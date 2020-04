Deputeti refuzon seancën: Ka shumë pleq dhe të sëmurë, kryeministri më ndaloi fjalën!

“Në një sallë relativisht jo shumë të madhe, pa dritare, vetëm me ajër të kondicionuar do mblidhen rreth 150 persona. Disa prej tyre kanë kaluar moshën 65 vjeç, disa kanë kaluar edhe moshën 70 vjeç. Disa prej tyre kanë sëmundje kronike, disa prej tyre kanë qenë në aktivitet të plotë këto ditë në zonat e tyre dhe madje ka ndonjë që edhe ka bërë disa mbledhje me grupe njerëzish”, shkruan Përmeti.

Sipas tij, zgjidhja do të ishte që seancë të zhvillohej online për të shmangur ndonjë infektim. Por një tjetër arsye që deputeti refuzon të jetë i pranishëm në sallë është edhe fakti që sipas tij i është mohuar e drejta e fjalës nga kryeministri. “Fjala sot mu ndalua nga Edi Rama. Me email zyrtar kuvendi njofton qe 17 deputetë të pavarur kanë 5 minuta kohë për të folur. Në varësi të regjistrimeve të folësve diku ndërmjet 18 sekonda-37 sekonda për të folur. Një tallje me fjalën e lirë”, shkruan deputeti Përmeti.