshtës, për të veshur tubacionet brenda pallatit, sistemimin e kabinave ku janë sahatët, për të mësuar ndoshta edhe nga qytete të tjera, të cilat kanë eksperiencë me motin e ftohtë dhe sigurohen që edhe investimet i bëjnë në këtë formë. Sigurisht që, të gjithë pallatet e reja i kanë këto kritere dhe do i kenë këto kritere në Bashkinë e Tiranës, por për ato që tashmë janë ndërtuar, do të përdorim rrjetin e administratorëve për këto investime të vogla që na shpëtojnë nga situata të tilla”, theksoi ai. Veliaj përsëriti edhe një herë thirrjen se nisur nga situata e të ftohtit që ka përfshirë vendin, qytetarët të bëjnë kujdes deri në kalimin përfundimtar të kësaj emergjence.