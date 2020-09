PSE IKU BESA / Ne u treguam racistë me të, e ka fajin shoqëria shqiptare? Apo: Nëse je i zoti, shqiptarët s’e kanë problem as fenë, as dialektin, madje as kombësinë?

Largimi i Besa Shahinit nga posti i Ministres së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve në ditën e parë të nisjes së vitit të ri shkollor, shihet në mënyra të ndryshme.

Për Mero Bazen, largimi i Besës është dështim i yni. Sipas tij, u treguam racistë me të, pra e ka fajin shoqëria shqiptare.

Baze shkruan se: “gjesti i Edi Ramës për të emëruar dy ministra të rëndësishëm të Qeverisë nga Kosova, ka qenë ndoshta më emancipuesi që një politikan shqiptar në postin e kryeministrit, ka bërë pas viteve ’90, në raport me Kosovën”.

Duke përmendur dy nga ministrat më të rëndësishëm të qeverisë, Gent Cakaj dhe Besa Shahinin nga Kosova, analisti afër qeverisë së Ramës shkruan:

“Me të parin u ndesh me racizmin zyrtar të presidentit të Republikës Ilir Meta, që e trajtoi një djalë 28- vjeçar nga Kosova si agjent ndërkombëtar, por sidomos si agjent të Beogradit.

Kurse Besa Shahini i shpëtoi racizmit të Ilir Metës, por jo racizmit tonë.

Eshtë ndoshta e vërtetë që Besa nuk bëri ndonjë përpjekje të bëhej shqiptare e Shqipërisë, të përshtatej me mentalitetin tonë, të thyente theksin e “kosovarishtes” me normën zyrtare, të bëhej më popullore në këtë anë të kufirit etj.

Por më shumë se sa nuk ka dashur ajo, nuk kemi dashur ne. Ne nuk e pamë asnjë ditë atë, si një ministre që mund të bëhej e jona, por si një peshqesh të Edi Ramës nga Kosova.

Dhe ky është një dështim i madh i shoqërisë sonë, pasi kemi dekurajuar një nga nismat më pozitive kombëtare të Edi Ramës për të integruar dy shoqëritë me njëra- tjetrën.

Dhe këtu nuk kemi faj vetëm ne të Shqipërisë. Helmi dhe ligësia më e madhe kundër dy zgjedhjeve të Edi Ramës erdhi nga Kosova.

Një mijë të zeza shpikën për ta, duke furnizuar shtypin e pacipë të Tiranës, që dhe ashtu është gati të nxijë çdo gjë nga Kosova që vjen këtu, ashtu si shtypi i Kosovës që nxin çdo gjë që shkon nga Shqipëria atje”.

Për analistin tjetër Dritan Hila, është vetë Besa që nuk ja doli dot.

Ai shkruan se nëse je i zoti, shqiptarët s’e kanë problem as fenë, as dialektin, as kombësinë.

“Ministrja e Arsimit në largim, Besa Shahini, ka bërë një letër ndarjeje me shqiptarët, e cila është jo keq në formulimin dhe idetë që përçon. I vetmi problem i Besës është se këmbëngul për mospranim të saj nga ana e shqiptarëve kur fliste në dialekt.

Nguroj ta përcaktoj të folmen e znj. Shahini si dialekt kosovar, meqë nuk e di cilin dialekt, të cilës zonë të Kosovës flet, pasi si në Kosovë edhe në Shqipëri, dialektet ndryshojnë nga krahina në krahinë.

Gjithsesi kjo është gjëja e fundit që ka shqetësuar shqiptarët dhe Besa bën gabim që e përmend. Po të jetë për punë dialekti, shqiptarët kanë votuar tri herë Sali Berishën që flet dialektin e Gjakovës”, shkruan Hila.

Hila shton se Besës kundërshtitë më të mëdha i kanë ardhur nga opozita shqiptare, e cila shumicën e mbështetësve të saj i ka nga veriu, sesa nga socialistët që shumica janë toskë. Dhe ky është një argument tjetër që hedh poshtë pretendimin e Besës.

“Jo Besa, shqiptarët e kishin problemin jo sesi flisje, por që nuk flisje fare. Në postin e ministrit të Arsimit, ashtu si në çdo post politik, duhet të jetë një profesionist i zoti, që të jetë edhe politikan.

Të ikësh e sigurt Besa që problemin nuk e kishim me ty personalisht. Fare. Problemi më i thellë që ka populli shqiptar me politikën, pjesë e së cilës ca kohë ishit edhe ju, është ardhja në drejtim e njerëzve që nuk i thonë asgjë publikut.

Problemi ynë janë ca ministra figurantë të Ramës. Problem për ne janë njerëzit pa identitet dhe bosh të Bashës. Siklet i madh janë dhe do t’ua shohim belanë më vonë çiliminjve që stërvit në kampe Monika. Se nëse je njeri i zoti, shqiptarët nuk e kanë problem as fenë, as dialektin madje as kombësinë”, analizon Hila.

e.sh/dita