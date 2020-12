Dhuna në protestë, Erion Braçe: Po bëhen dy krime me fëmijët, prestidenti dhe opozita po i përdorin si ‘Camorra’

Zv/ kryeministri Erion Braçe, ka reaguar lidhur me protestat e fundit dhe akuzon opozitën e presidentin se po i përdorin fëmijët si organizata mafioze Camorra.

Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, Erjon Braçe shprehet se po bëhen dy krime të përbindshme me fëmijët.

“Berisha, Basha, Meta, Meta2, si boset e Camores me femijet! Dallimi kriminal mes femijeve te tyre dhe femijeve te dhunes!

Dy krime te perbindshme me femijet: I pari, ju kane mundur prinderit deri ne poshterim, me pushtetin dhe pasurine e tyre te pashoqe;

Keta te katert te pushtetshem, te pasur-shume te pasur, me nje jete mes luksit e te mirave per vete, familjet biologjike dhe klientet e tyre politike e te biznesit;

Prinderit e femijeve te pamundur, perhere te pamundur; Jo prej ndonje gare, konkurences mes mundesish te barabarta, dijesh, profesionalizmi! joooo! Vetem permes pushtetit, korrupsionit, krimit!

I dyti,

ju marrin femijet e mitur, keta femije dhe, i perdorin ne kete krim prej tre ditesh ne nje aksion fashist urrejtjeje e dhune mbi cdo gje publike, te perbashket, infrastrukture e sherbime, por edhe mbi te ndryshmin!

Boset e Camorres ne Scampia, keshtu i perdorin femijet! A e kuptoni sa te poshter jane; Femijet e tyre i mbajne jashte shtetit, medemek per shkollim por te cilin se mbarojne kurre, pra per te jetuar jashte ketij vendi por kurre si emigrante, si pasanike, femijet e tyre i kane bere me biznese, madje ekskluzive kurre prej aftesive por prej favoreve te pushtetit; me ato biznese kane vjedhur pasuri te shtetit e te te tjereve, privateve shqiptare e te huaj, me ato biznese kane poshterruar e vrare prinder te femijeve e femije te tjere;

Kurse femijet e prinderve te mundur keshtu, i marrin e i perdorin per pushtetin e tyre, per te mundur e poshterruar te tjere prinder, per tu pasuruar edhe me shume, meritmin kur vidhnin per tu pasuruar e vritnin prinder “kokepalare” per te mbrojtur pasurine e tyre e te super femije te pasur!

Poshtersi me te madhe se kjo nuk ka! Krim me te ndyre mbi femijet nuk ka”, shkruan Braçe.

h.b/dita