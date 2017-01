Dëshmorët, mes vlerësimit dhe mohimit (I)

Nga Shaqir Vukaj*

Për çdo komb të qytetëruar Dëshmorët janë lavdia e krenaria e tij, ndër vlerat më të çmueshme, që nderohen nga të gjithë. Në historitë, enciklopeditë e botime të ndryshme, kudo Atyre u kushtohet vëmendje e veçantë. Për ta janë shkruar e vazhdojnë të shkruhen libra, monografi e artikuj pafund. Kudo nëpër sheshet e kryeqyteteve e qyteteve të Europës e më gjerë, sheh monumente, buste e pllaka në kujtim të tyre, rrugë e sheshe, shkolla e institucione me emrat e tyre. Në shumë institucione, shkolla e universitete janë të shkruar me germa të arta emrat e dëshmorëve ta dalë prej aty.

Në Shqipëri vdekja nderohet si në pak vende të tjera. Respekti që kemi ne shqiptarët për të afërmit tanë që nuk jetojnë më, pak kund ndeshet ndër popujt e tjerë.

Respekti për dëshmorët

Por a e kemi ne shqiptarët respektin e nderimin e duhur për Dëshmorët e Atdheut?

Krahas fjalëve të mira që mund të thuhen, më shumë për t’i bërë qejfin vetes, pa frikë mund të them se jemi larg, madje tepër larg popujve e vendeve të tjera. Realiteti e faktet janë kokëforta. Shihni varrezat e Dëshmorëve nëpër Shqipëri, shihni monumentet e bustet e ndërtuara për ta, shihni çfarë thuhet e shkruhet në disa raste kundër tyre, shihni sa aktivitete zhvillohet në kujtim të veprës së tyre, shihni se si i vënë shpesh herë bashkë Dëshmorët me vrasësit e tyre, pavarësisht sa është e vërtetë, por vetëm në Shqipëri mund të flitet për prishje e shpërnguljen e varrezave të Dëshmorëve të Kombit për qëllime mafioze… kështu mund të vazhdohet.

Sa dëshmorë kemi?

Po filloj me kryesoren. A e dimë ne shqiptarët e Shqipërisë se sa Dëshmorë kemi? Deri tani askush nuk mund të flasë me shifra të sakta, me dokumente. Kur nuk di sa Dëshmorë ke, nuk ke si ia di vlerat kësaj pasurie të pallogaritshme, si mund të flasësh për të tjerat?

Megjithatë në këtë shkrim do të përpiqem të trajtoj në radhë të parë problemin e Dëshmorëve të Luftës Nacional Çlirimtare.

Të gjithë ne që kemi jetuar në periudhën e para vitit 1990, ishim mësuar, apo si të thuash, ishim familjarizuar me shifrën 28 mijë Dëshmorë të Luftës Nacional-Çlirimtare. Kjo shifër përmendej vend e pa vend. Por duke ju referuar dokumenteve, rezulton se në materialet zyrtare dhe në disa botime serioze e të përgjegjshme të asaj periudhe, nuk flitet për 28 mijë Dëshmorë, por për 28 mijë të vrarë ose nganjëherë të rënë.

Disa shkrues e të ashtuquajtur historianë gënjejnë, mashtrojnë, falsifikojnë pa pikë turpi ato që janë thënë nga Enver Hoxha e disa të tjerë për këtë problem.

Në Konferencën e Paqes ( 2 gusht 1946) në Paris, Enver Hoxha, duke folur për Luftën e popullit tonë kundër pushtuesve nazi-fashistë ka thënë: “Sakrificat e popullit tonë kanë qenë shumë të mëdha. Me një popullsi prej 1 milion njerëzish, 28 mijë të vrarë…..”. Pra Enver Hoxha nuk ka përmendur fjalën Dëshmorë, megjithëse, një vit më parë, Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar kishte nxjerrë një Ligj të posaçëm, sipas të cilit përcaktohej se kush duhej quajtur Dëshmor dhe nga Komisioni i krijuar posaçërisht për këtë qëllim, deri në këtë kohë (gusht 1946), ishin shpallur rreth 2 mijë Dëshmorë, (deri në fund të vitit 1946 janë shpallur 2696 Dëshmorë).

Duket se kjo shifër nuk është shpikur apo krijuar nga Enver Hoxha e bashkëpunëtorët e tij. Në kuadrin e punës të Administratës së Kombeve të Bashkuara Për Ndihma Humanitare dhe Rehabilitimin (UNRRA) për përcaktimin e të vrarëve dhe dëmeve materiale gjatë Luftës Dytë Botërore në Europë, për Shqipërinë ajo ka arritur në përfundimin se “Humbjet njerëzore në Shqipëri kanë qenë 28-30 mijë vetë”.

Është tepër interesant një shkrim i gazetës “Bashkimi i Kombit” organ zyrtar i Qeverisë Kuislinge, nën pushtimin gjerman, në editorialin e dt. 22 tetor 1944 (pra vetëm pak ditë pa u çliruar Shqipëria) titulluar “Mjaft më!” ku ndërmjet tjerave thuhet :

“Sipas një statistike, që kur shkeli Italia në vendin tonë, më 7 prill 1939 e gjer më sot, janë vrarë në veprime luftarake kundra okupatorit, ose për pasojë të luftës që prej të huajve është zhvilluar në tokat tona, njëzetetetë mijë shqiptarë”.

Duke gjykuar nga këta shembuj, rezulton se në atë kohë, të gjithë ata që janë marrë me këtë problem, kanë arritur në përfundimin se gjatë Luftës Dytë Botërore, në Shqipëri janë vrarë rreth 28 mijë vetë, pra nuk është shifër e shpikur nga komunistët…. pasi këtë shifër kanë përmendur edhe kuislingët, edhe Administrata e OKB-së.

Dhe me të drejtë shtrohet pyetja, sa është numri i saktë i të vrarëve gjatë Luftës së Dytë Botërore në Shqipëri? Askush nuk është në gjendje të japë përgjigje të saktë, sepse askush deri më sot nuk ka nxjerrë një listë të plotë, me të gjitha të dhënat e duhura. Siç shtrohet dhe pyetja tjetër, këta 28 mijë shqiptarë të vrarë, si duhen konsideruar: dëshmorë, martirë, viktima apo ç’emër u duhet vënë? Përndryshe, siç thonë nga Malësitë e Veriut, ata shkojnë “gjak hupë”.

Kush konsiderohet dëshmor?

Por ne nuk kemi vetëm Dëshmorët e Luftës Nacional Çlirimtare. Kemi edhe shumë të tjerë, madje në tërë historinë tonë, kemi shumë më tepër se dëshmorët e Luftës Nacional Çlirimtare, pavarësisht nga mungesat në dokumente. As për këta Dëshmorë të Atdheut nuk kemi një numër të saktë. Madje edhe për Dëshmorët e mbas çlirimit të Shqipërisë e deri në ditët tona, kanë filluar të “ngatërrohen” letrat dhe nga njëherë harrohen e nuk përmenden ata që janë shpallur të tillë me vendime të rregullta…

Pa marrë përsipër të trajtoj problemet e shumta që lidhen me Dëshmorët e Atdheut, por duke pas parasysh pasaktësitë, shtrembërimet, spekulimet, falsifikimet e deri baltosjen e Dëshmorëve të Luftës Nacional Çlirimtare, do të përpiqem të trajtoj kryesisht problemin e tyre, si dhe disa paqartësi e probleme që kanë lindur e që për mendimin tim duhen korrigjuar.

Sipas Fjalorit të Gjuhës Shqipe, Dëshmor është ai “Që vritet në luftën për liri e për drejtësi shoqërore, ai që fal jetën për të mirën e popullit e të Atdheut”. Po t’i referohemi fjalorëve të gjuhëve të huaja dhe ligjeve të vendeve të tjera, shohim se për shembull, italianët dhe francezët përdorin fjalën Martir i Atdheut, ndërsa rusët i quajnë “Të rënët për Atdhe”. Përcaktimet për dëshmorët apo martirët janë të përafërta, pavarësisht nga disa ndryshime që lidhen me traditat, specifikat apo historinë e vendeve të ndryshme. Fjalori i Gjuhës Shqipe për fjalën martir thotë: “Ai që vuan e jep jetën për një çështje të shenjtë (për çlirimin a për mbrojtjen e Atdheut, për drejtësinë shoqërore etj); Dëshmor”. Pra sipas fjalorit tonë, fjala Martir është pothuajse sinonim i fjalës Dëshmor.

Kur flasim për Dëshmorët e Atdheut kemi parasysh të gjithë Dëshmorët e Atdheut, pavarësisht, të Luftës Dytë Botërore e të para Luftës, që shkon, të paktën deri tek Rilindja, Lidhja e Prizrenit, e kryengritjet e atyre viteve, e deri në ditët tona.

Ligji i parë për Dëshmorët e Atdheut që mund të konsiderohet një Akt zyrtar është ai i vitit 1922, sipas të cilit ligjërohej pensioni për familjarët e Dëshmorëve, sipas Ligjit “Për pensionet ushtarake”. Por Akti ishte mjaft i mangët, sepse, ndërmjet tjerave nuk përcaktonte se kush mund të quhej Dëshmor.

Nga kërkimet në arkivat tona, nuk rezulton të kemi një listë të saktë e të plotë se kush e ka përfituar këtë pension. Pra për këtë periudhë nuk mund të flitet me saktësi, me fakte e dokumente për numrin e atyre që konsideroheshin në atë periudhë Dëshmorë

Mbas çlirimit të vendit, një ndër aktet e para të Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar, ka qenë Ligji nr.109, dt.29 gusht 1945 “Mbi shpërblimin e familjeve të Dëshmorëve dhe t’invalidëve të Luftës Nacional-Çlirimtare, si dhe t’atdhetarëve ose familjeve të tyne, që i kanë sjellë shërbime të çmueshme Atdheut gjatë Rilindjes Kombëtare”.

Duke e parë ligjin me vëmendje shihet se, megjithëse lihej hapësirë e gjerë për shpalljen Dëshmor, problemi i shpërblimit të familjeve të tyre apo invalidëve, dilte në plan të parë. Sipas Nenit 2 të këtij ligji:

“Konsiderohen Dëshmorë të Luftës Nacional Çlirimtare të gjithë elementët e Lëvizjes Nac-Cl. që deri më datën 9 maj1945, kanë dhënë jetën brenda ose jashtë Shqipërisë:

Në luftë kundra okupatorit në radhët e Ushtrisë Nac. Çlirimtare;

a)Nga plagët ose sëmundjet e ndryshme të marra gjatë kohës që ka qenë në radhët e Ushtrisë Nacional Çlirimtare

c)Gjatë veprimtarisë së tyre çlirimtare në mbrapavijat e anmikut deri në luftën me të ose gjatë torturave e internimeve brenda e jashtë Shqipërisë”.

Me këtë frymë është aprovuar dhe Neni 18 për patriotët e Rilindjes, sipas të cilit:

“Komisioni i parashikuar prej kësaj ligje shqyrton gjithashtu gjendjen e patriotëve që kanë punuar për Rilindjen Shqiptare ose të familjeve të tyne, që gëzonin ose jo në të kaluarën rrogë jetike dhe me frymën dhe procedurat e kësaj ligje u akordon shpërblim që mund të meritojnë”.

Pra sipas këtij ligji, bëhej fjalë vetëm për shpalljen apo njohjen e statusit të Dëshmorit vetëm për të rënët gjatë Luftës Nacional Çlirimtare. Në Ligj nuk bëhej fjalë për Ata që kishin dhënë jetën për Atdhe para 7 Prillit 1939.

Për zbatimin e këtij Ligji u krijua një Komision i posaçëm pranë Ministrisë së Financave, i cili filloi menjëherë punën dhe punoi shumë për të evidentuar Dëshmorët, krahas të tjerave, me qëllimin, për t’u ardhur në ndihmë ekonomike sa më shpejt familjeve të tyre. Tërheq vëmendjen fakti se, për hartimin e listave të dëshmorëve u angazhuan të gjitha institucionet zyrtare të kohës, që nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste (që u kërkoi listat e dëshmorëve të gjitha Komiteteve Qarkore të Prefekturave dhe nen/Prefekturave), Komitetet Ekzekutive të Prefekturave, Komanda e Lartë e Ushtrisë (të gjitha repartet e njësitë ushtarake, hartuan listat e Dëshmorëve të njësive të tyre) etj. Në Arkivin e Shtetit dhe të Forcave të Armatosura ekzistojnë qindra e qindra dokumente e lista me emrat e atyre që ishin shpallur Dëshmorë si dhe të atyre që sipas hartuesve të dokumenteve (Qarkore të Partisë Komuniste të Prefekturave nen/Prefekturave, Komitete Ekzekutive të Prefekturave, Komanda njësish e repartesh ushtarake etj.) konsideroheshin Dëshmorë.

U zhvilluan korrespondenca të pafundme midis institucioneve të sipërpërmendura ku u përmendën me mijëra e mijëra emra të vrarësh në luftë, që, po t’i referohesh edhe ndryshimeve që iu bënë Ligjit të gushtit të v.1945 (Dekret Ligji Nr.252 dt.27 maj 1946, shtojca Nr.323 dt. 4 shtator 1946, shtojca Nr.341 dt.28 tetor 1946 ) u krijuan dosje pa fund me emrat e dëshmorëve, por që asnjëherë nuk doli numri i saktë i tyre dhe kryesorja, as në atë kohë kur numri i të shpallurve dëshmorë ishte jo i madh, nuk u hartua një regjistër i plotë dhe i saktë, ku të përfshiheshin të gjithë.

Dëshmorë apo komunistë?

Duke ju referuar materialeve që ndodhen në Arkivin e Shtetit dhe në Arkivin e Forcave të Armatosura, nuk mund të jepet një shifër e saktë. Megjithatë, përafërsisht, për këtë periudhë, sipas dokumenteve, janë shpallur rreth 4000 Dëshmorë, nga të cilët, sipas statistikave të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste, rreth 1400 prej tyre kanë qenë komunistë (Anëtarë Partie, Kandidatë Partie dhe të Rinj Komunistë). Sipas dokumenteve që ndodhen në arkivat tona rezulton se në këtë shifër nuk janë përfshirë disa mijëra të tjerë që, siç do flasim më poshtë, janë shpallur Dëshmorë më vonë, ose që janë shpallur dhe nuk janë të përfshirë në librin Dëshmorëve të Atdheut ( botuar në vitin 2012) pa folur për shumë të tjerë, që për arsye të ndryshme, nuk janë shpallur deri më sot.

Sipas dokumenteve të atyre viteve, për një periudhë të gjatë u ngadalësua, për mos të thënë u ndërpre dhënia e statusit Dëshmor i Atdheut.

Në vitin 1969 u aprovua Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor Nr. 4558 dt.18.10.1969 “Mbi Dëshmorët e Atdheut”. Dekreti ishte tepër i shkurtër. Sipas Nenit 2 të këtij Dekreti “Shpallja e një personi Dëshmor bëhet me vendim të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit”.

Sipas Nenit 1, që ishte dhe neni kryesor, kuptohet, i ideologjizuar, shpalleshin dëshmorë të Atdheut;

a)Të gjithë ata që kanë dhënë jetën duke luftuar kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm për lirinë, pavarësinë kombëtare, demokracinë ose për kauzën e proletariatit dhe vendit të tyre.

Sipas Nenit 2 që ishte kryesori i këtij Dekreti, ku përcaktoheshin kushtet që duheshin plotësuar për shpalljen Dëshmor, hapësira ngushtohej shumë, mbasi mund të shpalleshin Dëshmorë vetëm “Ata që kishin dhënë jetën për çlirimin e Atdheut dhe të popullit duke luftuar në forma të organizuara të Lëvizjes Nacional-Çlirimtare kundër pushtuesve nazifashistë dhe tradhtarëve të Atdheut…..”. Në këtë mënyrë përjashtoheshin shumë të tjerë që kishin dhënë jetën në luftë, por që nuk kishin bërë pjesë në forma të organizuara të Lëvizjes, si për shembull në kampet e përqendrimit brenda e jashtë Shqipërisë, që kishin shërbyer si korrierë, që kishin strehuar partizanët e që ishin vrarë për këtë shkak, që ishin vetëvrarë apo vrarë aksidentalisht, megjithëse kishin qenë në radhët e Ushtrisë Nacional Çlirimtare etj.

Me gjithë kufizimet e këtij Ligji, sipas dokumenteve zyrtare, vendimeve të Komiteteve Ekzekutive të Rretheve, në periudhën 1969-1988 janë shpallur mijëra Dëshmorë. Megjithatë përsëri nuk kemi një Regjistër Kombëtar apo Libër, me emrat e të gjithë Dëshmorëve të Atdheut të shpallur, kështu që askush nuk mund të thotë shifrën e saktë deri në atë kohë.

Nuk del e qartë se përse udhëheqja e asaj kohe vendosi të ndërpritej pothuajse krejtësisht dhënia e statusit të Dëshmorit. Sipas Dekretit Nr.7199 dt.29.01.1988, Ligji i vitit 1969 u ndryshua, duke ia hequr të drejtën Komiteteve Ekzekutive për shpalljen Dëshmor i Atdheut, të vrarë gjatë Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare dhe kryesorja ishte se, sipas këtij Dekreti, shpallja Dëshmor i Atdheut, mund të bëhej vetëm “Në raste të jashtëzakonshme nga Kryesia e Këshillit të Ministrave”.

Por në këtë Dekret nuk thuhej asgjë për Dëshmorët e tjerë të rënë para 7 prillit 1939, ose që mund të humbnin jetën në kohën e tanishme dhe që plotësonin kushtet për t’u shpallur Dëshmor, çka mund të krijonte hapësira për keqkuptime apo keqinterpretime, siç edhe ndodhi në të vërtetë gjatë viteve të mëvonshme.

Dëshmorët ballistë

Tërheq vëmendjen një vendim i Këshillit të Ministrave Nr.103 dt.5.4.1990, sipas të cilit, 91 italianë të vrarë në Shqipëri, gjatë Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare, që kishin luftuar përkrah partizanëve shqiptarë, u shpallën Dëshmorë.

Mbas ndryshimit të sistemit, deri në vitin 2000, pra deri aprovimin e Ligjit të ri kemi vetëm një vendim të Këshillit të Ministrave të datës 24.9.1992, sipas të cilit u shpallën dëshmorë 33 anëtarë të Ballit Kombëtar të vrarë në Grehot (Gjirokastër) më 14 shtator 1943, pra mbasi kishte kapitulluar Italia Fashiste… Tërheq vëmendjen fakti se vendimi i Këshillit të Ministrave nuk e përcaktonte se ku mbështetej për dhënien e Statusit Dëshmor, sepse në Dekretin Nr.4558 të vitit 1969, (në qoftë se mund t’i referoheshin këtij Dekreti) “Mbi Dëshmorët e Atdheut”, përcaktohej qartë, se Statusi i Dëshmorit mund t’i jepej vetëm atyre “Që kishin luftuar në forma të organizuara të Lëvizjes Nacional Çlirimtare….”. Dihet që Balli Kombëtar, jo vetëm që nuk ka qenë pjesë e Lëvizjes Nacional Çlirimtare, por ka qenë kundërshtar, madje bashkëpunëtor i pushtuesit nazist dhe ka luftuar kundër Lëvizjes. Ndoshta për shpalljen e tyre Dëshmor duhej ndryshuar Legjislacioni. Gjithsesi mbetet problem interpretimi në se ky vendim ka qenë i bazuar në Ligj apo vendimi ka qenë thjesht politik….

Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se nuk duhej t’i jepej, apo t’i jepet edhe sot Statusi i Dëshmorit asnjë ballisti, sepse kishte prej atyre që u vranë duke luftuar kundër pushtuesve, ose në aksione e demonstrata kundër tyre. Kemi shembuj që u është dhënë Statusi i Dëshmorit edhe para vitit 1990…

Një “sitë e re” për dëshmorët

Duke parë se ligjet e dekretet e mëparshme linin hapësirë për keqinterpretime, Kuvendi aprovoi Ligjin e ri Nr.8607 dt.27.4.2000 “Mbi statusin e Dëshmorit të Atdheut”.

Mbi bazën e Ligjit të ri, Këshilli i Ministrave nxori dhe urdhrin përkatës Nr.1803 dt.10.6.2002. Më vonë, me Ligjin Nr.9243, dt.17.06.2004 dhe Ligjin Nr.9650 dt.27.11.2006 u bënë disa ndryshime, në dukje jo të rëndësishme (në thelb politike, që ndëshkonin dhe hiqnin një lloj pensioni që gëzonin familjarët e Dëshmorëve të Luftës Nacional Çlirimtare). Megjithatë Komisioni vazhdon punën deri ditët e sotme sipas këtyre ligjeve dhe udhëzimit të Këshillit të Ministrave.

Me gjithë përmirësimet, edhe ky Ligj kishte të meta dhe nuk krijonte hapësirën e duhur për dhënien e Statusit Dëshmor i Atdheut edhe shumë të rënëve të tjerë që e meritonin këtë status. Duhet theksuar se ky Ligj kishte një të metë të madhe që e ka ngatërruar edhe më keq problemin e përcaktimit të numrit të saktë të Dëshmorëve. Sipas këtij Ligji, Komisioni Qendror i Statusit të Dëshmorit të Atdheut, krahas të drejtës për dhënien e Statusit të Dëshmorit, ngarkohej edhe me njohjen e Statusit të dhënë më parë nga Komisionet e ngritura për këtë qëllim, nga Komitetet Ekzekutive të Rretheve apo Këshilli i Ministrave.

Sipas këtij Ligji “Pranë Këshillit të Ministrave Krijohet Komisioni Qendror i Statusit të Dëshmorit , i cili vendos për njohjen ose jo të Statusit të Dëshmorit, në bazë të propozimit të bërë nga Këshilli i Qarkut apo Prefekti”, gjë ka sjellë që mijëra Dëshmorë të shpallur sipas të gjitha rregullave më parë, të mbeteshin pa u përfshirë në listat e reja. Dhe kjo kuptohet, sepse Këshillat e Rretheve apo Prefektët, për arsye nga më të ndryshmet, nuk kanë bërë propozimet e duhura për njohjen e Statusit edhe për ata mijëra Dëshmorë të shpallur më parë.

Kjo ka sjellë si pasojë që deri tani, Komisioni ka kaluar për njohje të Statusit dokumentet e vetëm 4948 Dëshmorëve të Luftës Nacional Çlirimtare si dhe ka shpallur për herë të parë 284 Dëshmorë të Atdheut. Dhe kjo sepse ai ka shqyrtuar vetëm dokumentet e ardhur nga Këshillat e Qarqeve apo Prefektët.

Në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë dhe krijimit të forcave të armatosura, Ministria e Mbrojtjes mori një iniciativë, që duhet përshëndetur, për hartimin e një libri të posaçëm, kushtuar Dëshmorëve të Atdheut të të gjitha kohërave. Libri i botuar në v.2012, përmban emrin e dëshmorit, vitin e lindjes, vendin e rënies, numrin e vendimit dhe datën e dhënies së Statusit Dëshmor i Atdheut.

Në libër jepen të dhëna për rreth 11 mijë Dëshmorë të të gjitha kohërave, nga të cilët afro 7 mijë prej tyre janë Dëshmorë të Luftës Nacional Çlirimtare….(Vijon)

* Anëtar i Komisionit Qendror për Statusin “Dëshmor i Atdheut