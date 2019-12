Dhjetori mbyllet i acartë/ Mëngjeset me temperatura nën 0, priten të shkojnë deri me minus

Shërbimi Meterologjik Ushtarak njofton se, edhe nesër vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të thata me origjinë veriore, ndërsa dita pritet të jetë e ftohtë me temperaturat e mëngjesit të cilat do zbresin nën 0ºC.

Në relievet malore temperaturat minimale pritet të arrijnë deri në -5ºC, në ato të ulta -3ºC, ndërsa në ato bregdetare 0ºC. Edhe temperaturat e mesditës pritet të jenë të ftohta me vlera deri në 4ºC në relievet malore, kurse në zonat e ulta dhe ato bregdetare nuk do t;i kalojnë vlerat prej 11ºC.

Moti do të jetë i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat mesatare në relievet malore në lindje të vendit.

Temperaturat e ulta do të ndikohen edhe era e cila do të fryjë relativisht intensive me shpejtësi mesatare 5-8m/s dhe drejtim nga kuadrati i veriut. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era hera-herës do arrijë shpejtësinë 15-25m/s.

Për tu theksuar është se, në ditët në vijim pritet që temperaturat të vijojnë të zbresin duke bërë që mëngjeset të jenë të acarta dhe mesditat të ftohta me temperatura të cilat në vlerat minimale pritet të arrijnë deri në -8ºC në zonat malore, ndërsa ato të mesditës nuk do ti kalojnë vlerat prej 8-10ºC!

o.j/dita