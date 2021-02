Deti, Rama: Mos dëgjoni peshqit me dy këmbë dhe maskarenjtë

Kryeministri Edi Rama është pyetur nga qytetarët në Sarandë, në lidhje me paktin detar me Greqinë dhe për faktin se Athina zyrtare ka shpallur pretendimet për zgjerimin me 12 milje.

Lidhur me këtë shqetësim, Rama ka hedhur poshtë akuzat e lëshuara dhe madje pretendimet se Greqia do të marrë 12 mije në detin Jon, duke u futur në territorin shqiptar.

“Që Greqia të shtrihet në 12 milje duhet të vendoset në Memaliaj dhe ekonominë e detit ne duhet ta spostojmë në Virua. Nuk ka mundësi që as Shqipëria të ushtrojë të drejtën 12 milje dhe as Greqia. Nëse ushtron të drejtën në 12 milje Greqia i bie që edhe ti je në Greqi”, tha Rama.

Më tej ai shtoi se “nuk kanë të drejtën dhe as nuk kanë ku t’i marrin 12 miljet”.

“Ideja se deti bëhet kos e shitja është bërë fakt, është absurde se ka shumë peshq me dy këmbë, sidomos në rrjetet sociale që këtë absurditet e marrin të mirëqenë dhe për këtë arsye që kanë përgjegjësi publike, që janë liderë partish në Shqipëri dhe në Kosovë dhe që flasin me pubikun duke i fryrë këtij zjarri janë maskarenj. Unë nuk di fjalë tjetër, veç fjalës maskara nuk di tjetër, qenie të ulëta, që për fat të keq që kanë një pjesë të njerëzve që jana gjysmë analfabet”, tha Rama.

Deklarata e Ramës:

Nuk ka asgjë të tillë në vendimet që ka marrë Greqia,. E them këtë sepse vendimet e Greqisë duken se janë keqinterpretuar masivisht. Janë vendime që nuk kanë lidhje me çështjen e detit mes Greqisë dhe Shqiprisë, sepse këtu nuk janë miljet e nevojshme për t’u shtrirë 12 milje. Që Greqia të shtrihet në 12 milje deti te ne duhet të vendoset në Memaliaj dhe ekonominë e detit ne duhet ta spostojmë në Virua. Nuk ka mundësi që as Shqipëria të ushtrojë të drejtën 12 milje dhe as Greqia. Nëse ushtron të drejtën në 12 milje Greqia i bie që edhe ti je në Greqi.

Ti ndodhesh në shtëpi, por jo nuk je se je në Greqi, ne jemi në detin e Greqisë nuk ka apartamente, janë dete, sipas tyre.

12 miljet janë një e drejtë e gjithsecilit shteti. Greqia ka ushtruar të drejtën e vet. Deti Jon nuk fillon në Butrint dhe një pjesë e konsiderueshme është matanë. E matanë Greqia ka një pjesë të konsiderueshme për t’u shtrirë 12 milje. E Konventa e thotë qartë se kjo e drejtë ushtrohet aty ku është mundësia fizike, asnjë shtet nuk e bën këtë në mënyrë të padrejtë, sepse nuk ekziston mundësia.

Shqipëria e ka ushtruar të drejtë me 6 milje në 1946. Aty ku s’ka vend duhet bërë marrëveshje. Dhe ne do ta shkojmë në gjyq se s’kemi marrëveshje. E pse do të shkojmë? Sepse nuk jemi marrë vesh.

Ideja se deti bëhet kos e shitja është bërë fakt, është absurde se ka shumë peshq me dy këmbë, sidomos në rrjetet sociale që këtë absurditet e marrin të mirëqenë dhe për këtë arsye që kanë përgjegjësi publike, që janë liderë partish në Shqiprisë dhe në Kosovë dhe që flasin me pubikun duke i fryrë këtij zjarri janë maskarenj. Unë nuk di fjalë tjetër, veç fjalës maskara, qenie të ulëta, që për fat të keq që kanë një pjesë të njerëzve që jana gjysmë analfabet.

Por partiot dhe injorant janë dy gjëra që s’kanë të bëjnë me njëra tjetrën. Ka njerëz me shkollë që kanë kokën bosh. Dikur kishte të pashkollë dhe ishin patriot.

Marrëveshje e vjetër ishte problem ishte në dëm të interesave të Shqipëri. Ato që i fryjnë zjarrin e bëjnë, e i thojnë peshqve me dy këmbë dhe i thojnë hidhuni.

Greqia nuk pranonte se thonte se nuk më duhet mua se çfarë ka vendosur Gjykata Kushtetuese, sepse është lokale, sot marrëdheniet me Greqinë janë korrekte. Por ajo është në të drejtën e vet ska të bëjë fare, nuk e impakton fare.

j.l./ dita