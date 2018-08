Dëshmitarët e Tepelenës

Refleksione për ish-kampin e qytetit jugor që do të kthehet në muze si “Aushvici shqiptar”

Pse populli i Tepelenës refuzoi të merrte pjesë në ceremoninë e kthimit në muze të ish-kampit. Disa pyetje për ministren e Kulturës që nuk morën përgjigje në një ballafaqim të hapur. A e di zonja Kumbaro se ai ishte një kamp pune, por kurrsesi një vend ku është kryer gjenocid ndaj të internuarve. Një sugjerim Presidentit të Republikës. Fakte dhe dëshmi të kohës, kur ish-të burgosurit hanin më shumë bukë se banorët e Tepelenës, që në vitin 1945 ishin 119 dhe në vitin 1950 u bënë 400. Pse mohohet Lufta Antifashiste dhe një keqardhje për ata që mbyllin sytë para të vërtetave…

Javën e kaluar me iniciativën e Kryetarit e Bashkisë së Tepelenës, Tërmet Peçi u organizua një ballafaqim midis disa prej dëshmitarëve okularë të ngjarjeve gjatë periudhës së ngritjes së kampit të Tepelenës dhe përfaqësuesve të Projektit për ngritjen e një Muzeu Kombëtar për kampet e Punës.

Në takime nga pala e Tepelenës morën pjesë Hasan Musta , Shyqyri Ruçi, Bujar Sula , Krenar Progonati, nga pala tjetër merrnin pjesë Gentiana Sula, Drejtoreshë e Autoritetit të Dosjeve, Simon Miraka përfaqësues i të përndjekurve politikë si dhe shumë profesorë e historianë e të persekutuar me një grup të gjerë rreth 15 veta.

Në ballafaqim u hodhën e diskutuan shumë mendime. Në përfundim të ballafaqimit u pranuan nga të gjithë të vërtetat tona e nga pala tjetër që u shprehën si z. Simon Mirakaj, i cili u shpreh me respekt për pritjen që u kishin bërë populli i Tepelenës duke shpjeguar raste të takimit me tepelenas dhe ndihmës me ushqime. Në fund të takimit znj. Gentiana Sula kërkoi mendimin tonë për vlerësimin e kampit të Tepelenës.

U pranuan këto mendime: historia e kazermave të Tepelenës është e gjerë, por ramë dakord që atje të ngrihet, së pari një lapidar për çlirimin e qytetit të Tepelenës, sepse në atë vend forcat partizane të batalioneve e çetave çliruan Tepelenën më 15 shtator 1943.

Së dyti ngelëm dakord që atje të ngrihet një memorial për ekzistencën e këtij kampi (i gjashti në gjithë Shqipërinë). Por në asnjë mënyrë nuk do të ketë as muzeum kombëtar as një shtesë tjetër.

Së treti : Të ngrihet një memorial për të përjetuar jetën për më shumë se 40 vjet të brigadave ushtarake që ishin dislokuar në rrethin e Tepelenës. Po ashtu u diskutuan edhe probleme të tjera.

***

Ne që po ju shkruajmë jemi dëshmitarë okularë të asaj kohe dhe kemi bashkëjetuar tre vjet në klasa me nxënës pjesëtarë të kampit. Kemi ndarë edhe dhimbjet edhe hallet tona, ata ishin bashkë me ne në të njëjtën klasë dhe tre vjet i kemi trajtuar me shumë dashamirësi. Në kujtimet e asaj kohe e kemi thënë në libra e gazeta, se gjithsesi ata ishin bijtë e familjeve të njohura, por prindërit e tyre ishin bashkuar tërësisht me pushtuesin fashist dhe nazist. Në përgjithësi ata nxënës ishin inteligjentë dhe demonstronin kulturë dhe komunikim me ne.

Populli i rrethit të Tepelenës nuk e njeh urrejtjen, dhunën, gjakmarrjen. Ai është popull human dhe e ndan kafshatën e bukës me ata që sillen mirë. Mbas kapitullimit të garnizonit Italian, kur u ngrit flamuri i bardhë u ndërprenë goditjet dhe u lejuan italianët të largohen pa dëmtime. Me kapitullimin e Italisë fashiste, ushtarët u ndanë në familjet e tepelenasve dhe tepelenasit i trajtuan si pjesëtarë të sofrave e familjeve të varfra.

Po japim një shembull: në fshatin Damës u sistemuan shumë italianë dhe u trajtuan më së miri deri sa u larguan. Të gjitha varrezat e grekëve dhe italianëve u ruajtën e nuk u zhdukën kurrë, deri sa ata i nxorën njerëzit e tyre.

Kur ne kemi respektuar varret e ushtarëve të huaj përse mbështetësit e këtij Memoriali akuzojnë dhe shpifin se ne tepelenasit i hodhëm eshtrat e shqiptarëve në lumë?! Si është e mundur të thuhen këto gjera të pavërteta dhe te pa mbështetura në dokumente të kohës?

Kampi i Punës në Tepelenë, i cili u ngrit nga sistemi komunist, sigurisht ishte një kamp pune por kurrsesi një vend ku të jetë kryer gjenocid ndaj të internuarve, përbuzje nga populli i Tepelenës apo trillime e tjera.

Nuk mund të lëmë pa përmendur takimin e zgjatur me Ministren e Kulturës zonjën Mirela Kumbaro. Ajo na dëgjoi e evidentoi me kujdes problemet që ngritëm dhe pyetjet që bëmë në pamjen e parë kështu na u duk, por asnjë problemi nuk iu dha përgjigje dhe kështu mbetëm të zhgënjyer.

Kampi i Punës në Tepelenë, i cili u ngrit nga sistemi komunist, znj Ministre sigurisht ishte një kamp pune, por kurrsesi një vend ku është kryer gjenocid ndaj të internuarve, përbuzje nga populli i Tepelenës apo të tjera insinuata të paqena.

Në ballafaqimin me palën e interesuar për mbështetjen e këtij projekti nuk u prezantua asnjë dokument i saktë për të mbështetur insinuatat apo trillimet e bëra në shtyp nga njerëz të cilët ose kanë qëllime të fusin përçarje krahinore ose për qëllime të tjera hedhin baltë mbi popullin e Tepelenës.

Dëshirojmë të theksojmë për të gjithë lexuesit se në këto aktivitete të zhurmshme ku ishin Ministrja e Kulturës dhe Presidenti i Republikës, mungoi tërësisht pjesëmarrja e popullit të Tepelenës. Perse populli i thjeshtë nuk mori pjesë në ketë aktivitet plot zhurmë? Organizatorët dhe pushtetarët duhet ta lexojnë mirë këtë refuzim të popullit për t’u bërë pjesë e një farse e cila në mendimin tonë nuk bëhet për të lehtësuar shpirtrat, por si një shou për të huajt dhe fondet që ata japin për të tilla raste. Nëse organizatorët do të ishin të sinqertë në përpjekjen e tyre duhet të ishin ulur me kohë me të gjitha palët e interesuara për të folur mbledhur dëshmi, paraqitur fakte dhe për të treguar anën e errët të këtij kampi por edhe dëshmitë e dhëmbshurisë njerëzore të tepelenasve ndaj të dënuarve.

Shprehim keqardhjen edhe për pjesëmarrjen e zotit President Ilir Meta në takim. Do e ishte e udhës që pa u vendosur se ç’do bëhet më tej zoti President, ruani unitetin kombëtar se po bëheni zëdhënës i Bujar Nishanit.

Populli i Tepelenës është shquar në historinë shekullore, ka respektuar mendimin ndryshe, por gjithmonë ka luftuar për atdheun. Si në maj 1943 kur mblodh Kuvendi i Tepelenës në Rrepet e Dervenit dhe u diskutua gjerësisht për fatin e Shqipërisë. Mbi 2000 burra ndoqën ballafaqimin e krerëve të luftës Nacional Çlirimtare Abaz Shehu, Mustafa Matohiti, Asim Zeneli dhe përfaqësuesve të Ballit Kombëtar të përfaqësuar nga Ali Bej Këlcyra etj. Pas diskutimesh të forta të dy krahëve për vazhdimin e pandërprerë të luftës për çlirim nga përfaqësuesit e luftës për çlirim dhe nga përfaqësuesit e luftës së nisur dhe Ali Beut që ngulte këmbë të mos vazhdohej se ishim të papërgatitur, u vendos njëzëri nga populli: Luftë pa kompromis deri në çlirimin e plotë të vendit!

Në luftën për liri populli i Tepelenës ka dhënë shumë gjak, këtë e tregojnë 518 dëshmorët e atdheut, 418 dëshmorët e LANÇ-it dhe 7 Heronjtë e Popullit që ne i kemi vendosur mbi kokën e Tepelenës dhe i kemi vend të shenjtë nga ku na bëhet thirrje çdo ditë për vigjilencë, të mos lozin me zjarrin historianë e gazetarë që thonë të pavërteta, ndërsa politikanët e qeveritarët t’i bëjnë siç duhet dhe me përgjegjësi vendimet për zbatimin e tyre.

Si përfundim, kërkojmë nga drejtoresha Gentiana Sula të na vihet në dispozicion Dosja e kampit të Tepelenës.

Mbështesim plotësisht apelin e Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it, Organizatës Kombëtare të familjeve të dëshmorëve dhe Shoqatës së invalidëve të LANÇ-it.

Për informacion të lexuesve

TEPELENA ka qenë dhe është një nga rrethet më të varfra të vendit.

Viti 1945 e gjeti Tepelenën të shkretuar nga Lufta me 39 familje dhe 119 banorë. Sa e varfër ishte Tepelena mjafton të përmendim disa fakte: Mblidhej komiteti Ekzekutiv i rrethit për të shpërndarë 10 kv kripë për gjithë rrethin e Tepelenës. Në Tepelenë kishte një klub që konsumonte 1 kg kafe dhe 4 kg sheqer, kishte një restorant me 2 kazanë, 20 pjata alumini, 40 lugë e pirunj. Për herë të parë në vitin 1949 filluan ndërtimet për godinën e postës dhe 1 hoteli.

Furnizimi me materiale për këto objekte bëhej me kafshë se nuk kishte mjete transporti.

Tepelena u rrit dhe në vitin 1950 kishte 400 banorë. Mund të japim shumë fakte për varfërinë e Tepelenës por nuk është kjo tema për të cilin shkruajmë.

Tepelenës ia shtuan varfërinë edhe dy luftërat. Lufta italo-greke e përqendruar në territorin e Tepelenës dhe lufta kundër fashistëve italianë e gjermanë.

Pas fitores mbi fashizmin, populli iu përvesh punës pa pagesë, duke përballuar humbjet e mëdha njerëzore, por dhe të grabitjes së asaj pasurie që kish dhe ndihmën e shtetit të varfër të sapokrijuar, për rindërtimin e vendit të dalë nga lufta dhe më pas ndërtimin e tij.

Në këto kushte e në gjendje të varfërisë u prunë nga shteti në rrethin e Tepelenës një numër familjarësh të pjesëtarëve të të ashtuquajturit “Komiteti i Maleve” i cili vepronte për përmbysjen e shtetit të ri të sapoardhur nga LANÇ. Mos harrojmë se ky Komitet në Veri vrau gra e vajza sipas kanunit të cilat kërkonin arsim dhe kishin shkuar në ndërtimin e hekurudhës. Sigurisht internimi i këtyre familjeve nuk ishte diçka për t’u përshëndetur dhe ne e respektojmë vuajtjen e tyre, por sot pas kaq vjetësh, nuk mund të spekulohet me këtë vuajtje duke e kthyer atë në një lojë politike për qëllime të caktuara.

Nga muaji prill e në vazhdim po zhvillohet një betejë e papranueshme nga njerëz dashakeqë për ta paraqitur Kampin e Tepelenës si “Aushvicin e Shqipërisë”.

Shtrojmë pyetjet:

Në cilat dokumente provohet se ka pasur një politikë shtetërore për shfarosje politike, krahinore apo religjioze në këtë kamp?

Në cilat dokumente provohet se populli i Tepelenës është sjelle keq me të dënuarit në këtë kamp?

A ka dijeni Autoriteti i Dosjeve dhe Ministrja e Kulturës se fëmijët e kampit shkonin në të njëjtën shkollë me ne letërshkruesit dhe moshatarët tanë?

A ka dokumente për të provuar dëshminë tonë se të internuarit e Kampit lëviznin lirisht në qytet edhe pse të internuar?

Si mund të kuptohet që mësues pjesëtarë të kampit të jepnin mësim në shkollën 7-vjeçare të qytetit?Thuhet se kampi ish ngritur për punë të detyruar! Për çarë pune të detyruar bëhet fjalë për kampin e Tepelenës? Në një kohë kur punë nuk kishte fare në këtë rreth?!

Pjesëtarët e këtij kampi lëviznin të lirë në familjet dhe fshatrat e Tepelenës dhe fshatarët i ndihmonin me ato që kishin.

Shtypi ka trajtuar probleme të shumta e të neveritshme gjatë kësaj periudhe. Ne shprehim keqardhjen dhe indinjatën për të pavërtetat që janë thënë e po thuhen.

Nuk mund të pranojë tepelenasi thënie të tilla që janë vrarë e pushkatuar fëmijë, që vajza e kampit tërhiqte karrocën me ushqime dhe i çonte në kamp e shumë e shumë fakte të tjera që nuk mund të numërohen dhe janë jashtë realitetit të Tepelenës. Thuhet se vajzat dhe gratë e kampit ngarkoheshin me drizë 12 km larg kur dihet nga i gjithë qyteti se drize kishte boll rreth e rrotull kampit. Por a mund të na e shpjegojnë ata që nxjerrin këto “fakte” se për çfarë duhej driza në atë kohë?

Shkruhet se drutë përdoreshin nga drejtoria e burgut dhe të tjerat ia shisnin qytetarëve. Absurditet! Thuhet se vajzat që shkonin në shkollë ngarkoheshin dy herë në ditë me driza. Janë shumë të pavërteta fjalët që shkruhen e thuhen, që në kamp ishin 3200, 3600, 3000, 2800 dhe sipas “bunkart 2” 1600. Si ka mundësi dy institucione shtetërore Autoriteti i Dosjeve dhe Ministria e Kulturës ende nuk kanë një ide të qartë se çfarë shifrash prezantojnë.

Le të mblidhen të gjithë të japin një mendim se nuk është në nderin e atyre që flasin dhe populli të dijë cilën të besojë. A ka dokumentacion për këtë kamp?

Ne, si dëshmitarë të kohës mund të themi pa frikë kur pjesëtarët e kampit merrnin 500 deri 600 gr bukë në ditë, siç e pranojnë dhe vetë, ne jashtë kampit merrnim 400 gr racion. Ky ishte realiteti në atë kohë të sapo dalë nga Lufta.

***

Si konkluzion, mbështesim plotësisht apelin e Komitetit Kombëtar të organizatës së veteranëve të LANÇ, Organizatës Kombëtare të Familjeve të Dëshmorëve dhe Shoqatës së invalidëve të LANÇ-it.

Të respektojmë vuajtjet e njerëzve të pafajshëm, por edhe të mbrojmë me vendosmëri idealet, vlerat e kontributet patriotike e kombëtare të vendit tonë që e radhitën atë në krah të aleatëve të Mëdhenj kundër nazifashizmit.

Falënderojmë popullin e Tepelenës, i cili gjithmonë ka ditur të vlerësojë situatat si dhe të respektojë vuajtjen. Mbështesim qëndrimet e gjithë tepelenasve që po marrin pjesë në këtë debat dhe vërtetojnë gjithë të vërtetat e kohës, sidomos z.Pëllumb Xhufi për objektivitetin që ka mbajtur dhe po mban, ish-kongresmenin Dioguardi, Mero Bazen, zotërinjtë Bedri Islami, Auron Tare, Dragua Shehu, Beqar Skenderi, por dhe gjithë ata që kanë mbushur rrjetet sociale me mbështetjen e vlerësimin e tyre. Ndërsa shprehim pakënaqësinë për shumë kuadro intelektualë tepelenas për qëndrimin e tyre indiferent ndaj të pavërtetave që thuhen për Tepelenën tonë.

Përgëzime për gazetën më popullore DITA për objektivitetin që paraqet në faqet e gazetës.

Hasan Musta- Shyqyri Ruçi- Bujar Sula

Tepelenë 25.08.2018