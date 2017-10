Dervishët e Kullës

Viktor Malaj

Në malësi u hap lajmi se kanë prishë kullën,

Filloi vikama: Kanë prishë kuuullën moreee! Nuk vonoi shumë dhe rreth kullës u mblodhën dhjetëra fshatarë. Dikush dukej i inatosur, dikush i fyer, jo pak ishin të çuditur, por ajo që i bashkonte të gjithë ishte kurioziteti se kush dhe pse e kishte prishur murin gjysmë të rrënuar të një kulle dyqind vjeçare.

Burra! Kjo nuk durohet.- thirri njëri nga më të inatosurit.

Ashtu është,- ia ktheu një tjetër, trim i çartur,- Unë jam gati me kapë pushkën siç pati ba gjyshi im në ’45.

-Mos u ngutni burra!- i këshilloi një nga më të moshuarit,- Duhet me pritë dhe me pyet ata që i dinë ma mirë këto punë.

Ajo kishte qenë kulla e Prek Calit, një kryetari fisi në Kelmend, i njohur si atdhetar, kundër mbretërisë, pastaj komandant çete për t’i ruajtur rendin Mbretit, antikomunist që kishte përfunduar në burg dhe ekzekutuar nga regjimi në vitin 1945.

Ajo që s’po kuptonin dot fshatarët ishte fakti se aty ishin dy mure: Muri i vjetër i kullës, i rrëzuar thuajse krejtësisht dhe një mur i sapo filluar të ndërtohej, por edhe ky i rrëzuar pjesërisht.

-E, çka domethanë kjo?- pyeti njëri nga të pranishmit,-Kush mund t’i ketë rrëzuar muret e simbolit tonë?

Një burrë rreth të pesëdhjetave, belbëzak, por me mustaqe doli para të gjithëve dhe thirri me të madhe: Ju të gjithë e dini se unë jam antikom…munist dhe dem…mokrat 24 kar…atësh.

-Poo!- thirrën disa nga turma.

-Atëherë dë..dëgjoni mue. Kullën e kanë rrëzue kom..munistët sepse ata e urrenin Prekën.

Pas një diskutimi të zjarrtë u vendos të thirreshin në ndihmë dervishët për të shpjeguar çfarë dhe pse kishte ndodhur. Dervishi i parë që u paraqit tha se kjo ishte pak e vështirë të shpjegohej sepse janë dy mure dhe komunistët kishin pasur kohë boll të prishnin të vjetrin, por nuk e kanë bërë sepse Prek Cali nuk luftoi kundër tyre por….

E ndërprenë duke e quajtur dervish komunist.

Kur erdhi dervishi i dytë, ai tha se prishjen e murit të vjetër nuk mund ta shpjegonte, por prishjen e murit të ri e dinte me siguri se e kishte bërë pushteti vendor, pasi ndërtimi po bëhej pa leje dhe në kundërshtim me ligjet kombëtare.

Disa nga të pranishmit u zemëruan dhe njëri prej tyre tha me zë të lartë: E ç’punë kanë pushteti dhe ligjet komuniste këtu? Për bajraktarin dhe ne antikomunistët ligji është kanuni dhe atdheu është katundi. Ne nuk iu nënshtrohemi për të gjallë….

Meqenëse nuk po bindeshin, thirrën dervishin e tretë i cili ishte më i dijshëm se dy të parët dhe më i besueshëm sepse kishte punuar disa vite në arkivat e Ministrisë së Brendshme prej ku kishte vjedhur një thes me dokumente dhe tani i botonte nëpër gazeta për të nxjerrë ndonjë pare ngase s’e qaste kush në kurrfarë pune.

Dervishi i tretë erdhi dhe mbajti një fjalim prekës për shumë të pranishëm. Iu shpjegoi se Prek Cali kishte qenë atdhetar dhe luftëtar kundër të gjithë pushtuesve, duke përfshirë edhe pushtuesit komunistë pasi kishte luftuar i vetëm kundër një batalioni komunist- terrorist… dhe kjo ishte arsyeja që bashkia komuniste i kishte prishur të dy muret e kullës në shenjë hakmarrjeje. Në fund, pyeti nëse ndonjë nga të pranishmit kishte pyetje.

-A mund të na thuash zotni,- e pyeti një fshatar trupshkurtër,- meqenëse ke lexuar arkivat, a pati luftue Preka ynë kunër Italisë e Gjermanisë si pushtuese të Shqipërisë?

– Këtu ka një keqkuptim,- tha dervishi i arkivave,- sepse Italia dhe Gjermania, ashtu si Turqia nuk quhen pushtues. Pushtues quhen ata që të zaptojnë katundin apo krahinën dhe jo ata që të pushtojnë gjithë vendin. Ata quhen administrues dashamirës ose kalimtarë që po sakrifikojnë bashkimin e gjithë shqiptarëve. Prandaj Preka dhe gjyshërit tuaj u konfliktuan edhe me Naltmadhninë e Tij, Zogu i Parë kur dikush i pati gënjyer se ai donte t’ua jepte Vermoshin serbëve.

Një dukagjinas që kishte ardhur në Vermosh për të blerë disa dhi, u hodh dhe e pyeti dervishin: Si shpjegohet që ky Preka dhe malësorët ishin antizogistë dhe kur ne dukagjinasit ngritëm krye kundër Mbretit në 1926 këta u vunë në shërbim të Naltmadhnisë dhe na zunë pritë nëpër qafat e maleve për të na kapur dhe dorëzuar tek ai?

Dervishi i tha: Ti ose je i keqinformuar ose je komunist, ndryshe nuk shpjegohej moskuptimi yt.

Ju,- vazhdoi dervishi duke iu drejtuar të pranishmëve,- duhet të ndryshoni mentalitetin sepse neve na mundon ende historiografia komuniste. Duhet ta kini të qartë se koncepti i ri historik dhe moral i kohës është i tillë që kur komunistët vrasin një antikomunist kjo quhet akt terrorist, por nëse antikomunistët vrasin dhjetë, njëzet apo njëqind komunistë, ky është veprim atdhetar, nacionalist dhe demokratik.

Një fshatar që i kishte dëgjuar pa folur ia priti: Zotni, njërit që fliste si ti andej nga Labëria ia kënduan: O Dervish vesh kulish/ mos ha mish se të prish/ po ha m… se të zbutë!

Ca qeshën e ca u vërejtën. Dervishi iku për ta dëgjuar këngën gjetkë, por halli i mureve të prishura mbeti.

Përfundimisht, meqë shumica mbetën të paqartë, u vendos të pyetej profeti Sa-leh bin Sa-han bin Sa-rrën pasi qysh nga 1990 ai ishte më i besueshmi në atë katund dhe në shumë katunde të Veriut, megjithëse shumica e qyteteve dhe e gjithë Shqipërisë e konsideronin thjesht si një të marrë. Profeti erdhi dhe me shumë pasion dhe siguri u tha të pranishmëve se kullën e kishin prishur komunistët jo vetëm për shkak të urrejtjes ndaj antikomunistit Prek Cali, por edhe sepse ky kishte qenë një amanet që serbët Miladin Popoviç dhe Dushan Mugosha ia kishin lënë kriminelit Enver Hoxha qysh në 1944, pasi Preka kishte qenë antiserb i tërbuar ashtu siç ishte edhe ai vetë…

Pas disa duartrokitjeve shumë më të pakta se ç’pritej, fshatarët filluan diskutimet mes tyre.

Njëri tha se e kishte të vështirë ta besonte profetin Sa-rrën sepse Hoxha kishte qenë për dyzet vjet në pushtet dhe nuk e pengonte gjë ta rrëzonte kullën, por nuk e bëri. Një antikomunist i zjarrtë që u ndodh aty ia ktheu hazërxhevap: Hoxha do ta kishte rrëzuar, por mjekët ia kishin ndaluar punën e rëndë sepse vuante nga diabeti. Askush nuk i di këto punë më mirë se profeti ynë që është dhe mbetet një atdhetar i flaktë dhe antiserb i palëkundur.

-Prandaj u martua me një mbesë të Serbisë?- pyeti një fshatar me shpoti.

-Ai urren serbët, por jo mbesat e tyre sepse nuk e shtrin urrejtjen deri në brezin e tretë siç bënin komunistët,- u përgjigj aty për aty antikomunisti i palëkundur.

-Aaa, kjo paska qenë arsyeja që profeti pati thirrur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar serbin Damir Fazlliç?!- pyeti sërish fshatari grindavec.

-Fazlliçi është gjysmaserb dhe profeti jo vetëm s’i urren, por i do fort këta që janë gjysma.

-Allahile,- ndërhyri një fshatar tjetër,- ky profeti a është ai që furnizonte Serbinë me naftë kur ishte i pari i vendit dhe Serbia po përgatitej me i ra Kosovës?

– Ti duhet të jesh komunist,- ia ktheu një demokrat tjetër 24 karatësh,- sepse komunistët nuk arritën ta kuptonin, as atëherë dhe as tani se profeti, siç e ka shpjeguar edhe vetë, i jepte naftë Serbisë për të ndihmuar Kosovën. Këto janë punë të holla që ju komunistët, si miq të serbëve dhe tradhtarë, nuk i kuptoni.

Një burrë i vjetër që po dridhte një cigare duhan tha se ishte dakord me profetin Sa-leh, por nuk e kuptonte se si amaneti i serbëve ishte transmetuar deri në ditët e sotme tek bashkia komuniste e Malësisë së Madhe.

Një fshatar tjetër që njihej si bejtar ndërhyri dhe tha se kjo ishte e thjeshtë fare. Sipas tij, kur profeti Sa-leh shëtiste me fëmijët e Hoxhës në liqenin e Pogradecit apo kur i kalonte disa net dimri tek oxhaku i shtëpisë së diktatorit, ky i fundit kishte gjetur rastin t’i jepte në dorë një letër-amanet për t’ua përcjellë më vonë kundërshtarëve të tij politikë. Dhe, sipas shpjegimit të tij, profeti i sotëm, jo vetëm e kishte marrë dhe përcjellë amanetin, por edhe i kishte puthur dorën diktatorit dhe për një javë nuk ua jepte dorën të tjerëve ngaqë besonte se do ia bënin pis dhe i largonin magjinë që i kishte shkaktuar dorështrëngimi.

-Kjo nuk mund të jetë e vërtetë,- tha i zemëruar kryetari i partisë së profetit për fshatin, -ato fotografi që kanë botuar gazetat janë vepër e komunistëve shqiptarë në bashkëpunim me vëllezërit e tyre sllavë…

-Po mirë,- nisi të fliste një fshatar tjetër,- si shpjegohet që nipi i Prek Calit thotë se ai vetë nuk e besonte se murin e vjetër të kullës e kishte rrëzuar pushteti lokal komunist…?

-Nipi, si trashëgimtar i vetëm i kullës, nuk di asgjë pasi është 90 vjeç dhe e ka lënë mendja,- filloi shpjegimet një pjesëtar i ushtrisë së profetit,- i vetmi person që i di gjërat mirë dhe i parashikon saktë është profeti ynë.

-Po, kjo është e vërtetë,- e ndërpreu shoqi i tij që i qëndronte në krah,- sepse profeti pati parashikuar në vitin 2011 se do të qëndronte në pushtet edhe 35 vjet, por pas dy vitesh ra prej fikut.

-Ti je dallkauk, – iu kundërpërgjigj ushtari i profetit,- sepse ti nuk kupton që profeti ynë nuk përdor kalendarin Gregorian por kalendarin e vet që ne s’e kuptojmë.

Në mbështetje të profetit u hodh edhe trashëgimtari i tij El-Basha bin Harram i cili tha se profeti kishte të drejtë pasi ashtu si Prek Cali edhe këta vetë nuk e duronin cenimin e kufijve të Shqipërisë dhe për këtë urreheshin nga komunistët.

-Allahile,- pyeti i çuditur një fshatar tjetër,- a m’bajnë sytë apo profeti dhe trashëgimtari i tij janë ata që i patën dhanë Greqisë 350 kilometër katror det kur ishin princa të Shqipërisë?!

-Ik more budallë, rri aty ku je se ti s’di gjë!- iu hakërrye një pjesëtar tjetër i ushtrisë së profetit. -Deti nuk ka kurrfarë rëndësie sepse aty uji shkon e vjen dhe ka vetëm disa peshq që s’i duhen gja kujt. E rëndësishme është të mos preken malet e sidomos kulla.

Trashëgimtari i profetit, shumë i zemëruar por edhe optimist, tha se ata do të rifillonin luftën kundër komunizmit, do të hiqnin dekoratat e të vdekurve dhe do të ndalonin me ligj shfaqjen e yjeve komunistë dhe fotografitë e diktatorit. Këtë propozim në parlament ia kishin besuar Alibegut, nipit të atdhetarit Isa Toska që pati vrarë e grabitur dhjetëra familje në myzeqe gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Një pjesë e turmës, e ekzaltuar, filloi të thërriste: Poshtë komunizmi! Rroftë profeti dhe ushtria e tij demokratike!

– Hëm,- filloi të mërmëriste një burrë i vjetër, – sa të rrosh, do të mësosh. Unë vetëm tani po e kuptoj qartë që ishin pikërisht yjet, fotografitë dhe dekoratat që na kanë lënë rininë pa punë, kanë shkaktuar korrupsion, analfabetizëm, vrasje, vjedhje, prostitucion, drogë dhe dëshpërim. Më në fund u gjet ilaçi. Më mirë vonë se kurrë. Shpëtuam!

Në ndihmë të shpjegimit të historisë së vjetër dhe të re erdhi edhe një analist fisesh dhe historian katundesh i cili pohoi se Prek Cali, ashtu si Gjon Marka Gjoni dhe të tjerë bajraktarë kishin qenë aq të sofistikuar saqë nuk kuptoheshin as sot nga akademikët shqiptarë dhe as nga pushtetet që venë e vijnë. Pushteti komunist kishte bërë gabim që nuk iu kishte shtrirë dorën në 1945 megjithëse kishin vrarë dhjetëra njerëz dhe kishin bashkëpunuar vullnetshëm me pushtuesit. Duhej njohur pushteti fisnor sepse vetëm kështu mund të shkohet drejt Perëndimit dhe jo drejt Lindjes ku na çuan komunistët, e mbylli shpjegimin analisti dhe historiani i katundit.

Si në shumë raste edhe në këtë të fundit, historia u shpjegua dhe interpretua madhërishëm prej dervishëve, profetëve dhe analistëve, por lisat rreth Kullës vazhdojnë të tundin kokat prej erës që fryn si për të na thënë: Akoma nuk zutë mend Ju?