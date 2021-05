Dënimi i Adriatik Llallës me 2 vite burg, reagon Yuri Kim: Më vjen mirë që SPAK po jep rezultate, prova që askush nuk mund të jetë mbi ligjin

Ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim ka përshëndetur vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë për të dënuar me dy vite burg ish-kryeprokurorin Adriatik Llalla.

Kim shprehet se kjo çështje tregon se askush nuk është mbi ligjin, pavarësisht sa i fuqishëm është.

“Mirë që SPAK jep gjithnjë e më shumë rezultate. Kjo çështje, e cila përfshin një ish-zyrtar të lartë të ndaluar për korrupsion të rëndësishëm, tregon se askush, pavarësisht sa i fuqishëm është, nuk mund të jetë mbi ligjin.

Kur të gjithë janë të barabartë para ligjit, të gjithë kanë dinjitet. Ky është dinjiteti i vërtetë”, shkruan Kim.

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) May 20, 2021