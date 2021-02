Dhjetëshi i Shqipes! Historia e jashtëzakonshme e Shqipe Selimit: Nga 14 vjeç në UÇK, te kandidimi për deputete me numrin e bashkëshortit që ndodhet në Hagë!

Historia e Shqipe Selimit mund të cilësohet e jashtëzakonshme. Ajo u bë ushtare e UÇK-së që në moshën 14 vjeç. Selimi tregoi mbrëmë në një intervistë televizive me gazetarin Ilir Babaramo se ajo në atë kohë jetonte në Gjermani me familjen.

Kishte nisur shkollën atje dhe ka qenë i ati ai që e kishte pyetur fillimisht nëse donte të shkonte në Kosovë dhe t’i bashkohej ushtarëve të UÇK-së. Përgjigjja pozitive e Shqipes kishte bërë që e gjithë familja të nisje për Kosovë. Ata u vendosën në Drenicë.

“Për ne ka qenë e natyrshme të kthehemi në Kosovë për të luftuar. Në momentin që ndodhi sulmi në familjen Jashari ka qenë dhe momenti kur ne të gjithë jemi mobilizuar. Im atë më ka pyetur a do vish në Kosovë dhe të luftosh e të bëhesh ushtare? Unë jam përgjigjur po. Ka qenë një nder që ne si familje të shërbejmë për lirinë e vendit tonë.

Babai iku në Kosovë në rrugë tokësore, unë me nënë dhe vëllezërit me avion dhe jemi bashkuar në Drenicë. Fillimisht shkova unë në Drenicë duke u bashkuar me babanë dhe pas 2-3 javës erdhi dhe nëna me vëllezërit e tjerë më të vegjël. Si pasojë e luftimeve lëviznim nga një fshat në tjetrin, unë isha me uniformë, ushtare me babin.

Nuk kisha prekur armë më parë, por në momentin që kam shkuar pasi në fillim nuk kishte uniforma të mjaftueshme dhe fillimisht kam veshur një uniformë të qepur me dorë dhe i kishin ngjyrosur vetë me ngjyrat e kamuflazhit. Më dhanë një kallashnikov gjysmak dhe ai, ishte pak i rëndë por pastaj u mësova.

Që në javën e parë u konfrontova me luftimet e para dhe s’e di si më erdhi një forcë e brendshme, nuk kisha frikë dhe nga ai moment deri në çlirimin e Kosovës nga maji i 1998 deri në qershor 1999 luftova”, tregoi Selimi.

Momentet më të tmerrshmet dhe të paharrueshmet për të janë masakrat e fëmijëve, ndërsa shton se plagosjet apo vrasjet më pas u bënë të zakonshme.

“Ato momente nuk harrohen. Ishte një ndryshim i madh të vije nga Gjermania me një jetë me kushte normale dhe të vije në Drenicë në zemër të luftimeve njerëzit me frikë, të vrarë, të masakruar ishte komplet tjetër gjë. Kisha fatin që kisha babin afër dhe mund t’ia dilja. Më pas u kalita dhe u mësova me njerëz të plagosur dhe të vrarë, si e re u pajtova lehtë me këto pamje që ishin të zakonshme në luftë. Këto kujtime i kam në mendje dhe masakrat e fëmijëve, kam parë fëmijë të masakruar”, rrëfen ajo.

Shqipe Selimi tregon si u njoh me bashkëshortin e ardhshëm, Rexhep Selimi një nga themeluesit e UÇK-së në luftë. Lidhja e tyre u finalizua me martesë pas luftës kur ai ishte Ministër i Brendshëm dhe ajo punonte në atë ministri. Më pas të dy iu bashkuan Lëvizjes Vetëvendosje. Selimi sot është kandidate për deputete e Vetëvendosjes dhe është renditur me numrin 10 në listën e saj, numër që në zgjedhjet e kaluara e ka mbajtur bashkëshorti i saj Rexhep Selimi.

Rexha që nga koha e luftës njihej me nofkën “Dhjetëshi”. Ai e mbajti këtë numër deri sa u thirr nga Gjykata e Hagës për Krime lufte dhe sot ndodhet i paraburgosur atje në pritje të pastrimit të emrit të tij dhe luftës që ka bërë për çlirimin e Kosovës.

Shqipja shprehet e nderuar dhe krenare që sot mban këtë numër, ndërsa tregon se gjykata e Hagës është padrejtësia më e madhe që i bëhet luftës së UÇK.

“Jam futur në politikë dhe nga 2010 jam pjesë e Vetëvendosje për mbrojtje dhe siguri. Mora numrin 10 që e mbante bashkëshorti Rexha dhe mua ma dhanë numrin 10. Nuk e prisja, më nderuan, por ata vendosën. Komunikimin e kemi mes lidhjeve telefonike dhe videove dy herë në javë. Ai na merr sa herë ka ai mundësi, ne nuk mund ta marrim. Për shkak të pandemisë nuk lejohen takimet.

Rexha u thirr në Hagë. Kjo gjykatë pritet nga Rusia apo Serbia, por jo nga parlamenti i Kosovës dhe kjo është padrejtësi që u ngrit në kurriz të UÇK-së, por se kur do të marr fund nuk e dimë as vetë”, tha Selimi.

