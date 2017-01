Dëshmorët, kombi dhe nacionalizmi

Tefta Cami-Cani*

Më 24 shtator të vitit të kaluar mora pjesë në promovimin e monografisë me titull “GJASHTË DITË SA NJË JETË” me autor Apostol Dukën, ku përshkruhet me realizëm e në mënyrë jetësore jeta e shkurtër si moshë, por heroike e lavdishme dhe e përjetëshme për luftëtarin e orëve të para e të përbetuar për jetë a vdekje për Çeshtjen kombëtare, Labinot Gani Krasniqi. Në këtë monografi gërshetohet e kaluara me të tashmen e të ardhmen. Ka një shtrirje në kohë e hapsirë me një moto të përhershme: Liria dhe Pavarësia. Autori ka përdorur një kompozim të veÇantë në hartimin e përshkrimin e luftës së Kumanovës në Maqedoni të gërshetuar me atë të Çlirimit të Kosovës; të jetës e perpjekjeve për të mbrojtur liritë e të drejtat në Kosovë kundër shtypjes e dhunës dhe represioneve serbo-titiste; të jetës e preokupacioneve familjare me dënimet e burgosjet të elitës së patriotizmit shqiptar në Kosovë e viset e tjera shqiptare; të dashurisë e të përkujdesjeve familjare për bijtë e vet me frymën e dashurisë atdhetare e të sakrificës për të deri në flijim të jetës.

Çështja shqiptare është vënë në rrugën e zgjidhjes dhe jemi në pragun e saj

U përfshiva në një atmosferë atdhetare e sjellë nga vitet e luftës dhe e heroizmave të pafund të shqiptarëve anekënd trojeve shqiptare. U mbusha me frymë liridashëse dhe ndjeva një besim të madh e të patundur se Çështja shqiptare është vënë në rrugën e zgjidhjes dhe jemi në pragun e saj. Ky besim buron nga traditat historike kombëtare, që ndër shekuj populli ynë ka luftuar dhe ka punuar që të njihen e publikohen të vërtetat mbi vendimet e padrejta të coptimit të Shqipërisë e të kombit shqiptar nga Fuqitë e Mëdha europiane, si dhe po luftohet me përkushtim të madh për mbrojtjen e tyre. Këto tradita të vyera historike atdhetare fatmirësisht ruhen me kujdes në memorien e historisë tonë kombëtare dhe trashëgohen nga brezi në brez në mënyre të pandërprerë. Vepra heroike e luftëtarit të lirisë, Dëshmorit të Kombit shqiptar, Labinot Gani Krasniqit dhe të gjithë të rënëve dëshmorë në luftën për Çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit nazifashistë dhe të Kosovës e të Kumanovës, si dhe për fitimin e të drejtave për Çamërinë dhe për shqiptarët, që banojnë në trojet e tyre në Maqedoni e në Mal të Zi, në Preshevë e Bujanovc, në Medvegj e Podujevë janë dhe do të mbeten ndër shekuj në Altarin Kombëtar të Luftës për Liri e Pavarësi të Kombit Shqiptar.

Kjo monografi mbart kujtime të përjetuara e histori të lavdishme heronjsh si të Adem DemaÇit, Hydajet Hysenit, Gani Krasniqit e shumë e shumë të tjerëve, që sistemi serbo-titist ua grabiti e masakroi moshën më të bukur të rinisë së tyre. Këta heronj të heshtur, por me vlera të pallogaritshme dhanë shembuj qëndrese stoike për Çeshtjen kombëtare, për lirinë e pavarësinë e Kosovës e të viseve të tjera shqiptare, sepse për ata dhe pasardhësit e tyre të gjitha trojet shqiptare janë atdheu i shtrenjtë i tyre, që duhen liruar, siÇ qe shembulli i djalit ende të parritur e dhëndërit të ri të familjes e fisit nacionalist të Krasniqëve, Labinotit e të qindra të tjerëve që shkuan e luftuan në Kumanovë para 16 vjetëve. Këta djem nënash janë një shembull e model i shqiptarizmit, që e bënë theror rininë e jetën e tyre për zgjidhjen e Çështjes kombëtare, duke hedhur tutje me neveri e trimëri dhunën e terrorin psikologjik e fizik, si dhe ofertat e pista për t’i mëshiruar e tradhëtuar idealet e tyre komëtare shqiptare, sipas shembullit të heroit të madh Hasan Prishtina, që u është përgjigjur kështu ofertave: “ Nuk heq dorë nga mbrojtja e trojeve shqiptare edhe sikur t’më falin gjithë arin e botës.”

Përpjekjet e lufta për lirinë e pavarësinë e Kosovës e të viseve të tjera shqiptare kanë qenë e janë të vazhdueshme.

Nuk kanë as ditë e vit se kur kanë filluar, por që vazhdojnë të jenë në rend të ditës edhe sot e mot. Çdo brez ka patur, ka e do të ketë për mision zgjidhjen e Çeshtjes kombëtare me të gjitha mjetet e format e kërkesave të kohës, të integrimeve rajonale, europiane e botërore. Sa djem e burra shqiptar kanë sakrifikuar e derdhur gjak ndër vite, për të fituar lirinë e pavarësinë e vendit, si dhe për të gëzuar liritë e të drejtat e njeriut krahas popujve të tjerë.

Gjithë shqiptarët dhe veÇanrisht nënat shqiptare kudo që janë nuk e dëshirojnë luftën, nuk e duan gjakderdhjen e fëmijve të tyre e të bashkëmoshatarëve të fëmijve të tyre, sepse luftrat ua kanë marrë nga gjiri engjëjt më të shtrenjtë, krijesat më të dashura të tyre, fëmijët. Por nënat shqiptare nuk e dëshirojnë as gjakderdhjen e bijve të kundërshtarëve, sepse zemrat e nënave e ndiejnë dhe e dijnë se ata janë viktima të politikave shoviniste. Prandaj edhe urata e tyre është: “ Qoftë konflikti e gjakderdhja e fundit dhe fundi i konflikteve gjakatare në këtë rajon!”

Model i një nëne trime e fisnike është e mbetet Nëna Xhemile, nëna e Notit apo Labit, nëna e Labinot Krasniqit. Burgun e persekutimet ndër vite nuk i provoi vetëm Ganiu me bashkëluftëtarët e tij, por më shumë edhe bashkëshortet e familjarët e tyre. Xhemile Krasniqi-Berisha mbajti mbi supet e saj që në moshë të re përgjegjësinë e barrën e gruas dhe të burrit të shtëpisë. I është dashur që të merrej me të gjitha punët e mbarvajtjes së shtëpisë, të mirërritjes, të mbrojtjes, të arsimimit e të edukimit të fëmijëve të saj, të ecejakjeve mbas burgjeve të bashkëshortit, patriotit të orëve të para, Gani Krasniqit. Dhe ajo, kur flet për të birin, Notin, thotë: “Jeta e Notit ishte e shkurtër dhe mua më mblidhen e bëhen bashkë lindja, fëmijëria, rinia, kurbeti, martesa, lufta, ikja e tij para kohe nga jeta, dhe Çdo gjë që ka ndodhur në ato pak vite të jetës së tij më duket si një Çast i vetëm.” Fl. 81

Xhemiles i kanë mbetur si meraqe apo pengje, që s’kishin të bënin me dëshirën apo me mundësitë e saj. Ka provuar vështirësitë e emigracionit të djemve e, sidomos, të Notit, që kish provuar edhe largimin me rreziqe jete e vështirësi, si me gomone etj. Me gjithë leverditë që ka emigracioni, ajo u jep një mesazh filozofik të gjitha nënave shqiptare, sepse nga përvoja e saj, ka arritur në përfundim se: “ Më mirë bukë e kripë e në shtëpinë tënde, ku të ka rënë koka, se sa mbret në shtëpinë e huaj….” f. 83

Për të përjetësuar jetën e heroizmin e Labinotit, është ngritur një përmendore e punuar nga z. Muntaz Dhrami, Skulptori i Popullit. Nëna e Labinotit e sheh me mall e dashuri dhe, edhe sikur ta kish punuar Mikelanxhelo, ajo s’do të kënaqet… Ajo do ta donte djalin e saj të zemrës me frymë dhe jo si një shtatore të ngurtë.

Pengjet e prindërve për fëmijët nuk kanë të sosur asnjëherë. Pas daljes nga burgu Gani Krasniqi, babai i Notit, ka pas dëshirë që ta kishte sa më pranë, apo siÇ thotë populli, ta kishte nën fletët e tij, por ka qenë e pamundur, “ sepse Kosova priste shumë nga burrat si Gani Krasniqi, që ishin betuar se nuk do të gjenin asnjë Çast prehje e qetësi, pa e parë Kosovën të lirë e të pavarur…Ora e Kosovës kishte ardhur, kushtrimi për luftën finale ishte dhënë prej kohësh, tani fjalën e kishte pushka.” f. 87

Gani Krasniqi u ngrit e mori pjesë me djemt e tij Sylejmanin e Dinin si dhe me farefisin e tij në luftën për Çlirimin e Kosovës dhe bërjen e saj të lirë e të pavarur. “ Lëvizja Çlirimtare e Kosovës, tregon Gani Krasniqi, ishte një zinxhir i zjarrtë brezash, nga të cilët asnjeri nuk ka të drejtë të marrë primatin dhe të thotë: “ Unë isha i pari.” Në veprimtarinë time, unë kam besuar se mund e duhet të jem më i dobishëm këtu brenda Kosovës, sesa të jem jashtë, në emigracion. I kisha të gjitha mundësitë të shkoja në Zvicër dhe në Gjermani, SHBA dhe gjetkë, por preferova të qëndroja këtu, madje në fshat dhe jo në qytet. Këtë ndjenjë, luftova shumë ta kultivoja edhe te fëmijët e mij, të cilët ishin jashtë dhe u kthyen në Kosovë sapo nisën këtu krismat e para. . Syla, Dini ishin luftëtarë me armë në dorë në formacionet e UÇK- së, ndërsa Labinoti ishte ende djalë i njomë në ato vite dhe këtë e kishte peng të madh, dhe kjo ishte njera nga arsyet, në mos arsyeja kryesore, që ai shkoi në luftën e Çlirimtare të shqiptarëve të Maqedonisë, ku ishin qindra e ndoshta me mijëra djem nga Kosova dhe Shqipëria.” f. 114

Gani Krasniqi ka qenë e është dhe do të mbetet gjithmonë si emblemë e nacionalizmit shqiptar me vizionin e kohës. Ai flet pak, megjithëse ka bërë shumë që në rininë e tij për Çeshtjen kombëtare, për fitoren e lirisë e të pavarsësisë së Kosovës. Nuk u ngjan atyre që i bien gjoksit dhe flasin e shkruajnë për veten e tyre. Ai nuk pajtohet as me ata burra, që kan folur e flasin pas kuvendeve, apo kanë ngritur e ngrene ditirambe pas betejave. Gani Krasniqi ka qenë, është e do të mbetet shembulli i patriotit të madh të shqiptarizmës. Eshtë i heshtur dhe, kur flet, përpiqet të tregojë sa më shumë për të tjerët dhe bashkëluftëtarët e tij. Ndërsa kur e pyet për veten e tij, të sheh në sy dhe buzëqesh. Thjeshtësia e modestia dhe urtësia e tij janë tiparet kryesore të luftëtarëve të lirisë së Kosovës, që për luftrat e heroizmat që kanë bërë e vlerësojnë e thonë me modesti: “ Ishte një detyrim i kohës për zgjidhjen e Çeshtjes kombëtare.” Për Dëshmorët e Kombit flet vet vepra e tyre. Por është një detyrim atdhetarë e moral që bashkëluftëtarët e tyre t’i përshkruajnë me realizëm. Zgjedhja President i Republikës së Kosovës të një prej krerëve të UÇK-ës , z. Hashim ThaÇi, i arsimuar e doktoruar në Universitetin e Zyrihut të Zvicrës ( Ka qenë bashkëstudentë me vajzën time, Ilda Poda ), është një vlerësim për luftën heroike të UÇK-ës dhe një shpresë për vlerësimin e luftëtarëve e të dëshmorëve të lirisë dhe të veteranëve.

Monografia nxjerr në pah filozofinë e nacionalizmit e të qëndresës mbarëshqiptare

Monografia ka një kompozim e stil të veÇantë e gjithpërfshirës. Përshkruan e nxjerr më në pah filozofinë e tiparet e nacionalizmit e të qëndresës mbarëshqiptare:

-Nacionalizmi shqiptar ka qenë e mbetet bazamenti e shtylla e qëndresës së kombit shqiptar.

-Strategjia e nacionalizmit shqiptar ka qenë e mbetet mbrojtja e trojeve ekzistuese me diplomaci e bisedime, por edhe me gjak e sakrifica, kur janë krijuar situatat, siÇ qe lufta për fitoren e pavarësisë së Kosovës, si dhe për sigurimin e lirive e të drejtave të njeriut baras me kombësitë e tjera në Maqedoni e Mal të Zi, në Luginën e Preshevës, Bujanovc e Medvegj dhe për njohjen e zgjidhjen e Çeshtjes Çame .

-Strategjia e përmbajtja e nacionalizmit shqiptar nuk ka qenë e nuk është fryma shoviniste, për të pushtuar tokat e të tjerëve. dmth, të fqinjëve dhe për të dhunuar e masakruar popullsinë e tyre.

Nga të gjithë shqiptarët janë për t’u përshëndetur Lëvizja e Vetvendosjes me Albin Kurtin për qëndresën që po bëjnë, por pa përdorim dhune. S’duhen lejuar krijimi i enklavave serbe, sepse jo vetëm bien në kundërshtim me principet e integrimeve europiane, por janë shprehje e strategjive të reja serbomadhe për gllabërimin e Pavarësisë së Kosovës. Në qoftë se punohet për integrimin në Kosovë, duhet në radhë të parë, të punohet për integrimin e minoriteteve që jetojnë në Kosovë si ato serbe e të tjerë. Po s’u integruan ata brenda komunitetit shqiptar e komuniteteve të tjera, si mund të flitet pë integrimin rajonal e europian. Mendoj se s’duhet lejuar as zbatimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, që i grabit Kosovës territore. Si marrëveshja e krijimit të enklavave serbe ashtu edhe ajo e demarkacionit me Malin e Zi, janë në kundërshtim me principet e kohes lidhur me respektimin e lirive e të drejtave të shteteve përkatëse dhe të territoreve të tyre. Ata që detyrohen t’i nënshkruajnë ato akte, duhet të mendohen mire, se ato firmëtar e qeveri, historia do t’i gjykojë e dënojë me ashpërsi e neveri autorët dhe do t’i cilësojë tradhëti kombëtare.

Ne shqiptarët e kemi treguar, se jemi për integrimin, por jo të jetë në dëmin tonë, ndërsa Europa të vazhdojë të kënaqë zilitë e pretendimet, apo tekat e fqinjëve, bile edhe kur na kërcënojnë. Kërkesat e fqinjëve janë që të hiqen nga historia e popullit shqiptar konfliktet që kanë qenë zhvilluar në të kaluarën, për mbrojtjen e trojeve shqiptare, ku janë vrarë e shkuar në bajonetë mijra e mijra shqiptarë, burra e gra deri edhe fëmijë, si dhe janë djegur e zhdukur fshatra. Kjo lloj oferte bëhet nga fqinjët në shqipëri. Ndërsa në Maqedoni as që bëhet fjalë për njohjen e historisë së popullit shqiptar me të vërtetat historike e pa subjektivizma, politizime e manipulime. Në Maqedoni ende vazhdon, që të mos njihet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare, megjithse shqiptarët janë faktori kryesor i shtetformimit maqedonas. Ndërsa qeveria Greke vazhdon të kërkojë varret e ushtarëve grekë, megjithse deri tani e ka mbushur Shqipërinë me parcela të tilla të panumurta.Edhe nëse ka të tilla, ata kanë qenë pushtues në Shqipëri dhe i takon Qeverisë Greke, që të vijë e t’i marrë dhe t’i varrosë me nderime në vendin e tyre, siÇ u veprua edhe me të rënët e ushtrisë pushtuese fashiste italiane dhe të rënët e ushtrisë pushtuese naziste gjermane.

Në Shqipëri kanë dalë në qarkullim pas viteve ’90 tekstet alternative të Historisë të Popullit Shqiptar. A duhet të ketë tekste alternative në shkolla në fushën e albanalogjisë? Historia e Popullit Shqiptar e shkruar gjatë sistemit socialist, kishte vend për korrigjime në këto drejtime:

Për të hequr politizimet e ideologjizimet, deformimet e manipulimet, si dhe glorifikimet e mohimet e padrejta. Teksti i historisë së popullit shqiptar të përfshijë historinë e të gjithë shqiptarëve këtej e përtej Drinit, pavarësisht se kanë qenë e vazhdojnë të jenë të ndarë në 6-të shtete edhe tani. Hartimi i tekstit të historisë së popullit shqiptar duhet vlerësuar si një mision i madh kombëtar dhe të hartohet e shkruhet mbi bazën e një programi nga një grup akademikësh nga të gjitha trojet shqiptare. Me përfundimin e hartimit tekstit të zhvillohet një debat e kritikë shkencore me akademikë të fushave përkatëse. S’duhen lejuar ndërhyrjet e politikës e të politikanëve në vlerësimet e interpretimet e ngjarjeve e të figurave historike të popullit shqiptar. Mendohet se edhe profesorati i historianëve në Shqipëri, një pjesë e të cilëve, duke u udhëhequr nga motoja e urrejtjes të luftës kundë komunizmit, synojnë e punojnë për mohimin e LANÇ dhe të periudhës 45 vjeÇare të sistemit socialist. Mbi baza politizimesh bëhen edhe dhënia apo heqja e dekoratave. Pse e si bëhen dhe kujt i shërbejnë ato vendime apo dekrete?!

Orjentimi i hartimit të programeve e të teksteve të historisë të popullit shqiptarë është, që t’u përgjigjen filozofisë së BE, dmth, të integrimeve rajonale, europiane e botërore. Ndërsa vetë anëtarët e BE vazhdojnë me të drejtë të ecin në traditën e tyre për hartimin e teksteve të historisë së popujve të tyre. Ngjarjet e episodet që janë zhvilluar në të kaluarën nuk mund të fshihen dhe të lihen në harresë. Brezat e rinj duhet ta njohin historinë popullit shqiptar ashtu siÇ është bërë e zhvilluar, për të nxjerrë mësime nga vlerat e së kaluarës dhe për të mos përsëritur gabimet. BE e ka bërë të qartë, se s’ka integrim për Shqipërinë e shqiptarët në familjen e madhe europiane, pa zbatuar principet e orjentimet e saj.

Mendoj se e vetmja zgjidhje është krijimi i shoqatave të historianëve dhe të tjera forma organizative të shoqërisë civile, që të merren me hartim programesh e tekstesh alternative në fushën e historisë e të shkencave albanalogjike në tërësi me të vërtetata historike dhe të konkurojnë me programet e tekstet e tjera alternative të botuara nga autorë e ente të tjera botuese.

Dihet, se asnjë sistem e regjim nuk i mbështesin e përkrahin nacionalistët për shumë arsye, që kanë të bëjnë me marrëdhëniet diplomatike e situatat politike. Por nacionalistët i përdorin vetëm, kur kanë nevojë për të fituar kredibilitet para popullit.

Të gjithë ndihemi mirë e krenarë, që hyjmë e dalim lirisht në Shqipëri e Kosovë, që zhvillohen veprimtari e kremtime të përbashkëta si shqiptarë mbas fitores së Pavarsisë së Kososvës me luftë e sakrifica të mëdha, me luftën e UÇK e të NATO-s dhe ndihmën e madhe të SHBA. Ndihem me fat, se u bëra pjesë e procesit të afrimit të shqiptarëve me atdheun amë, Shqipërine, sepse prej shumë vitesh qe krijuar një ndarje e ftohtësi apo ngricë e akull midis shqiptarëve. Kam pritur e jam takuar pothuajse me të gjithe elitën e shquar të inteligjencës shqiptare të të gjitha trojeve shqiptare e, sidomos të Kosovës. Kam ndier e ndiej mall për t’i takuar e biseduar me ta lirshëm, si vëllezër të një gjaku, që kemi bashkëpunuar e jemi mirëkuptuar megjithë se jetonim e punonim në dy sisteme të kundërta.

Janë për t’u vlerësuar e përgëzuar e gjithë inteligjenca e profesorati i UT e të Instituteve të Larta të tjera të Shqipërisë dhe profesorati i UP e te Instituteve të Larta të Kosovës, si dhe institucionet kombetare të kulturës e të arteve dhe të sporteve të Shqipërisë e të Kosovës për frymën vëllazërore të bashkëpunimit gjatë viteve 1968-1981. UT e Institutet e Larta të Shqipërisë plotësonin 80% të programit në UP e në Institutet të Larta të Kosovës, ku jepnin leksione e merrnin në provim, si dhe udhëhiqnin doktorantura profesor nga Shqiperia. Ndërsa në Fakultetin e Xehtarisë, ka thënë akademiku Pajazit Nushi, vetëm një pedagog ishte nga Kosova, prof. Munie Dushi, ndërsa të gjithë të tjerët vinin nga Tirana për të dhënë mësim. Nga viti 1970 e në vazhdim shkollat e të gjitha cikleve të Kosovës punonin me programet e tekstet e shkollave të Shqipërisë të redaktuara prej tyre. Enti Botues i Kosovës merrnin Çdo vit sasi të caktuara të të gjitha botimeve shkollore, që bënte Shtëpia Botuese e Teksteve Shkollore dhe, pasi i redaktonin nga politizimet e ideologjiizimet, i ribotonin e furnizonin të gjitha ciklet e shkollave në Kosovë. Veprimtaritë e puna e madhe e me përkushtim e profesoratit dhe e gjithe inteligjencës në ato vite ndikoi në ringritjen e ndërgjegjes kombëtare.

Për ato vite që kam drejtuar MAK jemi përpjekur të bëjmë maksimumin e mundshëm. Me shpërthimin e demostratave në vitin 1981 me moton e drejtë “ Kosova Republikë “, 2-3 muaj pas vizitës time në Kosovë si ministre, u ndërprenë marrëdhëniet midis Shqipërisë e Kosovës. Unë s’arrita t’i plotësoja dot kërkesat që m’u bënë dhe premtimet që mora në Kosovë nga acarimi i situatës politike. Por edhe mua më ndodhi në atë kohë një aksident i rëndë automobilistik. Beogradi dislokoi forca të mëdha policore e ushtarake në Kosovë, ku ushtroi dhunë e terror. Avionët jugosllav fluturonin e kontrollonin kufirin shqiptar gjatë gjithë kohës. Mbyllën UP e shkollat e tjera të larta e të mesme, përveÇ masave të tjera represive si burgosjeve e kontrolleve, plagosjeve e vrasjeve etj. Për të ndihmuar studentët në Kosovë, u hap një emision në RTVSH, ku profesorati e akademikët shqiptar jepnin leksione të lëndëve përkatëse, duke improvizuar edhe auditore me studentë, ku bëheshin pyetje dhe jepeshin shpjegimet e nevojshme.

Shqiptarët nuk janë hakmarrës dhe nuk ushqejnë urrejtje ndëretnike, sepse e kanë mëse të qartë se ndienjat e urrejtjes dhe e hakmarrjes janë primitive e makabre dhe me pasoja vrastare. Prandaj shqiptarët kudo që janë në Shqipëri e Kosovë dhe në viset e tjera në Maqedoni e Mal të Zi, në Preshevë e Bujanovc dhe Medvegj, në Çamëri e diasporë duan paqë e qetësi. Por në të njejtën mënyrë kërkohet të përgjigjen edhe fqinjët, për të zbatuar liritë e të drejtat e shqiptarëve siÇ është marrëveshja e Ohrit, që u fitua me luftë e sakrifica nga shqiptarët e Maqedonisë e të Kosovës dhe Shqipërisë, u fitua me gjakun e derdhur të dhjetra e qindra dëshmorëve të kombit, ku dha jetën edhe dëshmori Labinot Krasniqi.

*Ish-ministre e Arsimit dhe Kulturës së RPSSH