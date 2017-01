DIABETI, simptomat dhe mënyrat për zvogëlimin e përparimit të sëmundjes

Diabeti është një sëmundje që vjen nga paaftësia e organizmit për të përvetësuar sheqerin dhe që shfaqet me shtimin e sheqerit në gjak dhe në ujin e hollë, i cili del në sasi të madhe. Në rastin e diabetit pa sheqer, kemi të bëjmë me një sëmundje, e cila vjen nga disa çrregullime të sistemit nervor qëndror e të sekrecionit të brendshëm dhe që shfaqet me etje të madhe e shtim të jashtëzakonshëm të ujit të hollë, i cili nuk përmban sheqer, as albumine.

Ka tre lloje kryesore diabeti

Diabeti i tipit 1 (diabeti i varur nga insulina)që shkaktohet nga mosprodhimi i insulinës.

Diabeti i tipit 2 (diabeti i pavarur nga insulina) vjen ngaqë trupi nuk mund ta përdorë në mënyrë efektive insulinën.

Diabeti i shtatzanisë, i shkaktuar nga sheqeri i lartë në gjak gjatë shtatzanisë.

Njerëzit që janë mbipeshë ose nuk kryejnë veprimtari fizike vuajnë nga tipi 2 i diabetit

Cilat janë simptomat e diabetit

Shenjat e diabetit janë

-Etje e shtuar, pra pirje uji në sasi të madhe

-Urinim i shpeshtë/dhe në sasi të madhe ditën dhe natën

-Tharje goje

-Shtim oreksi, por që shoqërohet me humbje peshe

-Lodhje më tepër se zakonisht

-Dhimbje stomaku

-Shikim i mjegullt

-Mungesë e theksuar përqendrimi

-Mpirje e duarve ose e këmbëve

-Plagë të ndryshme që mezi mbyllen

-Infeksione të ndryshme.

-Nuk duhet harruar asnjëherë se në shumicën e rasteve, diabeti tip 2 mund të mos shfaqë fare shenja, mund të rrijë i heshtur për vite me radhë, dhe vetëm kur sëmundja e diabetit ka përparuar, shfaqen një sërë shenjash klinike, të cilat janë tipike dhe lehtësojnë shumë zbulimin e diagnozën e saj.

Si ta kuptojmë nëse vuajmë nga diabeti apo jo?

Pasi hamë, pjesa më e madhe e ushqimit shndërrohet sheqer, i cili është burimi kryesor i energjisë për organizmin. Tek personat pa diabet, niveli i sheqerit në gjak qëndron brenda shifrave normale 70-120 mg/dl sepse insulina çlirohet në sasinë dhe kohën e duhur duke mbajtur kështu sheqerin në shifrat normale.

Për të parë nëse vuajmë nga diabeti kryejmë analiza laboratorike si : Matja e sheqerit në gjak para ngrënies në mëngjes; Testi i tolerancës së glukozës, ku mbasi merret nga goja të 75 gr sheqer, matet niveli i sheqerit në gjak çdo 2 orë.

Ndërsa matja e hemoglobinës së glukozuar, përdoret kur diabeti është diagnostikuar dhe përdoret për të matur sheqerin në gjak dhe kontrolluar atë në 2-3 muajt e fundit. Nëse hemoglobina e glukozuar është e barabartë apo më e vogël se 6% është normale. Ndërsa hemoglobina e glukozuar më e madhe se 6,5% është një kriter i diagnozës së diabetit. Pacientët me diabet duhet të kenë një vlerë të hemoglobinës së glukozuar më të vogël se 7%.

Por më e rekomandueshme është matja e glukozës në gjak esëll në mëngjes dhe një ripërsëritje mbas një dite. Nëse testi i depistimit kryhet me kujdes ai zbulon individët me diabet tip 2që në faza të hershme, kur nuk ka akoma shenja të dukshme të tij.

Rezultati mund të quhet pozitiv nëse glicemia në gjak para ngrënies është e barabartë ose më shumë se 126 mg/dl ;ose testi i tolerancës së glukozës është i barabartë ose më shumë se 200mg/dl. Nëse glicemia para ngrënies është midis 110-125 mg/dl bëhet fjalë për pre-diabet.

Vitaminat dhe mineralet

Marrja e vitaminave dhe e mineraleve me tableta nuk është e rekomandueshme nga doktorët. Ata thonë se ne mund t’i marrim vitaminat që na nevojiten nga ushqimi i përditshëm dhe nuk ka nevojë për vitamina me tableta. Doktorë të tjerë rekomandojnë marrjen e vitaminave dhe mineraleve në tableta, për shkak të rezultateve shume pozitive pa asnjë efekt anesor që ata kanë vënë re gjatë eksperiencës së tyre. Vitaminat, mineralet, sheqernat, fitokimikatet, proteinat si dhe aminoacidet, yndyrnat, acidet linoleike dhe linolenike janë ushqyes të domosdoshëm për trupin e njeriut që trupi nuk i prodhon dot vetë, por i merr nga ushqimi i përditshëm. Përdorimi i vitaminave, mineraleve dhe substancave të tjera natyrore është një mundësi e re dhe e hapur në luftën kundër diabetit dhe sëmundjeve të tjera. Nuk janë vitaminat karburanti që trupi djeg çdo ditë për jetuar e punuar. Pro janë kaloritë që vijnë nga ushqimet ato që i japin trupit energjinë. Vitaminat bëjnë të mundur që trupi të tresë, thithë dhe metabolizojë ushqimet nga të cilat vjen energjia. Pra vitaminat janë celësi që ndez motorin e të ushqyerit. Është e vërtetë se mënyra më e mirë për të marrë vitaminat, mineralet dhe substanca të tjera është me anë të ushqimeve të freskëta: fruta, perime, drithërat, etj. Vitaminat që vijnë nga ushqimet kanë sasinë e duhur dhe janë të kombinuara në mënyrë të përsosur. Por, megjithatë edhe tabletat bëjnë një punë të mirë në zëvendësimin e tyre. Dhe nuk kanë asnjë efekt anësor nëse nuk teprohet në sasi.

INSULINA dhe rëndësia e saj

Insulina është përdorur gjithnjë në diabetin tipi1, në njerëzit të cilët nuk prodhojnë dot insulinë. Ndërsa në diabetin tipi2 insulina përdoret si mundësia e fundit e mbetur. Në fakt rreth 29% e diabetikëve të tipit2 mjekohen me inxheksione insuline. Dihet se praktikisht diabeti tipi2 me anë të dietës dhe ushtrimeve fizike nuk duhet të arrijë në këtë pikë të inxheksionit të insulines. Pacienti që ka arritur në atë fazë që duhet patjetër inxheksion insuline edhe sikur ta kuptojë më së miri rëndësinë e dietës dhe aktivitetit fizik, nuk gjejnë dot forca brenda vetes që ta fillojnë luftën nga e para. Ata e lënë çdo gjë në dorë të ilaçeve. Insulina vepron shpejt, brenda disa orësh pasi është marrë. Ajo detyron mëlçinë të ndalojë prodhimin e glukozës dhe të fillojë përdorimin e saj, detyron muskujt të thithin glukozën dhe në një farë shkalle detyron edhe qelizat e yndyrës të thithin glukozë. Ka shumë rëndësi sasia dhe momenti i injektimit të insulinës. Niveli i glukozës ulet shumë duke shkaktuar hipoglicemi. Shumë pak nuk ja del që të detyrojë qelizat të thithin glukozë. Pra është shume delikat menyra se si merret insulina. Kjo e fundit ka dhe efekte anësore që janë hipoglicemi, shtim në peshë trupore dhe sëmundje gjaku.

Si mund ta parandalojmë diabetin ?

Trashëgimia dhe faktorët që rrisin rrezikun për tu bërë diabetikë janë shkaktarët kryesorë. Faktorit të trashigimisë nuk ka se çfarë t’i bëjmë por patjetër mund të parandalojmë faktorët që rrisin rrezikun për tu bërë diabetikë, si mbipesha, obeziteti, duhanpirja, jeta sedentare, ushqyerja me shumë kalori, etj.

Diabeti është i parandalueshëm dhe për këtë duhet të ndjekim disa këshilla :

-Duhet të bëjmë kontrolle të rregullta të sheqerit në gjak, 1 herë në vit nëse bën pjesë në grupin e rrezikuar, ndërsa të tjerë 1 herë në 3 vjet.

-Duhet të kontrollojmë rregullisht tensionin e gjakut.

-Duhet të mbajmë peshën nën kontroll.

-Duhet të bëjmë aktivitet fizik, 30 min të paktën në 5 ditë të javës.

-Duhet të shmangim yndyrnat në ushqim, sidomos ato shtazore.

-Përdorni ushqime të pasura me fibra, si fruta, zarzavate,etj.

-Mos përdorni duhan, alkool.

Diabeti duke qenë sëmundje kronike nuk shërohet, por kurohet. Nëse kontrollohet mirë të lejon të bësh jetë normale.

Edhe dieta ushqimore është shumë e rëndësishme në parandalimin e sëmundjes së diabetit për ata që nuk vuajnë nga kjo sëmundje, dhe në mos përparimin e saj për diabetikët. Duhet të jemi të kujdesshëm me çfarë hamë që mos të kemi probleme. Disa nga ushqimet që diabetikët duhet të përdorin janë:

Perimet jeshile : Zarzavatet e perimet gjethe-jeshile janë burime të shkëlqyera të vitaminës C, që redukton inflamacionin e trupit. Zarzavatet ndihmojnë edhe në reduktimin e sheqerit të gjak, gjë që çon në forcimin e nervave të dëmtuara nga nervropatia diabetike.

Arrat : Pema më e përhapur në botë përmban acid yndyror të quajtur acidi alfa-linolenik. Ky acid përmban vitaminë E dhe fibër. Shkencëtarët kanë gjetur se arra përmban edhe antioksidantë që veprojnë kundra kolesterolit. Këto përbërës ndikojnë në ndryshimin e ecurisë së kushteve diabetike.

Patatja e ëmbël : Një analizë zbuloi se patatja e ëmbël reduktonte hemoglobinën e glukozuar me 0.57% dhe glukozën në gjak. Patatja e ëmbël përmban antocianinë, që është një pigment natyral që përmban antioksidantë për reduktimin e inflamacionit.

Spinaqi : Spinaqi është një ndër zarzavatet e shumta gjethe-jeshile që kanë treguar se zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të diabetit. Njerëzit që konsumojnë spinaq kanë 14% më pak rrezik që të vuajnë nga diabeti. Vitamina K dhe mineralet si magnezi, fosfori, kaliumi apo zinku, janë elementë të rëndësishëm që ndodhen tek spinaqi.

Fasulet : Të mbushura me proteina dhe fibra të tretshme, fasulet janë thelbësore në uljen e kolesterolit. Fasulet e bardha nuk e rrisin sasinë e sheqerit në gjak.

Vaji i ullirit : Vaji i ullirit ndikon në zvogëlimin e rrezikut të diabetit tipi2 me 50% krahasuar me ata që nuk e konsumojnë atë. Duke qenë se duhet të shmangim yndyrnat vaji i ullirit, është një përbërës i përkryer në zëvendësimin e gjalpit gjatë gatimit.

Peshku : Peshku është i pasur me proteina. Ai është një kundërshtar i fortë i inflamacionit. Studimet kanë treguar se njerëzit me nivele të larta të acidit yndyror omega-3 në gjak kanë më pak inflamacion, që është ndër shkaktarët kryesorë të përkeqësimit të diabetit dhe obezitetit.

Çokollata e zezë : Çokollata e zezë është e pasur me flavonoidë, vlerë ushqyese e cila zvogëlon rezistencën e insulinës. Ajo shkakton rënien e nivele të insulinës dhe glukozës në gjak. Por jo të gjitha çokollatat janë njësoj, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre.