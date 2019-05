 Detyrimi për mjekët/ Plotësimi i të gjitha krediteve, kusht për ushtrimin e profesionit

Ndjekja e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për sigurimin e krediteve do të jetë e detyrueshme për të gjithë profesionistët e shëndetit. Ndonëse përgjatë tetë viteve të shkuara, janë realizuar dy programe të certifikimit të specialistëve të shëndetit, pjesa dërrmuese e tyre vijojnë të refuzojnë ndjekjen e këtyre aktiviteteve.

Duke vlerësuar rëndësinë e kualifikimit të njohurive profesionale të bluzave të bardha, ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirli ka komunikuar gjatë ditës së djeshme se plotësimi i të gjithë krediteve për mjekët do të jetë kusht për ushtrimin e profesionit. Një pjesë e këtyre krediteve do mund të sigurohen edhe nëpërmjet programeve të edukimit të vazhdueshëm në distancë, për të cilin është shpallur edhe platforma e-learning.

“Edukimi në vazhdim nuk do të mbetet vetëm në dëshirën e profesionistëve, por do të jenë kusht për ushtrimin e profesionit. Me ligjin e ri të kujdesit shëndetësor kemi rritur edhe përgjegjësinë e drejtuesve të institucioneve shëndetësore për procesin e edukimit në vazhdim të stafit mjekësor që ka në drejtim, po ashtu dhe sigurimin që ky proces të kryhet nga struktura të certifikuara”, ka bërë me dije ministrja Manastirli, gjatë prezantimit të programit e-learning të kompanisë italiane “Consulcesi” në Shqipëri, ku të pranishëm ishin edhe kryeministri Edi Rama, si dhe ish-kryeministri i Italisë Massimo D’Alema dhe profesionistë të tjerë të shëndetit. Sipas të dhënave të konfirmuara nga institucionet përgjegjëse rezulton se deri më sot rreth 4000 profesionistë shëndetësie kanë marrë pjesë në aktivitete të edukimit në distancë të akredituara nga Qendra Kombëtare Edukimit në Vazhdim, ose jashtë vendit. Ky numër është relativisht i ulët në raport me numrin total të profesionistëve të shëndetësisë.

Për rrjedhojë, sipas ministres duhet ndërmarrë një qasje sistematike e përdorimit të teknologjisë së informacionit në favor të edukimit në vazhdim, e cila do të arrihet nëpërmjet platforma e-learning. Gjatë vitit 2018 janë akredituar më shumë se 850 aktivitete të akredituara dhe mbi 4.500 mjeke, 9.600 infermiere, 2.300 stomatologe, 2.000 farmacistë kanë ndjekur programe të certifikuara të edukimit në vazhdim.

Dy programet e certifikimit

Programi i Certifikimit është sistemi i bazuar në cikle periodike 4-vjeçare, brenda të cilave profesionistët e shëndetësisë duhet të mbledhin një numër të caktuar kreditesh. Profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit janë: mjekët, stomatologët,farmacistët e ndihmësfarmacistët dhe infermierët e mamitë, shtetas shqiptarë dhe të huaj, që ofrojnë shërbime shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi, në institucionet publike ose private të kujdesit shëndetësor parësor, dytësor dhe terciar dhe ata të institucioneve akademike shëndetësore. Profesionistët, të cilët punojnë me kohë të pjesshme, duhet të plotësojnë të njëjtat kritere të programit si ata që ushtrojnë profesionin e tyre me kohë të plotë. Cikli i parë i programit të certifikimit filloi në 1 janar 2010 dhe mbaroi në 31 dhjetor 2014. Cikli i dytë ka filluar në 1 janar 2015 dhe ka përfunduar me 31 dhjetor 2018.

Kështu deri në mbyllje të dhjetorit të vitit të shkuar, kohë në të cilën përfundoi edhe cikli i dytë i certifikimit, mjekët duhet të mblidhnin një numër jo më të vogël se 120 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët dhe farmacistët e ndihmësfarmacistët 60 kredite, ndërsa infermierët e mamitë 40 kredite. Numri vjetor minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim për mjekët ishte 10 kredite, për farmacistët, ndihmësfarmacistët dhe stomatologët 5 kredite.

Recetë elektronike edhe për barnat pa rimbursim

Ministrja ka konfirmuar dje se edhe barnat që nuk janë pjesë e listës së rimbursimit do të përshkruhen në receta elektronike. Me programet e shëndetësisë elektronike, janë mbi 5 milion rekorde elektronike që gjeneron sistemi çdo vit për barnat e rimbursueshme, të firmosura në formë dixhitale nga mjeku, duke ofruar më shumë garanci për trajtimet medikamentoze, transparencë dhe informacion për përdorimin e burimeve.

“Së shpejti do të shtrijmë recetën elektronike edhe për barnat jo të rimbursueshme, kjo do të na lejojë të kemi një panoramë më të plotë të barnave që përshkruhen e përdoren në popullatë shqiptare. Po punojmë për Sistemin e Informacionit Spitalor, i cili do të lehtësojë administrimin në spitale dhe rrisë llogaridhënien”, tha ministrja Manastirliu.

Me ndryshimet ligjore të miratuara së fundmi në ligjin për kujdesin shëndetësor, po fillojmë integrimin e sistemeve të informacionit brenda sistemit shëndetësor publik, por edhe me institucionet shëndetësore private. Kjo do të prodhojë një sërë lehtësirash për profesionistët e shëndetit në aksesimin në kohë reale të të dhënave të pacientëve.

Po sipas ministres, janë mbi 40 mijë veprime në ditë që regjistrohen online, mbi 100 mijë qytetarë që çdo muaj përcaktojnë elektronikisht vizitat dhe ekzaminimet te mjeku specialist, pasi përdorimi korrekt i teknologjisë dhe vullneti i mirë për të ndërtuar sisteme që vënë të parin qytetarin, u kanë mundësuar këtyre pacientëve të mos presin më në radhë të gjata e të rrëmujshme para dyerve të mjekëve specialistë, siç bënin pak vite më parë, por të zgjedhin fashën orare”.

Punonjësit që siguruan kreditet e kërkuara

Pas verifikimeve të kryera, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim ka shpallur listat finale të punonjësve të shëndetit (mjekë, farmacistë dhe stomatologë) që kanë përmbushur kushtet për mbledhjen e detyrueshme të krediteve nëpërmjet programit të dytë të ricertifikimit 2015-2018. Sipas listave të zbardhura nga kjo qendër,në total janë 7572 punonjësit që kanë siguruar kreditet e duhura në mbrojtje të vendit të tyre të punës sa i takon profileve të mjekut, farmacistit dhe stomatologut.

Konkretisht QKEV bën me dije se plotësimit të krediteve i janë përgjigjur pozitivisht 3365 mjekë, 2030 stomatologë, si dhe 2177 farmacistë, të strukturave mjekësore publike dhe private që operojnë në të gjithë vendin. Ndërkohë që nuk janë shpallur ende të dhënat në lidhje me kreditet e siguruara nga personeli infermieror.

Punonjësit që rrezikojnë ushtrimin e profesionit

Ndërkohë që janë me mijëra punonjësit e tjerë të këtyre specialiteteve të cilët janë me zero kredite, apo që nuk kanë siguruar kreditet e përcaktuara për secilin vit të zbatimit të programit të dytë.

Që të gjithë këta punonjës në harkun e katër viteve të shkuara nuk janë angazhuar në përditësimin e njohurive, duke rrezikuar në këtë mënyrë të drejtën për ushtrimin e profesionit. Kështu, rregullorja e miratuar më herët nga dikasteri i shëndetësisë përcakton se do të kalojnë në testim të gjithë punonjësit që nuk kanë plotësuar numrin e krediteve të detyrueshme, si edhe profesionistët që janë me zero kredite, pasi kanë refuzuar ndjekjen e aktiviteteve të akredituara për përditësimin e njohurive të profilit përkatës.

Këta të fundit, ndryshe nga të parët, do të përballen me pezullim nga puna deri në rimarrjen e licencës nga urdhri përkatës.

