Policia: Kontrolle të rrepta për mjetet që transportojnë nxënësit nëpër shkolla

Me nisjen e vitit të ri shkollor do të ketë kontrolle të rrepta për mjetet e transportit që transportojnë nxënësit e shkollave.

Drejtori i Policisë Rrugore Mithat Tola doli në një nga akset rrugore këtë të diel për të dhënë mesazhin e tij, duke u kërkuar edhe prindërve që transportojnë fëmijët të jenë të kujdesshëm.

“Deri në fund të shtatorit do të ketë kontroll sistematik të mjeteve që transportojnë fëmijë. Do të ketë ndëshkime të ashpra për ata që nuk respektojnë normat. Dalja ime sot ka të bëjë me sensibilizimin edhe të atyre prindërve që transportojnë fëmijët”, theksoi Tola.

Më herët, Policia e Tiranës bënte me dije se janë hartuar një plan veprimi me detyra specifike, në lidhje me menaxhimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë rrugore pranë shkollave e institucioneve të tjera arsimore, si dhe kontrollin rigoroz të mënyrës së transportit të fëmijëve në moshë jo madhore kryesisht për ata deri në 12 vjeç, për të cilët Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë parashikon përdorimin e sistemeve të fiksimit me qëllim sigurimin e tyre dhe parandalimin e pasojave që mund të vijnë si rezultat i ngjarjeve rrugore.

“Duke parë neglizhencën e përdoruesve të mjeteve në raport me rregullat e qarkullimit rrugor që parashikohen për pasagjerët deri në moshën 12 vjeç, si dhe faktin që ditët e para të shkollës shumica e prindërve apo të afërmve, i dërgojnë fëmijët në shkollë me mjetet e tyre, rrugorët e kryeqytetit apelojnë për kujdes të shtuar dhe zbatimin rigoroz të normave të parashikuara në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, pasi në asnjë rrethanë, për sigurinë e tyre, nuk do ketë tolerancë për drejtuesit e mjeteve apo personat që janë ngarkuar me mbikëqyrjen e fëmijëve që nuk i kanë siguruar këta të fundit, sipas parashikimeve të dispozitave ligjore në fuqi”, thuhet në deklaratën e policisë.

j.l./ dita