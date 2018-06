Dëshpërimi i “Komitetit të Maleve”

Viktor Malaj

Pak pas Luftës së Dytë Botërore, në Shqipëri qe krijuar i quajturi “Komiteti i Maleve”. Frymëzuesit, krijuesit dhe drejtuesit kryesorë të kësaj organizate terroriste ishin elementë reaksionarë dhe ish-bashkëpunëtorë të pushtuesve italianë e gjermanë të cilët, të tronditur nga humbja e pushtetit fisnor mesjetar dhe të frikësuar nga ndëshkimi i mundshëm për krimet që kishin kryer gjatë luftës, menduan dhe besuan se do të mund të rrëzonin pushtetin e atyre që kishin çliruar atdheun nga pushtuesit dhe që u konfirmuan në pushtet me zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945.

Në përbërje të kësaj organizate me frymëzim të propaganduar si antikomunist, por në thelb kundëratdhetar e antipopullor, pa kurrfarë idealesh as idesh, por plot me mëkate, pasione dhe ligësi, bënin pjesë kategoria e mësipërme shoqërore, ashtu edhe mjaft individë të prapambetur, të paditur, të gënjyer dhe të manipuluar. Historia e kësaj organizate famëkeqe dhe kriminale më është kujtuar sidomos prej 2-3 muajsh duke parë e dëgjuar në skenën politike dhe shoqërore shqiptare një numër jo të vogël politikanësh, analistësh dhe papagajsh që, duke u karbaleshur nëpër podiume dhe ekrane televizive, kanë bërë një përpjekje vigane për të bindur jo vetëm popullin shqiptar, por edhe qeveritë perëndimore se vendi i tyre, Shqipëria, ishte dhe është qendra kryesore botërore e drogës, krimit të organizuar, Mafias dhe çdo të keqeje tjetër që njeh shoqëria njerëzore.

Gërr-vërret e tyre të përditëshme mediatike, korrespondencat dhe ecejaket e tyre të pafundme diplomatike, bashkë me skenat parlamentare të përjavshme prej gladiatorësh qesharakë synonin që, në opinionin e brendshëm shqiptar, të krijonin idenë e luftëtarëve që duan të shpëtojnë kombin nga e keqja qeverisëse. Ndërsa në kancelaritë evropiane donin të krijonin bindjen se vendi i tyre nuk meritonte hapjen e dyerve drejt BE-së për aq kohë sa ata nuk ishin në pushtet. Vihet re nga kushdo se ka shumë pika të ngjashme midis kësaj skote atdhetarësh të rreme dhe organizatës së lartpërmendur të viteve ’40 të shekullit të kaluar.

“Komiteti i Maleve” përpiqej të bindte anëtarët e vet dhe pjesën tjetër të popullsisë se pushtetin aktual nuk e zë vjeshta, se ata kishin me vete shumicën e popullit, se po luftonin për çlirimin dhe shpëtimin e Shqipërisë, se me ta ishte gjithë bota Perëndimore etj. Pasi kishin punuar për pushtuesit gjatë Luftës së Dytë Botërore, tani kishin lidhur aleanca, bërë marrëveshje dhe ishin vënë në shërbim të “djallit e të birit” e, sidomos të UDB-së jugosllave. Për arritjen e qëllimeve të tyre, të instruktuar edhe nga të huajt që i përdornin si mish për top, ata besonin se veprimtaria kriminale dhe terroriste duhej të synonte pengimin me çdo kusht të rritjes së autoritetit të pushtetit të kohës tek populli shqiptar. Për të arritur këtë qëllim propagandën e rreme e përhapnin kryesisht në terren e natën nëpërmjet kontakteve fizike dhe trakteve (fletushka) të mbushura me gjithfarë shpifjesh e gënjeshtrash. Këtë propagandë e shoqëruan me vrasje të planifikuara të veprimtarëve politikë, shoqëror dhe arsimor që kishin ndikim në popull.

Janë të shumtë ata që u vranë nga kjo bandë kriminale dhe të tjera si ajo. U vranë prej tyre veprimtarë të përkushtuar për pajtimin e gjaqeve, për përhapjen e arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit, vranë dhe shpërfytyruan vajza e nëna të reja që dalloheshin në nismat qytetare për emancipimin e grave dhe aktivizimin e rinisë në punët rindërtuese e ndërtuese. Ishte koha kur shteti dhe shoqëria luftonin të siguronin bukën e gojës, ta shpëtonin popullsinë nga sifilizi e malaria, nga gjakmarrja dhe padija e skajshme. Këtë kohë donin ta ndalnin banditët e “Komitetit të Maleve” dhe të tjerë nën emërtime të ngjashme. Për të mbjell frikë e pasiguri kryen vrasje politike dhe akte terroriste, sabotuan tharje kënetash dhe ndërtime fabrikash, dogjën stalla bagëtish dhe helmuan gjedhë etj. Krimet e tyre i propagandonin si kundërvënie të popullit ndaj qeverisë që “po dështonte”. Fati i tyre dihet. Ata që nuk ua njohin fatin janë pasardhësit e tyre politik e moral të cilët veprojnë sot nën mbulesën e opozitës si “Komitet” i ri, por me të njëjtën mendësi si “Komiteti i Maleve”. Natyrisht që mjetet e krimit do t’ia përshtatnin të tashmes.

“Komiteti” i sotëm i “Maleve” me kryetar S. Berishën, nënkryetar birin e tij moral dhe politik L. Basha dhe një skotë politikanësh pa dinjitet si B. Nishani, i cili do të mbesë në historinë botërore si i vetmi President që proteston kundër ngritjes së një këndi lojërash për fëmijë, por edhe shumë halldupë e piskuriqë të tjerë, gjithashtu pa dinjitet, intensifikuan një fushatë të paskrupullt shpifjesh, sajesash, zmadhimesh, pengesash dhe shkresash për të bindur veçanërisht të huajt se qeveria shqiptare është e lidhur me Mafian, krimin e organizuar dhe është “menaxherja” e të gjitha akteve kriminale që ndodhin jo vetëm në vend, por edhe në Evropën Perëndimore nga shqiptarët e rritur dhe edukuar me “moralin demokratikas”, qysh nga kultivimet e kanabisit nëpër saksi në ballkonet e Holandës e deri tek heroina e sjellë nga Kolumbia në Shqipëri, Gjermani, Francë, Belgjikë etj. Të ndihmuar edhe nga një grup myteberësh mediatikë që i bashkon urrejtja ndaj Kryeministrit aktual dhe hatërmbetja nga prishja e kontratave milionëshe që kishin me një TV të themeluar dhe mbajtur me paratë e Mafias italiane, por të mbyllur nga organet ligjzbatuese shqiptare gjatë kësaj qeverisjeje, drejtuesit e “Komitetit” të sotëm shpreheshin formalisht dhe përciptas se e donin çeljen e negociatave me BE-në. Por, nga ana tjetër, vraponin në Perëndim të takonin cilindo euroskeptik të pafajshëm apo politikanë ekstremistë të djathtë për t’i bindur të pengonin fillimin e bisedimeve BE-Shqipëri. Pastaj, ktheheshin me vrap në Tiranë dhe, ose citonin ndonjë nga karagjozët e Perëndimit, ose shpreheshin të ngazëllyer se “Gjermania i tha jo kësaj qeverie… Evropa nuk e pranon Shqipërinë me Edi Ramën kryeministër… mblidhuni rreth nesh për të shpëtuar Shqipërinë… Ta rrëzojmë… përmbysim… mbysim… këtë qeveri…”.

Në shumicë ata të “Komitetit” të viteve ’40 ishin analfabetë, të veshur dhe ushqyer keq që flinin, më së shumti, nëpër shpella dhe pyje. Me këta të “Komitetit” të ri ndryshon puna. Zhurmuesit kryesorë të tij janë të shkolluar, të veshur shumë mirë, me vetura dhe vila luksoze, flenë nëpër hotele të shtrenjta dhe bëjnë pushime sheikësh nëpër botë me paratë që i kanë vjedhur popullit, ndërsa gjysmën e kohës së qëndrimit në Parlament e përdorin për të bllokuar dhunshëm seancat parlamentare dhe gjysmën tjetër për të komunikuar ëmbël dhe turpshëm me dashnoret brenda ose jashtë kopesë. Dhe këta horra na ftojnë pa drojë t’i besojmë se gjithçka e bëjnë në të mirë të popullit.

Megjithëse ndryshojnë shumë në mënyrën e jetesës me paraardhësit e tyre politik, moral dhe biologjik, anëtarët e “Komitetit” të ri nuk ndryshojnë aspak në ato që bëjnë. Edhe këta, si paraardhësit e tyre, kanë vjedhur, vrarë, shpërdoruar, nxitur vjedhjet dhe djegiet e fabrikave, uzinave, kombinateve dhe hedhjen në erë të shtyllave të tensionit të lartë; kanë prishur shkolla e qendra shëndetësore, kinema dhe kinostudio dhe tani ngrihen kundër gjithçkaje që planifikohet të ndërtohet nga qeverisja aktuale, qoftë rrugë, teatro, stadium, kënde lojërash, parkim nëntokësor etj. duke i shpallur si vepra korruptive pa nisur ende. Megjithëse janë ideatorët dhe themeluesit e sistemit imoral dhe kriminal të kësaj Drejtësie që imponoi bërjen e Vetingut, ata përsërisin çdo ditë se reforma ka dështuar, se sistemi është kapur nga qeveria dhe lëshojnë mallkime kundër të huajve që pohojnë se reforma është në rrugë të mbarë.

Kur i shikon këto fytyra të zvetënuara nga hipokrizia, gënjeshtrat dhe mëkatet duke derdhur lotë krokodili për të ardhmen e Shqipërisë s’ke si të mos kujtosh veprat e tyre të djeshme të kaosit dhe paligjshmërisë, trukimet dhe dhunimet, kioskat dhe piramidat financiare, grabitjet e tokave dhe ndërtimet pa leje e pa projekte, shpunësimet dhe shpyllëzimet, rrahjet, burgosjes e vrasjet e atyre që iu bëheshin “ferrë”. Ata e dëshironin me shpirt një përgjigje evropiane të prerë kundër hapjes së bisedimeve Shqipëri- BE sepse kishin punuar aq shumë për këtë saqë po të lodheshin aq për të mirën e Shqipërisë do të meritonin dekoratën “Nderi i Kombit” në vend të turpit të kombit.

Nuk ishte rastësi që, pikërisht kur nisën inspektimet dhe verifikimet evropiane për ecurinë e Shqipërisë në shinat e përcaktuara nga BE, kjo tufë mëkatarësh të papenduar dhe të pandëshkuar intensifikoi veprimet e turpshme në Parlament, rrugë dhe media, inskenoi “faktin” Babale dhe shpallte përditë si vepra të qeverisë çdo akt kriminal të kryer në vend apo jashtë tij nga shqiptarët, siç janë sjellja e kokainës nga Kolumbia në Durrës apo e parave nga Belgjika në Durrës. Këta “engjëj” të drejtësisë dhe lëvrues të pashoq të paligjshmërisë dhe vesit përpiqen të na bindin me rrena se dhjetëra miliarda euro apo dollarë të investuar këto tri dekada në ndërtime hotelesh, pallatesh, restorantesh, vilash apo fshatrash turistike në Shqipëri nuk kanë pasur si burim veprimtaritë kriminale, por “punën e ndershme ” dhe se paraja e pistë qarkullon vetëm në Shqipëri dhe vetëm gjatë kësaj qeverisjeje.

Edhe tani që politika evropianoperëndimore gjeti një kompromis duke caktuar datën e fillimit të bisedimeve për hyrjen e vendit tonë në BE dhe qeveritë kryesore amerikane dhe evropiane e uruan një akt të tillë me argumentin e artikuluar qartë se “BE njohu të gjitha reformat e Shqipërisë” (Romana Vlahutin), “Komiteti i Maleve” vazhdon zakonin e tij të turpshëm duke nxirë gjithçka dhe sulmuar të huajt që përshëndetën atë që ndodhi. Në kohën kur një grup eurodeputetësh dërgonte letra në PE në mbështetje të Shqipërisë, PD nënshkruante kontrata mijëra dollarëshe lobimi për të bindur Perëndimin për situatën kriminale e pa rrugëdalje në Shqipëri. Ndërsa zyrtari i lartë evropian që merret me çështjen shqiptare në BE, z. Knut Fleckenstein thoshte: Urime Shqipëri !, opozita shqiptare nxitonte të shpallte dështimin e vendit dhe sidomos të qeverisjes aktuale duke u shprehur: ” BE nuk mund të pranojë që të kenë partner një qeveri që ka zgjedhur krimin ” ( Luan Rama ). Me demek, BE mezi po pret si partnerë tufën e stërdiskredituar politike ku bën pjesë pohuesi i mësipërm dhe ku krimi dhe paligjshmëria kanë qenë tiparet kryesore dalluese të qeverisjes së saj prandaj dhe shqiptarët i dhanë dërmën disa herë qysh nga 2013.

Edhe pse i mungojnë idealet dhe vlerat morale, kupola drejtuese politike opozitare do të tregonte njëfarë dinjiteti sikur të shfaqej hapur dhe qartë kundër fillimit të negociatave me BE-në dhe, tani që u caktua një datë, të kritikonte zyrtarët e Brukselit dhe jo të vazhdojë zhurmën e turpshme me pallavra të tilla që raportin pozitiv të KE dhe dakordësinë e 25 shteteve evropiane për hapjen e negociatave me Shqipërinë i konsideron nul ndërsa skepticizmin dhe ngurimin e 2-3 qeverive të tjera evropiane përpiqet të na i shesë si ” Fjalën e Zotit “. Nuk mundesh që edhe të jesh kundër hapjes së negociatave dhe, nga ana tjetër, të hiqesh si i indinjuar dhe merakosur pse kjo datë u caktua për pas një viti dhe jo tani. Qëndrimet e opozitës nuk shprehin shqetësimin e saj për të ardhmen e vendit por dëshpërimin e saj për hapat e vendit drejt BE-së. Jo se nuk e duan Shqipërinë por sepse më shumë duan pushtetin e vet dhe besojnë se ajo që po ndodh ua pakson mundësinë e rikthimit atje ku kanë qenë dhe ku s’e meritojnë të jenë.

Qeveria shqiptare me kryeministër Edi Ramën ka njëqind e një gabime dhe faje por, në kundërshtim me vajtimet, mohimet dhe sjelljen e turpshme të opozitës shqiptare dhe një lukuni çakejsh rreth saj, BE pohoi se “Duke pasur parasysh përparimin e mësipërm, në veçanti për 5 prioritetet kyçe, Këshilli pajtohet që t’i përgjigjet pozitivisht progresit të mësipërm të bërë nga Shqipëria dhe përcakton rrugën drejt hapjes së negociatave për vendimmarrje në qershor të vitit 2019”.

E ndërsa BE pohon “progresin e mësipërm”, njëri nga anëtarët e “Komitetit të Maleve” nuk është dakord pasi pohon se “Koha e Edi Ramës ka mbaruar. Ai është dështimi më i madh i Shqipërisë në këto 28 vjet” (Edi Paloka). Sigurisht që ka “të drejtë” pasi, sipas vizionit dhe moralit të tij, Shqipëria duhet të ecë në rrugën e Bajraktarit të Maleve, me ndershmërinë e financimit të Rrugës së Kombit; atdhetarizmin e Marrëveshjes së Detit; tolerancën e reagimit ndaj Protestës së 21 janarit; drejtësinë e zgjedhjeve të 26 majit 1996; respektin dhe përunjësinë ndaj popullit si në mars 1997; vizionin ekonomik të kioskave dhe firmave piramidale; luftën antikanabis të modelit Lazarat apo largpamësinë e ndërtimeve pa leje.

Meqë Paloka, bashkë me shokët e tij, ka hedhur mbi “Komitetin e Maleve” qyrkun e Opozitës është në të drejtën e tij të na ftojë të mblidhemi rreth këtyre “shpëtimtarëve” të qëmoçëm. Por shqiptarët nuk dëgjojnë më nga ai vesh se ua kanë provuar shijen të korrave të tyre në dy kohë.