Diana Ziu vazhdon akuzat: Ç’thuhet korridoreve për Elvana Gjatën, Zhani “kukull” e Verës

Kompozitorja e njohur, Diana Ziu, ka vijuar sulmet ndaj Vera Grabockës, pasi kënga e saj nuk u përzgjodh në Festivalin e Këngës, në RTSH. Pas letrës që ajo dhe bashkëshorti i saj, Vangjel Toçe, i drejtuan Grabockës, dhe që bëri bujë të madhe në media, kompozitorja tha në nje interviste në News24, se në mbledhjen, ku janë përzgjedhur këngët pjesëmarrëse në festival, kanë qenë tre presona dhe gjithçka e ka vendosur Vera, ndërsa Zhani Ciko ka heshtur.

“Me çfarë të drejte Grabocka vër veten e vet. Aty kanë qenë tre veta dhe të gjithë zërat flasin se të gjitha i ka vendosur Vera, edhe Zhani ka heshtur. Zhani është një “pjo” në karakterin e vet, nuk thotë kurrë Po ose Jo. Ta lëmë “Pjo-në”, e të flasim për bëmat. Nuk i takon Zhanit, nuk është profesionist në drejtimin e këngës, nuk ka shkuar kurrë një këngë. Me çfarë parimi nxirren këngët që fitojnë ose jo. A ka mundësi të na thërrasin e të na thonë, mbi nivelin kulturor të tyre, nëse do ishin të zotët, pse më pëlqen ose jo kënga. Unë kam katër vjet që çoj këngë në festival. Çova këngën e Orgesa Zaimit, që mezi u fut natën e parë, sepse qarkullonin lekë. Kënga me Kastro Zizon, me të gjithë karakteret profesionistë.

Unë rriskova dhe thashë që po e provoj edhe njëherë, dhe bëra një këngë shumë të bukur, sipas mendimit tim. Nëse dikush do ketë kuroje të më thotë pse nuk e pëlqeu këngën, por jo një person që nuk është i zanatit dhe nuk është i duhuri. Nuk është Vera Grabocka që vendos. Duhet të ketë formë, strukturë dhe kriteret e drejta për të ngritur një festival, siç duhet. Festivali të mos bëhet me një etje për të shkuar në Eurosong. Nuk kemi si të hyjmë në Europë me tmerret dhe korrupsionet që bëhen, se korrupsion është edhe ky. Vera bën qejf siç i do ajo, pra e ka kthyer në privat. Mos vallë TVSH është i Vera Grabockës dhe e ka kthyer në privat? Jo, TVSH është i shqiptarëve, është publik. Unë dhe gjithë shqiptarët duhet të na kthejnë përgjigje pse nuk pranohet një këngë. Unë këtë radhë kisha këngën “Mos”, që e këndonte një djalë, që mori çmim. Ata ia prenë në fyt ëndrrën”, u shpreh Ziu e revoltuar.

Si e mësuat lajmin që kënga nuk është pranuar?

Këtu është defekti, që nuk di s’i i shpëtoi Vera Grabockës. Një ndryshim i madh është mes meje e Grabockës; Unë shkruaj muzikë, duke shkruar me nota atë të padukshmen dhe botën e varfër, që jetojnë njerëzit, por një botë të madhe, që ata kanë. Unë këtë e shoh dhe e prek me dorë. Por, Vera Grabocka, ose “shoqja’ Vera, ajo varfërinë e këtyre njerëzve e kthen në luks.

Kush është Vera Grabocka? Pse them “shoqja”. Se ajo dikur më ka thënë “ik moj vajzë, ose vërë emrin, ose këngën nuk e paraqes në RTSH”. Vera Grabocka e hoqi, sepse tha “jo, në asnjë mënyrë, partia”. Filloi të fliste në emër të partisë. Më ndaloi një këngë shumë të bukur, pse nuk ishte fustani shumë i bukur. Një ditë në një korridor duke luajtur në piano, po improvizoja, në vitet ’78. Më vjen pranë një shoqe imja dhe më thotë “nuk ke frikë, po buçasin korridoret, duke i rënë”. I thashë: Po pata frikë do kem nga ti. Në atë kohë më vjen një grua dhe më tha “Shoqja Diana çfarë po luani kështu, po tingëllon dhe korridori”. I thashë: Po luaj nga veriu.

Në atë moment m’u kujtua Vera Grabocka, se me mua ashtu është sjellë, madje edhe me të tjerë, ka thyer shumë shpirtra. Ajo duhet të zgjidhte njerëzit e duhur, por të bënte punët e veta, mos të fshihej pas gishtit. Ajo rri pas Alketa Vejsiut, se kjo është e talentuar, as për Elvana Gjatën.

Ju thoni që fituese është Elvana Gjata…

Në të gjithë korridoret thuhet se do ta fitojë Arilena, Elvana. Kjo është sëmundje. Unë nuk kam gjë me Elvanën, se ajo është shumë e mirë, e ngrohtë. Le ta fitojë edhe Arilena. Unë e kam me mënyrë si Vera Grabocka i përmbledh këta njerëz në mënyrën e gabuar.

Pse vendosët të flisnit sot?

Unë akoma do flas, unë sapo e nisa. Kam shumë gjëra për të thënë, sepse jemi të fyer. Jam e fyer thellësisht nga këta njerëz, që po e drejtojnë gabimisht këtë art. Kur thashë që Grabocka të shkojë në shtëpi, se është e dështuar, kam në krah popullin. Janë 18 mijë klikime për këngën “Mos”. Vera po drejton me një falsitet, por mua nuk më gënjen dot.

Kush do më testojë mua? Soni Malaj? Është sikur një nxënës i klasës së parë të liceut të vlerësojë një emër të njohur. Është të vësh duart në kokë, është tmerr. Zhani Cikon e ka vënë si kukull Vera. Nuk e kanë dëgjuar këngën. Zhani nuk di të bëjë një këngë, ai nuk ka folur me emra kompozitorësh, por me emra këngëtarësh. Nuk është televizioni i këngëtarëve.

Pasioni thoni se nuk vdes kurrë. Pavarësisht kësaj situate që paraqitët këtu, do vazhdoni ta provoni sërish?

Kur erdha këtu po binte një shi. Mendova me vete se njeriut të lagur s’ka çfarë i bën shiu. Unë e burri kemi ëndrra dhe do t’i realizojmë. Me lekë, pa lekë, mbase do na ndihmojnë, por do t’i realizojmë. Nëse unë do kem përpara një mal të madh, nuk kam një grusht të fortë që ta rrëzoj, ndoshta duhet të mblidhemi të gjithë. Nuk jam vetëm unë, janë edhe shumë të tjerë që nuk janë pranuar. Pra, çfarë fshihet pas kësaj? Vera duhet të japë dorëheqjen dhe të ikë në shtëpi dhe festivali të bëhet, edhe me Diana Ziun, që ma ka dhënë votën publiku. Do marr pjesë këtë vit në festival. Njerëzit të mos fshehin emrat e tyre, të shkojë të punojë Vera te privati apo ku të dojë, nuk ka punë me festivalin.

