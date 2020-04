Kush po mashtron me virusin?

Nga Janusz Bugajski

Ekskluzive Dita – Fushata e gjerë anti-amerikane e dezinformimit mbi koronavirusin që u orkestrua nga Pekini dhe Moska po tregon efekt të kundërt. Përpjekjet ordinere për të mbjellë kaos në shoqëritë perëndimore nuk mund të mbahet në këmbë nëse burimi i dezinformimit bëhet gjerësisht publik dhe të vërtetat rreth Kinës e Rusisë zbulohen.

Ishte fillimisht moszbulimi i përhapjes së COVID-19 nga ana e Kinës që tërhoqi botën drejt një ideje të rreme sigurie nga pandemia e përshkallëzuar. Në vend që të paralajmëronte të gjitha qeveritë për rreziqet, udhëheqja kineze i mbajti faktet e fshehura. Në mënyrë të ngjashme, mashtrimi i Rusisë në lidhje me përhapjen e COVID-19 atje ka bërë më të dukshme mungesën e kredibilitetit dhe besueshmërisë së Moskës.

Qëkur COVID-19 u shpall pandemi, edhe dezinformimi i qeverisë kineze është përhapur ashtu si një virus. Për të hequr vëmendjen nga paaftësia dhe papërgjegjmëria globale e Pekinit, Ministria e Jashtme e Kinës deklaroi se ushtria amerikane e kishte infektuar qëllimisht me këtë epidemi qytetin e Wuhan-it në Kinën Qendrore.

Në vijim, Pekini pretendoi se ai e kishte marrë virusin nën kontroll dhe se do të ndihmonte të shpëtonte botën nga një tjetër pandemi. Furnizimet e tij me ndihma për virusin në Itali, Serbi dhe vende të tjera janë qartësisht hile publiciteti. Pretendimet për marrjen nën kontroll të virusit nuk ka gjasa t’i bindin audiencat perëndimore se mund t’i besohet Partisë Komuniste në pushtet.

Në një shtet autoritar, informacioni përpunohet në imtësi dhe shtrembërohet për t’i shërbyer interesave të pushtetarëve. Askush nuk e di numrin e saktë të infektimeve dhe vdekjeve në Kinë apo nëse virusi është neutralizuar me të vërtetë.

Dezinformimi shtetëror kinez është amplifikuar më tej nga burimet ruse me disa përbërës të rinj. Për shembull, faqet e internetit ruse kanë cituar Igor Nikulin, një ish këshilltar rus në komisionin e Kombeve të Bashkuara mbi armët biologjike dhe kimike, i cili pretendon se amerikanët po zhvillonin një gjeneratë të re të armëve biologjike dhe se COVID-19 ishte planifikuar për të ndikuar vetëm etnitë aziatike dhe për të ndihmuar në shkatërrimin e ekonomisë kineze.

Trollet ruse, faqet mashtruese të internetit, reklamat e dezinformimit dhe zëdhënësit rus gjithashtu janë përpjekur të përdorin teoritë e komplotit të virusit për të ndikuar në fushatën zgjedhore të SHBA. Informacioni i rremë në lidhje me përhapjen ose marrjen nën kontroll të infeksionit do të manipulohet për t’i bindur amerikanët të heqin dorë nga të votuarit në zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit.

Sipas një dokumenti të BE-së të përpiluar nga divizioni i komunikimit strategjik i Shërbimit Europian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), burimet mediatike pro-Kremlin kanë përhapur dezinformacion në perëndim rreth COVID-19 për të ulur besimin e popullit në institucionet demokratike. Ata gjithashtu kanë prodhuar të paqëna në lidhje me pandeminë për të përkeqësuar krizën shëndetësore në vendet perëndimore duke mbjellur mosbesim kundrejt qeverive kombëtare. Dezinformimi pro-Kremlin gjithashtu pretendon se ndërsa Perëndimi po dështon kundër COVID-19, Rusia e Putinit po e mund virusin.

Kremlini aktualisht po kërkon ndryshime kushtetuese për zgjatjen e mandatit të presidentit Putin. Frika e pandemisë i mundëson Moskës të pretendojë se sundimi i tij duhet të zgjatet pafundësisht për t’i bërë ballë virusit perëndimor të importuar, për të mos lejuar çfarëdo proteste masive bazuar në arsye sigurie dhe për të penguar ndonjë kërcënim të huaj të mëtejshëm. Mesazhi është se dora e fortë e Rusisë parandalon panikun dhe kaosin e llojit që aktualisht ka përfshirë Europën dhe Amerikën. Për më tepër, Kremlini mund të fajësojë “pandeminë perëndimore” për rënien e afërt të ekonomike së Rusisë.

Megjithëse mund ta gënjejnë në afatin e shkurtër, dezinformimi i brendshëm nuk ka gjasa të qetësojë një shoqëri gjithnjë e më të varfër. Rusia është në mes të një krize ekonomike dhe tërheqja e saj nga marrëveshja e çmimit të kartelit të naftës OPEC (Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës) i ka hedhur zjarrit benzinë. Ekonomia e Rusisë varet gjerësisht nga çmimet e naftës, të cilat kanë pësuar një nga rëniet e tyre më të mëdha në tre dekada. Buxheti i saj është planifikuar të ekulibrohet me një çmim nafte mbi 40 dollarë për fuçi, ndërsa çmimi aktual ka rënë afër 30 dollarëve. Një PBB (Prodhimi i Brendshëm Bruto) i tkurrur dhe zvogëlimi i rezervave financiare të Rusisë do të ulin edhe më tej standardet e jetës, do të rrisin papunësinë dhe do të shkurtojnë shërbimet qeveritare.

Ndërkohë, COVID-19 po përhapet me shpejtësi në mbarë Rusinë, edhe pse numri i infeksioneve dhe vdekjeve është fshehur nga zyrtarët. Paaftësia e qeverisë për të kontrolluar pandeminë do të ekspozojë gjithnjë e më shumë dobësitë e Putinit. Nëse infeksioni mund kapacitet e luhatura të kujdesit shëndetësor rus dhe me mijëra vdesin, zemërimi i popullit do të intensifikohet dhe nuk do ta pranojë më gjatë marrëzinë se kriza ekzistenciale është një komplot perëndimor.

Sondazhet zyrtare të opinionit publik në Rusi janë famëkeqe për mungesën e besueshmërisë dhe testi i vërtetë i gjendjes shpirtërore të popullit do të bëhet i dukshëm në veprimet publike kundër një regjimi që me këmbëngulje mashtron popullin e vet, ashtu si dhe ata të Perëndimit.

RUSSIA-CHINA VIRUS DISINFORMATION BACKFIRES

Janusz Bugajski

The extensive anti-American coronavirus disinformation campaign orchestrated by Beijing and Moscow is backfiring. Crude attempts to sow havoc in Western societies cannot be sustained if the source of the disinformation is widely publicized and the facts about China and Russia are revealed.

It was China’s initial cover-up about the outbreak of COVID-19 that lulled the world into a false sense of security from the escalating pandemic. Instead of alerting all governments to the dangers, the Chinese leadership kept the facts hidden. Similarly, Russia’s duplicity about its own COVID-19 infestation has highlighted Moscow’s lack of credibility and trustworthiness.

Since COVID-19 was declared a pandemic, Chinese government disinformation has also spread like a virus. To deflect attention from Beijing’s incompetence and global irresponsibility, China’s Foreign Ministry claimed that the U.S. army deliberately infected the city of Wuhan in Central China with the epidemic.

Subsequently, Beijing claimed that it had controlled the virus and would help save the world from another pandemic. Its supplies of virus assistance to Italy, Serbia, and other countries are a transparent publicity stunt. Assertions about controlling the virus are unlikely to convince Western audiences that the ruling Communist Party can be trusted. In an authoritarian state, information is tightly managed and twisted to serve the interests of the rulers. No one really knows the number of infestations and deaths in China or whether the virus has actually been neutralized.

Chinese state disinformation has been further amplified by Russian sources with several new ingredients. For instance, Russian websites have quoted Igor Nikulin, a former Russian adviser to the United Nations commission on biological and chemical weapons, claiming that Americans were developing a new generation of biological weapons and that COVID-19 was designed to only affect ethnic Asians and to help destroy the Chinese economy.

Russian trolls, fraudulent websites, disinformation ads, and Russian spokespeople have also endeavored to use virus conspiracy theories to influence the U.S. election campaign. False information about spreading or controlling the infection will be manipulated to dissuade Americans from voting in the November general elections.

According to an EU document compiled by the strategic communication division of the European External Action Service (EEAS), pro-Kremlin media outlets have been spreading disinformation in the West about COVID-19 to undermine public trust in democratic institutions. They have also manufactured falsehoods about the pandemic to aggravate the health crisis in Western countries by sowing distrust in national governments. Pro-Kremlin disinformation also claims that while the West is failing against COVID-19, Putin’s Russia is overcoming the virus.

The Kremlin is currently pushing through constitutional changes to extend President Putin’s term in office. The pandemic scare enables Moscow to assert that his rule must be prolonged indefinitely to deal with the Western imported virus, prohibit any mass protests on safety grounds, and preclude any further foreign threats. The message is that Russia’s strong hand prevents the sort of panic and chaos that is currently engulfing Europe and America. Moreover, the Kremlin can blame the “Western pandemic” for Russia’s impending economic decline.

Despite its short-term distraction, domestic disinformation is unlikely to pacify an increasingly impoverished society. Russia is in the midst of an economic crisis and its withdrawal from the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) oil price cartel agreement has added fuel to the flames. Russia’s economy is heavily dependent on oil prices, which have suffered one of their largest drops in three decades. Its budget is designed to balance at an oil price above $40 per barrel, while the current price has dropped into the low $30s. A contracting GDP (Gross Domestic Product) and the depletion of Russia‘s financial reserves will further drive down living standards, increase unemployment, and reduce government services.

Meanwhile, COVID-19 is rapidly spreading throughout Russia even though the number of infections and deaths has been disguised by officials. The government’s inability to contain the pandemic will increasingly expose Putin’s weaknesses. If the contagion incapacitates the tottering Russian health care system and thousands perish, public anger will intensify and no longer accept the nonsense that the existential crisis is a Western conspiracy. Official opinion polls in Russia are notoriously unreliable and the real test of the popular mood will be visible in public actions against a regime that persistently deceives its own people as well as those in the West.

