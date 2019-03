Dhuna në stadiume, Rama: Tre vjet burg për ata që futen në fushë

Dhuna në fushën e futbollit ka çuar në një bojkot total të kampionatit shqiptar në të gjitha kategoritë, deri në rikthimin e sigurisë në stadiume.

Në ambientet e kryeministrisë, aktualisht po zhvillohet një takim mes qeverisë dhe FSHF për zgjidhje të kësaj situate.

Kërkesa kryesore është rikthimi i policisë në stadiume dhe ndryshimi i ligjit për sportin. Gjithashtu, një kërkesë parësore do të jetë që dhunuesit në sport të dënohen.

“Dhuna në stadiume nuk mund të tolerohet më. Policia e Shtetit dhe FSHF, mos ja lenë topin njëri-tjetrit por të bashkëpunojnë. Rikthimi i Policisë në stadiume do të kërkonte amendimin e ligjit dhe një vendim të posaçëm. Unë besoj se aq sa e rëndësishme është që të policia të përfshihet, aq e rëndësishme është që të mos mbetemi thjesht te policia.

Shqetësimi mbetet te impiantet sportive. Ka mjaft impiante që nuk i kanë parametrat minimale të sigurisë. Duhet bashkërisht të garantojmë monitorimin me kamera të të gjitha impianteve. Teknologjia na i jep mundësi.

Ne do të ndërhyjmë menjëherë në kodin penal. Kapërcimi i vijave të bardha dhe futja në fushë do të dënohet me 3 vjet burg. Ky do të jetë hapi i parë që ne do të bëjmë me parlamentin për të ndryshuar kodin penal”, u shpreh kryeministri Rama.

o.j/dita