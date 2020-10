“Deputetët do vlerësohen me notë, do zbulojmë cilët duan më shumë njerëzit”, Rama prezanton platformën e re online të PS: Do jetë gjithçka konfidenciale dhe e fshehtë

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot platformën e re Online të Partisë Socialiste në bazë të së cilës do të vlerësohen të gjithë deputetët me notë për punën e bërë nga anëtarësia e selisë rozë.

Kjo risi vjen pak para zgjedhjes së listës së kandidatëve për deputetë në secilin qark në prag të zgjedhjeve të 25 prillit.

“Platorma e re interaktive e Partisë Socialiste on-line, do t’i japë akses anëtarësisë për t’u dëgjuar në vlerësimin e përfaqësuesve tanë në Kuvend, si ndërveprimi i parë në një hapësirë të re komunikimi mes nesh”, shkruan Rama në Facebook.

“Do ketë akses përmes një çelësi digjital në këtë platformë dhe mund të marrë pjesë në të gjitha proceset e platformës që nga vlerësimi i deputetëve, tek diskutimet e brendshme, tek proceset në funksion të marrjes në kohë reale të informacionit në qendra të shkëmbimit në kohë reale të shërbimit me ngjarjen. Përmes telefonit apo kompjuterit më të afërt, dhe të pasjes së mundësisë së adresimit të deputetit, kryetarit apo çdo strukture. Është një hap i parë që do ndiqet nga hapa të tjerë sipas një plani që kurorëzohet më 25 prill, por procesi vazhdon dhe përtej. Duam që jeta e partisë të marrë një hov të ri dhe të gjallërohet pa patur nevojë të mbledhjes së radhës së organizatës, pa pasur nevojë për të pritur lajme nga kanale të tjera.

Çdo anëtar i PS ka të drejtën të kërkojë më shumë hesap dhe të ketë më shumë vëmendje lidhur me vërtetësinë e një informacioni. Këta janë njerëzit në vijën e parë, PS është shumë më e madhe se anëtarësia e saj. PS ka një mbështetje që shkon disa –fish përtej kufijve të anëtarësisë, por është anëtarësia ajo që ka barrën të bëjë urën përmes partisë e njerëzve.

Kjo platformë rrit respektin për çdo anëtari të partisë, ne duam që modernizimi i ndërveprimeve digjitale të shkojë shumë më larg se kaq, kemi vizion afatgjatë, dhe duam të përfshien në këtë proces jo vetëm anëatrës e partisë që janë brenda Shqipërisë, por edhe ata që janë jashtë Shqipërisë.

Platforma aksesohet me çelësin individual që ka çdo anëtar. Mundësia për të shfrytëzuar hapësirën që krijon teknologjia është e jashtëzakonshme, dhe zhvillimi i komunikimeve jo vetëm individualisht por edhe në grupe përmes video-kontakteve, është një hapësirë e mrekullueshme që krijohet. Ne do bëjmë këtë proces duke dëgjuar çdo anëtar lidhur me deputetët në qarkun e vet.

Këto vlerësime do na ndihmojnë për të kuptuar nivelin e marrëdhënieve mes deputetëve dhe anëtarëve të partisë, si dhe krijimin e skuadrës që do fitojë më 25 prill.

Ne do hapim dhe një proces tjetër që do jetë përsëri përmes platformës së PS, por i ndarë në dy grupe, lidhur me deputetët që njerëzit duan. Këtu nuk do të shohim krahë, kush është kush, do i japim mundësi të gjithëve që të japin opinione lidhur me figura që gëzojnë respekt, që tërheqin vëmendje, që kanë mbështetje në komunitete të ndryshme, për të pasur një mundësi vlerësimi në shkallë të gjerë dhe për të mos e lënë përzgjedhjen e skuadrës së re në kanalet tradicionale të marrjes së informaiconit dhe marrjes së propozimeve.

Është e rëndësishme të bëjmë vlerësimin e deputetëve aktualë për të patur një ide të qartë se si njerëzit i shohin secilin, e do kemi më pas vetëdije për çdo anëtar të PS që ka në dorë të nxjerrë një notë. Do jetë vlerësim konfidencial, i fshehtë, i garantuar në raport me çdo njerin”, tha Rama.