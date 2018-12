Dhjetori ’90, protagonistët rrëfejnë si lindi lëvizja për demokraci

Intervistat e mëposhtme janë marrë në kuadër të 25 vjetorit të Lëvizjes studentore Dhjetori ’90. Po botojmë një version më të shkurtuar të intervistave të cilat janë dhënë nga tre prej organizatoreve

Arian Manahasa, Afrim Krasniqi, Bislim Ahmetaj – tre dhjetoristët kujtojnë ngjarjet e fundvitit ’90 kur studentët u ngritën kundër diktaturës

Nga Leonard Veizi

Shqipëria ishte fort e izoluar për të kuptuar në kohë reale se çfarë po ndodhte ne pjesën tjetër të botës, e për më tepër në Evropën Lindore ku regjimet komuniste të instaluara më së shumti pas Luftës së Dytë Botërore po shpërbëheshin në mënyrë të përshpejtuar e të pakthyeshme. Sllogani “Lindja është e kuqe” kishte pushuar së funksionuari, të paktën në Evropë, e për më tepër, në Azi po ndërmerreshin reforma të përshpejtuara. E megjithëse me vonesë në ngritjen e revoltës qytetare, sërish shqiptarët ishin në kohën e duhur për t’ju bashkangjitur vagonit të fundit të trenit që kishte marrë superxhiron për nga kahu i kundër, andej nga jeta nuk kishte mungesa, dhunë e privime të pakuptimta. E ndërsa “Muri” sovjetik i Berlinit kishte rënë në Gjermani, Bukureshti ishte përfshirë nga revolucioni i përgjakshëm antikomunist. Por në Shqipëri ende nuk ishte ndjerë si duhet fryma e ndryshimeve radikale që kishte përfshirë Evropën Lindore të KNER-it, ku dikur futeshin vendet e “Kampit Socialist”. Gjithçka po lëvizte zhurmshëm, por timpanet e alarmit ende nuk kishin mbërritur në veshin e izoluar të shqiptarëve. Ndërsa, ata të cilët e kuptuan se gjithçka dogmatike kishte marrë fund, ishin dhe të parë që iniciuan lëvizjet për demokraci…

…Universitarët e gjetën pretekstin për t’u ngritur në një revoltë të zhurmshme. Ca kushte ekonomike më të mira në ambientet rinore të Qytetit Studenti, ku socializmi përgatiste kuadrot e rinj për “frontin e madh të punës”. Nuk u desh më shumë se një natë e tillë që gjysma e Tiranës të mbushte sheshet e qendrës studentore në një manifestim solidarizues, ku hidheshin pa frikë tashmë, parulla e kundërparulla “reaksionare”. Studentët e shpërthyen zemërimin e mbledhur prej kohësh. Kordoni i policisë blu pa grada e simbole hierarkie dhe për më tepër e ushtarëve të veshur me uniforma kamuflazhi e mburoja plastike, nuk mund t’i bënin më ballë uraganit të saponisur. Qëndresa për ta mbajtur Shqipërinë, “as me Lindjen dhe as me Perëndimi” kishte marrë fund.

Rëndom ndodh që historinë ta njohim jo ashtu si ka ndodhur realisht. Por kur vjen puna për Lëvizjen e dhjetorit ’90 gjenden dëshmitarë që nuk të lenë shtigje për manipulim faktesh. Tre prej organizatorëve të Lëvizjes Studentorë ’90, rrëfejnë atmosferën e atyre ditëve të mbushura me emocionet e një ndryshimi të aqpritur:

Arian Manahasa

Cila ishte situata mes të rinjve kryeqytetas dhe atyre të ardhur nga rrethet në fundin e vitit 1990?

Arian Manahasa: – Sigurisht që kishte një farë ndryshimi midis studenteve Tiranës dhe studenteve që vinin nga rrethe të ndryshme të Shqipërisë e që krijonin komunitetin e Qytetit Studenti por ky ndryshim sipas mendimit tim, në atë kohë ishte thjeshtë një diferencë në mënyrën e jetesës së përditshme. Është afër mendjes që studentet e ardhur nga rrethet kishin një nivel jetese më të vështirë së studentet e Tiranë për vetë faktin që kushte që shteti i kalbëzuar i asaj kohe ofronte ishin në limitet e mbijetesës. Përsa i përket diferencave të tjera të natyrës kulturale apo sociale, ishin krejtësisht të pa përfillshme. Nuk do të ndaja dot këto dy kategori studentesh të asaj kohë. Gëzimet, hallet dhe gjykimet e natyrshme të brezit, ishin tejet të binjakëzuar.

Afrim Krasniq

Cila ishte situata në fundin e vitit 1990, dhe si nisi revolta studentore?

Afrim Krasniqi: – Dhjetori 1990 nuk ishte vetëm kalendarikisht viti i fundit i vitit, ishte përmbledhje e gjithçkaje që ndodhi atë vit. Në fillim të vitit pati raste të protestës politike në Shkodër dhe më pas në Kavajë, pati vizitë në Tiranë të Peres De Kuelar, pati rikthim të disa institucioneve fetare, pati ikje masive në ambasadat e huaja, pati zhvillime në gjithë rajonin, pati takimin e shefit të regjimit me intelektualët, kriza e thellë ekonomike, dhe në fund edhe deklaratën politike të shkrimtarit Ismail Kadare. Të gjitha së bashku ishin pjesë e një klime ndryshimi. Në ambientet universitare kishte rritje të dukshme të pakënaqësisë dhe ndjenjës së protestës, nuk kishte më frikë për kritika ndaj regjimit dhe eksponentëve të tij kryesor, pakkush besonte ende në aftësinë e regjimit për ndryshim dhe se nënshtrimi letargjik i shoqërisë shihej si e papranueshme. Shpresa se ndryshimi do ishte i shpejtë, do vinte nga pjesa e elitës zyrtare të regjimit ishte minimale. Protesta nisi dukshëm në ditët e para të dhjetorit, fillimisht me thirrje politike dhe revoltat e ballkoneve dhe më pas, në mbrëmjen e 8 dhjetorit me thirrje dhe nismë konkrete për protestë të organizuar. Protesta e datës 8 vijoi disa orë, deri në mesnatë, dhe ishte një luftë e ashpër nervash dhe force midis studentëve dhe forcave më të zgjedhura policore dhe politike të regjimit. Ministra dhe zyrtarë, rektorë dhe shef partie erdhën aty bashkë me specialët e policisë për të bindur studentët për tërheqje dhe pasi dështuan, atë natë dhe të nesërmen në mesditë ata bënë atë që dinin më mirë të bënin prej 46 vitesh, përdorën dhunën, kërcënimin dhe shantazhin.

Bislim Ahmetaj

Si nisi revolta studentore e dhjetorit 1990 dhe si u motivua ajo?

Bislim Ahmetaj: – Revolta startoi si kryqëzim i mungesave të pafund të kushteve të jetesës, dikush protestonte se kishte ftohtë pasi batanijet e tij ishin bërë të tejdukshme, të tjerë për mungesa jetike të higjienës personale, dikush nga uria dhe mungesa e një pale xhinsave që i kishte një shok i tij, të tjerë nga teprica e hormoneve por shumë e shumë krejtësisht të qartë dhe të motivuar 100 % politikisht me misionin e madh të çlirimit të shqiptarëve prej diktaturës më të egër në lindjen e ftohtë. Këtij grupit të fundit i kam përkitur edhe unë pasi diktatura e kishte bërë kundërshtarë fisin tim që në vigjilje duke më pushkatuar gjyshin nga nëna, dajën e babës, pastaj dënuar e internuar shumicën e njerëzve të gjakut.

Pra, siç e thashë së mësipërme pretendimet dhe qasjet e studenteve kanë qenë të ndryshme por që kryqëzoheshin dhe gjenin nja emërues të përbashkët: kështu nuk vazhdohet më tutje, ai regjim duhej rrezuar me çdo çmim. E vërtetë është që shumica jonë nuk e dinte se çdo të ndodhte më pas.

Cilat ishin pretendimet e studentëve, vetëm ekonomike apo dhe politike?

Arian Manahasa: – Të duash te ndash karakterin e kërkesave të revoltës së studenteve të Dhjetorit 90 është njësoj si të gënjesh veten. Thelbi i ç’do veprimi, i ç’do kërkesë, i ç’do sakrifice ishte një dhe i vetëm… përmbysja e sistemit diktatorial. Fakti qe brenda pak orëve që nga nisja e revoltës u kristalizua dhe u bë qëllim kryesor Pluralizmi Politik nuk le vend për shume interpretime për karakterin e kërkesave te studenteve.

Si evoluan pretendimet e studentëve dhe si u motivua Lëvizja?

Afrim Krasniqi: – Fillimisht nisi me kërkesa ekonomike. Edhe lëvizjet më të mëdha politike kanë pasur alibi ekonomike apo sociale. E njëjta situatë u përsërit edhe në Shqipërinë e vitit 1990. Gjithsesi, dokumenti i vetëm zyrtar është peticioni i studentëve dhe ai qartësisht përmban kërkesën për pluralizëm politik, për reforma të thellë politike dhe ekonomike, për krijimin e partisë së re konkurrues me PPSH dhe për publikimin e dokumenteve ndërkombëtarë që përbëjnë “abc” e standardeve demokratike. Ky dokument nuk lë dilemë se protesta ishte dhe mbeti politike nga dita e parë në të fundit. Edhe në takimin me udhëheqësin komunist Alia, askush nuk u mor me tema ekonomike e sociale, e gjithë biseda është politike dhe nuk mund të ishte ndryshe. Çdo përpjekje që tenton të japë një ide tjetër, të akteve të rastësishme dhe synimeve që lidhen vetëm me komoditetin personal, janë të trilluara dhe produkt denigrimi për lëvizjen dhe integritetin e saj.

Si u përzgjodh delegacioni që shkoi për të takuar Ramiz Alian?

Bislim Ahmetaj: – Çdo fakultet zgjidhte përfaqësuesit e vet, nga Instituti i Lartë Bujqësor erdhëm për t’ju bashkuar dërgatës që do të shkonte tek Ramiz Alia pesë përfaqësues dy pedagog dhe tre studentë njëri prej tyre isha edhe unë. Ne e zumë autobusin duke u nisur dhe numri ishte plotësuar kështu që thjeshtë pritëm me ankth, entuziazëm dhe frikë kthimin e tyre. Përzgjedhja e përfaqësuesve që do takoheshin me diktatorin Alia për të parashtruar kërkesat e studentëve ka shënuar edhe procesin e parë zgjedhor demokratik. Me vonë ky proces shumicën e rasteve ka rezultuar i kontestueshëm me dhe pa baza reale.

Si u përzgjodh delegacioni që shkoi në takim me Kryetarin e Presidiumit të Kuvendit Popullor?

Arian Manahasa: – Fusha e sportit e qytetit studenti atë mëngjes ishte shndërruar në “agora”-në më të bukur dhe më emocionuese që kam parë e jetuar. Fjalët lapidar të Ardian Klosit, i panjohur në atë kohë, kur ngriti një libreze personale kursimesh në ajër dhe thirri “e fal për JU”, fleta e daktilografuar me 11 kërkesat e studenteve që bridhte dorë më dorë për t’u lexuar më pas me zë të lartë para tyre, fakti që fjalë të tilla thuheshin publikisht dhe me entuziazëm për herë të parë… janë elemente që mjaftojnë për të përshkruar gjendjen shpirtërore të studenteve dhe situatën e atyre ditëve. Ndofta për herë të parë, në një kohë rekord, pa e kuptuar as ne vete, u zhvilluan zgjedhje të ndershme. Ç’do fakultet u mblodh rreth vetes ne atë fushë e në ato shkallare për të zgjedhur përfaqësuesit e vet qe do te shkonin përballë komunistit të fundit të mbetur në institucion, e t’i hidhnin dorezën e sfidës. Sot kujtoj me bindje se edhe pse ata që u zgjodhën, midis studente e pedagogë, ishin ndofta të panjohur me njëri – tjetrin, për këdo që do t’i vështronte nga larg, do te dukeshin sikur jo vetëm njiheshin prej kohësh por ishin tejet të lidhur e të sinkronizuar në atë që po bënin. Ishte një ideal që i amalgamonte.

Si u prit nga studentët, marrja e frenave në dorë prej njerëzve që erdhën nga jashtë radhëve të tyre?

Afrim Krasniqi: – Zhvillim normal, pritej. Ditën e dytë të protestës studentët ftuan shumë emra pedagogësh për tu bashkuar me lëvizjen, vetëm ndonjë emër sot periferik pranoi, ata që ishin dhe janë edhe sot emra kryesorë refuzuan. Kjo ka një shpjegim. Përpara dhjetorit intelektualët publikë, ata që kishin një mendim sadopak politik, e patën rastin të reagonin qoftë edhe në takimin me Ramiz Alinë por ata megjithëse donin ndryshim, e kërkonin atë gabimisht tek vetë kreu i regjimit Alia, tek ndryshimi i elitave në PPSH dhe në përmirësimin e vetë sistemit njëpartiak. Ata nuk ishin, nuk u shprehën dhe as kërkuan pluralizëm. Përkundrazi. Ndaj kur studentët kërkuan mbështetjen e tyre me 8-9 dhjetor shumica absolute e tyre refuzuan, preferuan qëndrimin në PPSH apo në heshtje. Vetëm kur protesta dha rezultat dhe klima e ndryshimit u qartësua ata u bashkuan me studentët për të marrë frytet e protestës dhe lëvizjes së tyre. Suksesi i tyre nuk përkthehet si dështim i studentëve, por zhvillim i pritshëm paralel.

Si u prit nga studentët, marrja e drejtimit të revoltës prej njerëzve që erdhën nga jashtë radhëve të tyre?

Bislim Ahmetaj: – Vështirë të jem shterrues në përgjigjen e kësaj pyetje. Studentët ishin një amalgamë interesash, prirjesh, stilesh jete të sjella nga të katër anët e vendit, aso kohe por edhe sot e kësaj dite është e vështire t’i tipizosh apo t’i kanalizosh në një stereotip brezin 18-25 vjeçar edhe brenda kësaj moshe ka një larushi ndryshimesh të pa fund aq më tepër në atë kohë që kushdo mund të ishte “zot” i mendimit të vet. Unë personalisht kam qenë për një parti kombëtare siç u bë realisht Partia Demokratike.

Çfarë u diskutua pasi u dëgjua nga qendra e zërit biseda e studentëve dhe pedagogëve me Ramiz Alinë?

Arian Manahasa: – Përcjellja e autobusit me shokët dhe pedagogët tanë drejt takimit me Alinë ishte përsëri një nga ato çaste që jetohen vetëm një herë. Një entuziazëm i shfrenuar përzier me një ndjenje të natyrshme frike e mosbesimi tek fitorja ndaj regjimit ishin elementet skenografike të asaj nate kur për herë të parë në historinë e Shqipërisë një grup djemsh e vajzash me moshë mesatare 22 vjeç, u vunë përballë njërës nga diktaturat më të egra të botës. Nuk besoj se është e rëndësishme të komentohen hollësitë e atij takimi. Askush nuk mund të zbehë guximin e fjalëve të Azem Hajdarit ne atë takim. Askush nuk mund të kritikojë urtësinë dhe logjikën e Shenasi Ramës, zgjuarsinë e Arben Likës, ironinë e Blendi Gonxhes, shpërthimin e Mimoza Ferrës, vendosmërinë e Arben Demetit etj. etj. ajo që u tha përballë Alisë, ajo që u diskutua e u brohorit gjatë dhe pas kthimit të atyre djemve nga takimi dhe ajo që ndodhi në orët në vijim kishte vetëm një emër … Shqipëria u ngrit, djemtë e rinj të saj dinin se ç’po bënin dhe ishin gati për sakrificë sublime për ta kryer deri në fund atë që kishin nisur.

Të ashtuquajturit njerëzit me “pardesy të bardha” ishin më afër studentëve?

Afrim Krasniqi: – Atë kohë në Tiranë nuk kishte disidencë politike, nuk kishte grupe apo individë me imazh publik pozitiv antiregjim, nuk mund të pritej të kishte parti studentore, por do të kishte një opozitë politike dhe ajo, do të ishte produkt popullor i çdo shtrese që vetafrohej, jo vetëm i moshës së re dhe studentëve. “Pardesytë e bardha” ishin të gatshmit dhe ata morën edhe drejtimin politik të PD-së dhe partive politike të krijuara më pas. Lëvizja nuk ishte më e njësuar me PD-në, është pjesë thelbësore e saj, por jo 100% PD. Në listën themeluese të saj ka shumicë studentësh, por vetë studentët ishin produkt vullneti i njohjes gjatë lëvizjes, jo i një mekanizmi të organizuar dhe strukturuar. Studentët vijuan mësimin, një pjesë zgjodhi politikën, të tjerë emigruan, pra hynë në një sistem të ri shoqëror. Kjo është meritë jo fajësi. Pas 12 dhjetorit PD u bë parti, me program dhe rregulla të shkruara, me interesa shpesh të ndryshme, me ngritje e ulje në debatin politik, kurse Lëvizja mbijetoi si platformë idealiste rinore deri me 20 shkurt 1991 kur u rrëzua busti i diktatorit. Teza që PD dhe Lëvizja studentore nuk ishin tërësisht identike provohet edhe me faktin se ajo parti ishte kundër grevës së urisë, madje ka një deklaratë publike dhe një dokument të brendshëm debati që e vërteton këtë.

Roli i Azem Hajdarit…?

Bislim Ahmetaj: – Roli i Azem Hajdarit në Lëvizjen Studentore ishte roli i liderit absolut, askush se vuri në dyshim rolin e tij përgjatë atyre ditëve dhe muajve që rridhnin me shpejtësinë e rrufesë. Atij s’ia dha kush atë rol e fitoj prej guximit, moshës, energjive, fjalimeve të zjarrta, besimit që ngjallnin fjalët e tij të thjeshta por të thëna me shpirt dhe kurajë që bënte diferencë me të tjerët. Kush e thotë ndryshe është nihilist dhe figurativisht po e them me një fjalë zhargon është edhe legen

Roli i Azem Hajdarit…?

Arian Manahasa: – Ju pyesni se cili ishte roli i Azem Hajdarit në Lëvizjen Studentore? Shumë e thjeshte përgjigja … roli i një lideri. Siç dihet botërisht lider lind, nuk bëhesh dhe Azem Hajdari kish lindur lider qe në çastin kur thirri me zë të lartë gatishmërinë për te sakrifikuar veten e familjen për kauzën e studenteve e deri kur mbylli sytë ai ishte një figurë tejet e spikatur dhe me vlera të patjetërsueshme. Ai ishte dhe do të mbetet personifikimi i demokracisë së re shqiptare.

Roli i Azem Hajdarit…?

Afrim Krasniqi: Azemi ka meritën sepse iu bashkua vetëm disa orë më vonë Lëvizjes Studentore dhe më pas u identifikua si drejtuesi kryesor i saj. Ai rrezikoi shumë, jetën dhe familjen, por arriti shumë, sepse u bë simbol publik për zhvillimet e atyre ditëve dhe të mëvonshme. Në krijimin e PD ai u bë kryetar i Komisionit Nismëtar deri në shkurt, kur u shkarkua në mënyrë konsensuale dhe brutale, përmes kritikash dhe rivalitetesh të ashpra. Ai gabimisht mendoi se duke qenë zë i studentëve e kishte të garantuar pozitën dominuese në parti, por duke mos pasur më studentë në kryesi, ai mbeti vetëm, u shkëput nga studentët dhe u bë pjesë e një loje politike, të cilën nuk ishte i përgatitur ta luante. Pas shkurtit mbeti figurë politike me rëndësi, por derisa u vra, duhet përmendur fakti se është i vetmi lider protestash në Evropën Lindore që nuk pati post dhe as të drejtë firme në sistemin e ri që u krijua.