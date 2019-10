Diell e vapë deri në fund të tetorit

Vendi ynë vazhdon të jetë në aktivitetin e masave të nxehta dhe të thata me origjinë nga Afrika të cilat po i mbajnë larg reshjet e shiut. Moti me diell do të na shoqëroje edhe ditën e nesërme. Temperaturat parashikohen të jenë:

Në zonat malore 12-26 gradë celsius.

Në zonat qendrore 16-28 gradë celsius.

Në zonat bregdetare 25-28 gradë celsius.

Edhe në javën tjetër nuk priten ndryshime në kushtet e motit, ndërkohë që parashikohet se do të jetë fundi i muajit kur do të ketë reshje shiu dhe temperaturat do të ulen gradualisht.

o.j/dita