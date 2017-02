Deputeti Kastriot Islami sqaron foton me Dritëro Agollin

Deputeti i partisë Demokratike Kastriot Islami, ka reaguar në rrjetet sociale, lidhur me foton e publikuar me shkrimtarin Dritëro Agolli gjatë qëndrimit të tij në spital.

Reagimi i plotë

“Mashtruesit e medias mjerane kane filluar te manipulojne opinionin ne rrjetet sociale. Une kam qene pardje dhe e kam pare shkrimtarin e madh ne gjendje te permiresuar dhe i thashe se u gezova pa mase qe ishte mire, nderkohe qe ai filloi duke me thene qe “une jam optimist dhe do te jetoj gjate”…Une i thashe se “me te vertete zemra tende eshte e forte dhe do te jetosh padyshim gjate se je me te vertete optimist”… Dhe kjo me gezoi pa pamase… ky ishte momenti i fotos qe u ndjeva shume i gezuar nga permiresimi i gjendjes qe e kisha para dy dite me pare…Prandaj sot u shqetesova shume kur mora vesh lajmin e hidhur… Gjithcka tjeter eshte manipulim i mjerove te medias…”