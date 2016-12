Dhuna ndaj grave, 4 kërkesa për ndihmë çdo ditë në Elbasan

Dhuna në familje, projektet sensibilizuese të OKB në Elbasan, Pogradec, Korçë

Dhuna ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri është një dukuri masive, rastet e denoncimit në polici janë shtuar, por gjykatat ende nuk po nisin dënimet ndaj dhunuesve. Sipas studimit më të fundit, rreth 60 për qind e grave shqiptare pohojnë se kanë pësuar dhunë të paktën një herë në jetën e tyre. Vetëm në 9 muaj të këtij viti gratë denoncuan në polici 3 mijë e 28 raste dhune.

Ekspertë pohojnë se këto janë vetëm rastet ekstreme, kur dhuna shpërthen në fazën e fundit, se kjo është vetëm maja e ajsbergut e një dhune masive ndaj grave e vajzave në familje dhe shoqëri. Po moria e rasteve të denoncuar nuk përfundojnë deri në dënimin e dhunuesve.

Pranë Forumit të Gruas në Elbasan, çdo ditë paraqiten 3-4 raste të reja të grave të dhunuara, ndërsa statistikat e gjykatës flasin për dyfishimin e tyre krahasuar me një vit më parë.

Agjencia e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri (Programi Një OKB) me mbështetjen financiare të qeverisë së Suedisë dhe në partneritet me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR), përmes UNDP, UN Women, UNFPA, IOM, UNICEF, po zbatojnë Programin e Përbashkët për Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje. ELBASAN Forumi i Gruas Elbasan (FGE) është një organizate jofitimprurëse, që operon në qarkun e Elbasanit prej 20 vitesh po ofron konkretisht tre shërbime: Qendrën e Këshillimit që ofron këshillim psiko­social për viktimat e dhunës në familje, Studion Avokatore që ofron këshillim ligjor dhe përfaqësim/mbrojtje në gjykatë dhe Qendrën e Kujdesit Ditor (shelter emergjence), ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 48 orë, deri sa marrin ‘Urdhrin e Mbrojtjes’ ose ‘Urdhrin e Menjëhershëm të Mbrojtjes’. Pranë kësaj qendre është ngritur dhe një strehëz emergjence, në të cilën strehohen gratë bashkë me fëmijët që denoncojnë dhunën nga bashkëshortët, por dhe fëmijët për 48 orë deri në daljen e ‘Urdhrit të Mbrojtjes’. Por ajo që është shqetësuese është numri i madh i denoncimeve pranë kësaj qendre. Vetëm në tre muajt e fundit raportohen 3­4 raste në ditë, ose rreth 45 raste në muaj.

PNUD e ka mbështetur financiarisht Forumin e Gruas Elbasan që nga shtatori i vitit 2015, me qëllim parësor të reduktojnë dhunën në familje në Elbasan.

“Është rritur numri i dosjeve, e kryesisht janë çështje zgjidhjeje martese dhe urdhër mbrojtjeje. Shkaqet kryesore janë problemet me alkoolin, bixhozin të bashkëshortëve, apo papunësia, sëmundjet e shëndetit mendor të dhunuesit/es, probleme kryesisht me familjarët e bashkëshortit. Në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me të papuna, pa profesion, një problem kryesor që i ka bërë ato të qëndrojnë për vite në një situatë dhune”, i thotë gazetarëve Soela Kurti, avokate nga “Forumi i Gruas”. Gertjana Salla, koordinatore pranë forumit të gruas thotë se në 90 për qind e rasteve të paraqitura në qendër për ndihmë janë gra, vetëm 1 rast ka qenë burrë. Sipas saj ajo çka vihet re te këto gra është fakti se dhuna është e akumuluar prej vitesh dhe shkaqet kryesore të ushtrimit të dhunës në familje të paktën për Elbasanin janë kumari dhe alkooli te burrat.

Ndërgjegjësimi

UNDP e ka mbështetur financiarisht Forumin e Gruas Elbasan që nga Shtatori i vitit 2015 përmes projektit: “Fushatë ndërgjegjësimi: Rinia për Familjen, #Dashuriaështërespekt” i cili përfundoi në Gusht 2016 dhe aktualisht mbështet po projektin:“Fushatë mediatike ndërgjegjësimi: #ShtoZërinTënd” që kanë si qëllim parësor të reduktojnë Dhunën me Bazë Gjinore dhe Dhunën në Familje në Elbasan. Objektivat kryesorë të synuar kanë qenë rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve dhe komunitetit si i tërë, promovimi i vlerave të familjes së shëndetshme dhe nxitja e gjithëperfshirjes dhe bashkëpunimit të burrave/djemve mbi çështje të barazisë gjinore si një mjet për të parandaluar DHF dhe DHBGJ. ‘’Për vitet 2015-2016, bazuar dhe në statistikat e FGE, vërehet një rritje e numrit të grave dhe vajzave që kanë kërkuar ndihmë për të dalë nga situata e dhunës dhe një pjesë e madhe prej tyre pohojnë së kanë dëgjuar për ne nga pasqyrimi i aktiviteteve në mediat lokale, rrjetet sociale dhe takimet e zhvilluara në shkolla dhe komunitet. Ky është një fakt i qartë i rritjes së ndërgjegjësimit në zona urbane dhe rurale. Kjo nuk do të kishte qenë e mundur pa mbështetjen e UNDP dhe bashkëpunimin e shkëlqyer me stafin e atjeshëm. FGE është e bindur se projekte të tilla, që kanë një qasje gjithëpërfshirëse kombëtare, kanë një impakt real dhe të prekshëm në shoqëri prandaj duhet të vazhdojnë të zbatohen,’’ thonë përfaqësuese të FGE.

Pogradec kërkohet bashkëpunim mes policisë dhe mjekëve

Në tri vitet e fundit me mbështetjen e UNDP me fonde të qeverisë suedeze, shoqata “Unë Gruaja” ka zbatuar projektin “Burra dhe Gra – Barrierë e Përbashkët kundër Dhunës ndaj Grave”, 3 nëntor 2014 – 10 mars 2015, si dhe është në vitin e dytë të zbatimit të projektit: “Burra dhe djem – Të ndryshojmë sjelljen, të ndryshojmë shoqërinë”, 5 shtator 2015 – 31 mars 2017. Pavarë­sisht fushatave dhe aktiviteteve sensibilizuese të luftimit të dhunës në familje, sërish Pogradeci ka nevojë për funksionimin e qendrave dhe strehëzave për gratë e dhunuara, si ato të emergjencës, ashtu dhe strehëza më afatgjata.

Nga ana tjetër, përfaqësuese të shoqatës “Unë Gruaja” thonë se Policia dhe mjekët duhet të jenë më bashkëpunues për të denoncuar rastet dhe për të zbatuar urdhrat e mbrojtjes. Vetë mjekët në Pogradec pranojnë se ka raste kur gratë vijnë të dhunuara në spital, por edhe pse me shenja të dukshme të dhunimit të tyre në trup, ato nuk pranojnë të bashkëpunojnë me mjekët dhe policinë për të denoncuar burra.

Korça si model

Korça është një bashki model për nga mënyra se si funksionon. Rasteve të problemeve në familje i kushton një vëmendje të veçantë. Kreu i Bashkisë Korçë, Sotiraq Filo, lidhur me këtë fenomen u shpreh se rastet e dhunës në familje fatmirësisht janë ulur në këtë zonë dhe nëse në vitin 2015 u raportuan 137 raste, në vitin 2016 janë konstatuar 89 raste.

Çdo vit rinënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërinstitucional për të luftuar këtë fenomen, me pjesëmarrjen e një sërë institucionesh si Policia, Prokuroria, Drejtoria Arsimore, Zyra e Punësimit, Shërbimi Social Shtetëror, Drejtoria e Shëndetit Publik etj. Në Korçë ekziston problem i strehëzave për gratë e dhunuara, por bashkia ka marrë një ambient për ndërtimin e një strehëze të tillë. Sipas tij, punësimi, strehimi, niveli arsimor, janë shkaqet dhe burimi i dhunës në familje. Kryesisht familjet e kthyera nga emigracioni janë më shumë të ekspozuara ndaj dhunës në familje, kjo edhe si pasojë e papunësisë dhe vështirësisë së integrimit të tyre pas kthimit. Ndaj, edhe ne po punojmë për ta ndryshuar situatën”. “Në Korçë do të ngrihet një fabrikë e prodhimit të pajisjeve të makinave të markave më të njohura në botë, e cila do të gjenerojë mbi 1 mijë vende pune. Po ashtu, turizmi është në rritje në Korçë dhe të gjitha këto përkthehen në më shumë ekonomi dhe më shumë mirëqenie për qytetarët”, tha kryebashkiaku Filo, ndërsa shtoi se në Korçë po ndërtohet edhe një bllok pallatesh që do të ofrojë mundësinë e strehimit për 75 familje.

Entela Resuli