Deputetët gjermanë: Merkel do flasë me Macron, që negociatat të hapen

Dy deputetët gjermanë, Christian Petry dhe Metin Hakverdin, të cilët vizituan të enjten Tiranën dhe u takuan dhe me kryeministrin Edi Rama, shprehen se kancelarja gjermane Angela Merkel ka marrë përsipër që të bindë presidentin francez Emanuel Macron që Franca të votojë pro çeljes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në Këshillin Europian, që mblidhet në 18 Tetor në Bruksel.

Deputeti i SDP gjermane, Christian Petry thotë: “Franca ka ndjekur një strategji tjetër nga ajo e vendit tonë. Ajo ka qenë e pikëpamjes se BE do të duhet të ndryshojë një herë brenda vetes, përpara se të mirëpresë anëtarë të rinj. Gjithsesi do të përpiqemi t’i bindim kolegët francezë që ne e mendojmë ndryshe. Sepse mund të ndërmerret ky hap duke iu çelur negociatat Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe njëkohësisht vijojmë të monitorojmë ecurinë e reformave të tyre. Ne do të bisedojmë me kolegët francezë ditët e ardhshme, ku vetë kancelarja Merkel do të ndërmarrë komunkime me presidentin Macron”.

Sipas socialdemokratëve, vendimi i Bundestagut, që vendosi disa kushte për Shqipërine, është një platformë e mirë për të bindur edhe skeptikët brenda unionit.

Petry, një ekspert i politikave të Europës Juglindore shtoi: “Konstatojmë që Shqipëria ka bërë progres të dukshëm dhe kjo ka ndikuar që Bundestagu të marrë një vendim pozitiv. Sigurisht kemi vendosur disa kushte, në kuadër të të cilave do të përpiqemi të bindim dhe partnerët tanë skeptikë brenda BE. Ne jemi të vetëdijshëm që vendi juaj ka ende shumë për të bërë, por kjo do të ndodhë gjatë procesit të intergimit”.

Ndërsa deputeti Metin Hakverdin shprehet: “Kemi një situatë të ngjashme në të dy vendet, ndaj nuk duhet të kemi dy qasje të ndryshme, por një të vetme për perspektivën europiane të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Shpresoj që vendimi i Bundestagut të merret si sinjal pozitiv dhe nga partnerët europianë”.

Sa i takon situatës politike në vend, socialdemokratët që vizituan Tiranën thonë se sigurisht që ndikon në vendimarrjen e partive që janë pjesë e Bundestagut. Por sipas tyre, kjo situatë zakonisht shikohet me syrin që partite simotra në vendin tonë vlerësojnë zhvillimet e brendshme./Klan

e.ll./dita