“Dhjetori ’90, një skenar. Kaluam nga dollomatë te kostumet Armani”

“Mjafton të shohësh morinë e kujtimeve të “dhjetoristëve” e të “ndihmës-dhjetoristëve” të shumtë dhe garën e tyre të ethshme për të na dëshmuar se si e përmbysën diktaturën nën “udhëheqjen e ndritur të presidentit tonë Ramiz Alia” të cilit i “shkonte e gjithë mirënjohja” e komunistëve të deleguar po prej tij si demokratikas, dhe del sheshit që në ato ditë të ftohta dhjetori Gëbelsi i Partisë së Punës na dha një shfaqje sa për të qetësuar zemërimin e popullit të uritur dhe kryesisht për të mbajtur pushtetin me kastën e vet”, – thotë ai në një intervistë për “Dita” botuar në 2015, pjesë nga e cila po risjellim më poshtë:

– Zoti Gumeni, si ish-i burgosur politik i diktaturës, besoj se kini ndjekur kremtimet që u bënë me rastin e lëvizjes studentore që shënoi fundin e asaj diktature. Çfarë përshtypje ju la shënimi i këtij përvjetori?

– Kremtimet e “lëvizjes studentore”, sikundër e quani dhe ju tok me pushtetarët e tranzicionit tonë të gjatë e të mundimshëm, i kam ndjekur si të gjithë qytetarët e këtij vendi, që e kanë konsum të detyruar jehonën mediatike të ngjarjeve politike e gjithnjë me urdhër të politikës.

Përshtypja ime nuk se ka ndryshuar shumë në rrjedhën e viteve e të kremtimeve të atij përvjetori. Vetë kremtimet e ndara të asaj ngjarjeje të vendosur midis dy periudhave të sundimit të komunizmit shqiptar, janë një dëshmi e qartë se në ato ditë dhjetori të vitit 1990 nuk ka pasur as revolucion e as përmbysje demokratike, sikundër gjëmon propaganda e tranzicionit tonë të pasosur.

Mjafton të shohësh morinë e kujtimeve të “dhjetoristëve” e të “ndihmës-dhjetoristëve” të shumtë dhe garën e tyre të ethshme për të na dëshmuar se si e përmbysën diktaturën nën “udhëheqjen e ndritur të presidentit tonë Ramiz Alia” të cilit i “shkonte e gjithë mirënjohja” e komunistëve të deleguar po prej tij si demokratikas, dhe del sheshit që në ato ditë të ftohta dhjetori Gëbelsi i Partisë së Punës na dha një shfaqje sa për të qetësuar zemërimin e popullit të uritur dhe kryesisht për të mbajtur pushtetin me kastën e vet.

Rekuizita demokratikase me pardesytë e bardha fringo, nuk e bën dot” përmbysje të madhe” atë shfaqje për të kaluar nga sundimi i hapët i diktaturës komuniste në një sundim të “komunizmit liberal” të veshur jo më me dollomatë sovjetike por me kostume elegante Armani.

Nuk e merr dot vesh njeriu i shkretë as pse na grinden aq keq me shoshoq dhjetoristët-aktorë, nëse qenë dhe këta “200 petrita” apo ca më shumë. E rëndësishme është që t’i kemi me shëndet që ta festojnë gjithmonë përvjetorin e shfaqjes me temë “përmbysja e diktaturës komuniste” nga të besuarit e po asaj diktature.

– Si e shpjegoni faktin që Sali Berisha vazhdon të jetë aq ndikues edhe pas kaq vjetësh në politikën shqiptare?

– Më mirë do të ishte që këtë pyetje t’ia bënit vetë personit në fjalë, se mbase tani, që është në moshën e tretë dhe jo pak i lodhur si pushtetar i thekur në të dy llojet e sundimit komunist në Shqipëri, do të gjente një moment të hiqte dorë nga propaganda e të thoshte më në fund dhe një të vërtetë.

Për mendimin tim modest, mbase e ka mbajtur më gjatë në pushtet ajo psikoza jonë e vjetër që na shtyn të duam më shumë pushtetarët harbutë e dinakë, të cilët prej një shekulli hedhin valle në kurrizin e shqiptarëve me këngën “Lum moj Shqipëri që na ke!” Por nuk do harruar as fakti tjetër, mbase i pari për nga rëndësia: në këto vite të komunizmit liberal Shqipëria jonë nuk është lejuar të shkojë nga diktatura në demokraci, por vetëm të hedhë një hap të trembur nga stalinizmi në putinizëm.



k.a. / dita