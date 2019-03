“Diaspora shqiptare, integrimi drejt botës ku duam të aderojmë”

Vangjel Shumeli

Migrimi ka qenë pjesë e zhvillimit njerëzor dhe konsiderohet si shprehja e vendosmërisë së individit për të dalë mbi vështirësitë duke shpresuar dhe projektuar një jetë më të mirë për veten dhe familjen.

Migracioni shqiptar konsiderohet si ndër më të mëdhenjtë në botë. Këto lëvizje kanë filluar që nga lashtësia deri në ditët tona. Shkaqet kryesore të këtyre migrimeve me rrjedhën e historisë janë të shumta dhe të ndryshme si:

-Për shkak të zhvillimit të luftërave shkatërruese

-Administrimi i egër dhe dhuna sistematike prej pushtuesve

-Mobilizimi i dhunshëm ushtarak

-Për shkak të dështimit të kryengritjeve çlirimtare

-Presioni për ndryshimin e besimit fetar

-Për shkak të sëmundjeve,epidemive etj.

Migracioni ka prekur të gjitha hapësirat ku banojnë shqiptarët. Ai ka përfaqësuar përveç shkaqeve që u thanë më sipër edhe një mundësi në rritje për zhvillimin e ekonomisë në zonat e origjinës. Ka ndikuar në uljen e papunësisë dhe në aftësimin profesional dhe intelektual nëpërmjet përvojës që ata fitojnë në vendin e destinacionit. Migrimi shqiptar është shoqëruar dhe me rrjedhën e trurit,ikjen e aftësive më të mira dhe talenteve të shkëlqyera. Realiteti ka vërtetuar aftësinë e mrekullueshme të shqiptarëve për tu integruar shpejt dhe suksesshëm në jetën e vendeve të destinacionit duke ruajtur dhe zhvilluar vlerat e tyre. Për të gjitha arsyet e lartpërmendura mbajtja dhe përforcimi i marrëdhënieve mes migracionit dhe vendit të origjinës marrin rëndësi të veçantë. Valët e para të migrimeve shqiptare nisën në shekullin e XV. Pasardhësit e tyre në ditët tona janë pakicat etno-gjuhësore që jetojnë sot në Itali, Greqi, Kroaci dhe Bullgari të njohura me emrin arbëresh, arvanitas e arbanas sipas shqiptimit të gjuhës së përdorur në vendet ku jetojnë. Pasardhësit e këtyre bashkësive kanë një meritë të çmuar në ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës, kulturës, identitetit, traditës dhe vlerave të popullit shqiptar. Njëkohësisht ata kanë dhënë edhe një kontribut të vyer në zhvillimin shoqëror në luftërat për liri dhe shtetformimin e vendeve ku janë zhvendosur. Shqiptarët në shpërnguljet e tyre ndër shekuj kanë formuar komunitete të rëndësishme në disa shtete të botës të cilat së bashku përbëjnë fuqinë shpirtërore të kombit tonë,DIASPORËN,një faktor që gjithmonë demonstron ndjesinë e të qenit Shqiptar në botë duke lobuar për të vazhdimisht në instancat e çdo niveli. Disa nga këto komunitete janë:

SHBA:700000 banorë

TURQI:2000000 banorë

ITALI:350000 banorë

KANADA:80000 banorë

GREQI:rreth 1600000 arvanitas dhe 800000 shqiptarë të emigruar pas viteve ’90

ARGJENTINË:80000 banorë

ZVICËR:80000 banorë

FRANCË:30000 banorë

AUSTRALI:50000 banorë

RUMANI:25000 banorë

BULLGARI:25000 banorë

EGJIPT:20000 banorë

Komunitetet që janë dalluar në lobimin e çështjes kombëtare me rrjedhën e historisë janë kolonitë e Italisë, Turqisë dhe SHBA-ve.

Arbëreshët e Italisë janë vendosur pas vdekjes së Heroit Kombëtar,Gjergj Kastrioti Skënderbeut dhe rënies së Krujës dhe Shkodrës prej hordhive osmane. Ata kanë treguar se dinë të ruajnë origjinën,historinë,gjuhën,kulturën dhe traditat duke përfshirë ato fetare të ritit ortodoks bizantin. Kanë luajtur një rol të rëndësishëm në bashkimin e Italisë si në jetën politike,ekonomike dhe shoqërore. Atje ku ekzistojnë arbëreshë janë krijuar departamente të veçanta gjuhësore si rrjedhojë e një koordinimi më të mirë institucional. Disa shoqata janë angazhuar në mbajtjen dhe përmirësimin e gjuhës shqipe nëpërmjet stacioneve radiofonike private.Biles studiohet në shkolla dhe universitete.

Shqiptarët e Turqisë janë historikisht nga komunitetet më të fuqishme gjatë shekujve XVII-XIX. Në gjysmën e dytë të shekullit XIX prej kësaj bashkësie kanë dalë mjaft intelektualë,pjesë e elitës së Rilindjes Kombëtare nga të cilët spikatën: Vëllezërit Frashëri, Pashko Vasa, Koto Hoxhi, Pandeli Sotiri, Ismail Qemali, Hoxhë Kadriu etj. Në Stamboll u krijua “Shoqëria e Shkronjave Shqipe”.Kjo shoqëri kishte si mision botimin e librave në gjuhën shqipe dhe çeljen e shkollave në gjuhën amtare në hapësirat e viseve tona. Kjo shoqëri hapi degët e saj në gjithë kolonitë shqiptare dhe miratoi alfabetin e përbashkët të gjuhës shqipe të quajtur “Alfabeti i Stambollit” që mban firmën e Sami Frashërit.

Shqiptarët e Amerikës u vendosën në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX. Pjesa dërrmuese e tyre vinin nga Shqipëria e Jugut. Kjo koloni filloi të organizohej duke krijuar federatën “Vatra”.Gjatë kësaj etape shqiptarët e SHBA-s luajtën një rol të rëndësishëm në mbrojtje të çështjes kombëtare rol që vihet re:

-në punën për njohjen e kombit shqiptar në arenën ndërkombëtare

-në luftën për themelimin e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare

-pjesëmarrja në qeveritë e formuara pas vitit 1918

-në delegacionet që ata dërguan pranë organizmave ndërkombëtare,qeverive të vendeve perëndimore dhe përfaqësive diplomatike të shteteve të ndryshme.

Figurat që u dalluan nga kjo bashkësi dhe janë shembull frymëzimi për këdo shqiptar për sa i përket Atdhedashurisë janë Imzot Fan Noli dhe Faik Konica.

Shqiptarët i dhanë botës dhjetëra personalitete dhe intelektualë të çdo fushe. Disa perandorë romakë dhe bizantinë ishin Diokleciani dhe Konstandini i Madh. Në listën e 172 vezirëve osmanë(kryeministër), 26 prej tyre ishin me origjinë shqiptare. Vllahinë dhe Moldavinë e ka qeverisur Dinastia e familjes Gjika me origjinë nga Përmeti ku dallohet Princi Mihal Gjika, sundimtari i parë i saj. 90 nga 100 heronjtë e Revolucionit Grek të vitit 1821 ishin arvanitas. Mehmet Ali Pasha dhe pasardhësit e tij me mbretin Faruk ishin Dinastia Mbretërore e Egjiptit. Një tjetër shqiptar ishte dhe inxhinieri Karl Gega që projektoi Hekurudhën e Semeringut në Austri. Populli ynë i dha botës Kalorësin e Krishtërimit, Gjergj Kastrioti Skënderbeun, i cili në krye të shqiptarëve për 25 vjet ndali me shpatën e tij rrugën ushtrisë më të fuqishme të botës n ato kohë që shkonte që shkonte drejt Europës Qendrore dhe Perëndimore. Shqiptarët i dhanë Turqisë rektorin e parë të Universitetit të Stambollit, Hasan Tahsinin dhe filozofin e hartuesin e Enciklopedisë Turke,Sami Frashërin. Ky popull nxori nga gjiri i vet personazhe nga bota e artit si: Aleksandër Moisiu, Sten Dragoti, Xhim dhe Xhon Belushi etj.

Nga vendi i shqipeve ka dalë Shenjtorja e Madhe që na ka mësuar se Dashuria triumfon mbi gjithçka dhe që Bamirësia nuk të varfëron kurrë, Nënë Tereza. Ajo sakrifikoi veten e vet duke ndihmuar njerëz në nevojë. Shenjtërimi i saj u bë me procedurë të përshpejtuar si dëshmi e vlerave që ajo krijoi si misionare e paqes dhe e bamirësisë. Lumturimi i saj u bë më 19 Tetor të vitit 2003 pas vdekjes në vitin 1997. U shenjtërua më 5 shtator të vitit 2016 duke krijuar ngazëllim krenarie te shqiptarët anë e mbanë globit. Në ditët tona shqiptarët në trojet e tyre dhe në diasporë përbëjnë një komb prej 17 milionë banorësh. Kontributi i tyre është për vlerësim,adhurim dhe inspirim për çdo shqiptar. Ata me veprimtarinë e tyre hynë në Panteonin e Elitës Shqiptare. Meritojnë mirënjohje pafund. Dhe sot kontributi i Diasporës është me vlerë për sa i përket mbajtjes gjallë të traditave tona duke filluar nga familja duke u mësuar fëmijëve gjuhën e nënës,duke u rrëfyer historitë e paraardhësve,duke u kënduar këngët që i kanë mësuar dhe po ua transmetojnë në mënyrë që dhe ata tua përçojnë brezave që do të vijnë. Vetëm kështu mbahet Kultura dhe Identiteti. Janë ushqimi i ndjenjës patriotike të një Kombi. Shoqatat e emigrantëve marrin nisma të tilla. Hapin shkolla me financime personale të cilat për punët e tyre edhe mos ti investonin,por sakrifikojnë duke menduar për të Ardhmen e Ndritur të Vendit tonë. Mësuesit sakrifikojnë me orë të tëra dhe vullnetarisht për tu mësuar fëmijëve ABC-n, gjuhën tonë aq të mirë dhe të dlirë. Zhvillojnë organizime në raste festash për të qënë gjithë bashkatdhetarët të bashkuar dhe pse jo të argëtohen me njëri-tjetrin. Këto lloje festash u mgjallin nostalgji dhe mall për mëmëdheun të cilin e kanë lënë për premisa më të mira. Një organizim për tu patur zili zhvillojnë shqiptarët në Amerikë,paradën e përvitshme që bëhet në kuadër të Ditës Botërore të Emigracionit dhe quhet “Albanian Roots” ose “Rrënjët Shqiptare”.Atje shfaqen qartazi rrënjët nga kanë ardhur.Vihet re ngazëllimi i brezave të rinj të veshur me kostumet tradicionale shqiptare dhe flamujt që e bëjnë Bulevardin e Nju-Jorkut një Det Kuq e Zi.Kjo do të thotë Atdhedashuri pavarësisht që janë vendosur përtej oqeanit.Këto nisma e mbajnë në këmbë vlerat e Shqiptarisë.

Frytet shumëshekullorë të historisë së diasporës sonë po dalin në pah dhe po merret në konsideratën e duhur nga shteti shqiptar. Vitet e fundit kjo kategori është prioritet dhe ecën në drejtimin e duhur sepse është shpirti i Atdheut dhe energjia që po e mban në jetë dhe janë një zë më shumë për integrimin dhe aspiratën e Shqipërisë për të qenë si Bota.

Fundjavën që lamë pas dhe kjo është arsyeja që përfitoj nga rasti për tu referuar kësaj teme u zhvillua nën kujdesin e Ministrisë së Shtetit për Diasporën eventi madhështor që bashkon gjithë shqiptarët anë e mbanë globit.”Samiti i Diasporës” zhvillohet për të dytën herë nën pjesëmarrjen e shumë personaliteteve të ardhur nga trevat shqiptare dhe nga 50 shtete të botës. Në këtë samit u përcoll emocioni dhe mesazhi që e duam Shqipërinë të ecë krenare dhe sovrane në sytë e të gjithëve. Me këtë organizim tregohen qartazi sinjale pozitive për fuqizimin e identitetit tonë kombëtar në të gjithë rruzullin tokësor. Këto e bëjnë Atdheun tonë të dëgjohet dhe të jehojë kudo dhe ngado. Kulmi i këtij samiti ishte dhënia e titullit “Ambasadori i Kombit” për disa prej aktivistëve më të dedikuar ndaj komunitetit shqiptar në botë të integruar në vendin ku jetojnë por po aq të dedikuar ndaj ruajtjes së vendit të origjinës dhe të traditës shqiptare janë këta individë që puna e tyre e vazhdueshme bën që të mos harrohet vatani në komunitetin ku jetojnë dhe sidomos të kultivohet te brezat e dytë dhe të tretë të fëmijëve të familjeve shqiptare në botë.

Një vlerësim të veçantë morën dhe heronjtë e vërtetë të emigracionit,mësuesit që sakrifikojnë ditë e orë pafund nga jeta dhe punët e tyre për të ruajtur gjuhën amëtare. Lavdi e përjetshme veprës së tyre dhe respekt për çka japin. Ata shkrihen si qiriri që tu hapin dritën e diturisë,të gjuhës dhe identitetit kombëtar te brezat pasardhës. Dhe ata të fundit s’venë pas se janë transmetuesit e kësaj kulture dhe pasurie të çmuar në të ardhmen. Nxënësit e klasave të gjuhës shqipe në emigracion do të pajisen me certifikatë në përfundim të mësimeve. Kjo nismë e shtetit tonë është hapi i radhës në procesin e unifikimit të mësimit të gjuhës shqipe në botë. Ky samit dhe vendimet që merren prej tij e forcojnë dhe e nxisnin emigracionin për të investuar në vendin tonë në çdo aspekt sepse Shqipërisë nuk i mungon asgjë. Vetëm duhet vëmendje maksimale, suporti i duhur i vazhdueshëm i shtetit dhe të forcohet i roli i ambasadave respektive si ndërlidhës mes shtetit dhe emigrantëve për ta forcuar vullnetin e këtyre të fundit për ta promovuar këtë vend si promotorët e saj në botë.

Një pjesë e tyre shekujt e kaluar për fat të keq u tretën si “kripa në ujë” nga popullsia vendase ndërsa pjesa tjetër i kanë ruajtur deri në ditët tona gjuhën,doket dhe zakonet shqiptare.

Diaspora jonë është pjesë e rëndësishme e kombit shqiptar, e historisë, kulturës dhe zhvillimit politik e shoqëror. Ajo shërben si urë lidhëse mes shqiptarëve dhe popujve të tjerë të botës ku ata punojnë dhe jetojnë.

Ndaj dhe Shqipëria ka nevojë për të.

Është vetë integrimi drejt Botës ku ne duam të aderojmë.

v.l/Dita