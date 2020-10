DETI / Rama zbulon çfarë u vendos me ministrin grek: Nuk do të ketë pushtim, do zhgënjehen patriotët e detit, por ramë dakord ta trajtojmë në instancë ndërkombëtare

Kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm grek, Nikos Dendias ka folur për çështjen shumë të diskutuar të detit.

Rama tha me ironi se “kam dëgjuar për pushtimin me 12 milje të detit” por u shpreh se nuk do të ketë një “pushtim”.

Kreu i qeverisë tha se për këtë çështje do të flitet me instancat ndërkombëtare.

“Nuk do të ketë një pushtim, dhe më vjen keq që do zhgënjehen patriotët e detit, por kemi rënë dakort që këtë çështje ta trajtojmë në instance ndërkombëtare. Do i drejtohemi drejtësisë ndërkombëtare për të vendosur pikat mbi i në bazë të të drejtave. Patriotët e detit duhet të gjejnë”, tha Rama.

j.l./ dita