Dija, demokracia, përparimi: Reflektim nё 7 Mars

Prof. Aleko Miho

Për këtë trinom do të doja të ndalesha në këtë vigjilje 7 marsi, festës së Mësonjtores së parë shqipe. Niveli i dijes në Shqipëri vazhdon të mbetet i ulët, dhe po ashtu edhe vetë niveli i demokracisë. Kjo ndoshta për shkak të historisë sonë të gjatë, për shekuj nën sundime totalitare. Ndoshta për shkak edhe të varfërisë sonë të skajshme të trashëguar nga këto sisteme.

Po nga ana tjetër, vetë varfëria e trashëguar është tregues nga më kokëfortët për pasojën e drejtëpërdrejtë të totalitarizmit, mungesës së demokracisë, por edhe të prapambetjes në arsim, dhe prapambetjes në zhvillimin e vendit.

Duhen thënë troç se dija, demokracia dhe përparimi udhëtojnë së bashku. Mjafton të heqim paralele me vendet që na rrethojnë, ose dhe më gjerë, duke krahasuar nivelin arsimor, arsimin e lartë, kërkimin, shkallën e demokracisë së tyre dhe përparimin. Por në të vërtetë, dija, demokracia dhe përparimi janë të pandashme mes tyre; ato ushqejnë dhe fuqizojnë njëra-tjetrën. Por ato nuk vijnë vetё, as nuk t’i dhuron kush! Ato mundet vetëm prej nesh të ndihmohen të rriten, me pёrpjekje për ditë, dhe pa pushuar gjatë gjithë vitit! Kush ndihmon dijen, arsimin dhe shkencën ka ndihmuar më tej edhe demokratizimin e vendit, por dhe zhvillimin e qëndrueshëm, përparimin e tij.

Për fat të keq, ky është një rreth vicioz! Jo fort lehtë të gjendet rrugëdalja e duhur, që mban peng shoqërinë tonë në gjithë këta vite të stërzgjatur tranzicioni.Në gjithë këta vite,sjellja arbitrare, totalitare, e shoqëruar dhe me retorikë përçarëse, fyerje dhe baltosje, duket se janë rrënjosur thellë, si diçka e brendshme, gjenetike, e pashërueshme, për këdo që ulet në një poltronë pushteti. Kjo duket sot nga politikëbërja, tek vendimmarrja qëndrore dhe vendore, dhendonjëherë shkon deri në njësitë më të vogla të institucioneve tona universitare dhe më poshtë.

Mendimi i lirë duket se është ende larg shtratit të demkracisë së brishtë shqiptare. Nuk e shohim atë për fat të keq as edhe në qelizat familjare, jo më në jetën tonë shoqërore dhe politike. Vështirë të thuash që ka mendim të lirë brenda grupimevepolitikëbërëse! Rëndom shohim kartona jeshilë që ngrihen në mbështetje edhe për vendimmarrje nga më absurdet në zhvillimin e vendit! Mjerë dikush që guxon të flasë ndryshe! Të kundërshtojëUdhëheqësin!Ai menjëherë nxirret jashtë nga grupi, si i padëshiruar! Fillon pastaj të etiketohet ndryshe! Me çfarë fjalori, me më të rëndat fjalë që ka shqipja!

Ҫfarë ironie kur sheh grupime të ngjyrosura të mblidhen në tubime ‘alla grande’! Burra e gra të veshur mirë, dhe të mirëushqyer (Shyqyr Zotit!)! Ulen të bindur rreth Udhëheqësit, gjithmonë të pagabueshëm! Edëgjojnë me vëmëndje! Eduartrokasin!Ndonjëherëi lëshojnë edhe britma enveriane! Dhe e votojnë në mënyrë unanime! Dhe gjithë debatet ndryshe i lënë për te kafja përballë! Në formë pësh-pëshesh në rrethin e tyre të ngushtë! Kjo nuk është fjalë e lirë! Kjo nuk është aspak demokracia, për të cilën kanë ëndërruar dhe u përpoqën Rilindasit tanë mbi 130 vite më parë! Kjo është keqardhje, zhgënjim dhe humbje shprese!

As bëhet fjalë që një grup i ngjyrosur në pushtet të dëgjojë një fjalë, një këshillë, pse jo dhe të ulet në një tryezë pune me përfaqësues të grupit tjetër! Apo dhe më keq, të dëgjojë një përfaqësues nga bota akademike! Një përfaqësues nga organizma të tjera jashtë pushtetit! Një mendim të kualifikuar!Falë kësaj prapambetje demokratike që ende mbretëron në këtë vend, shteti ynë mbahet në këmbë nga shtyllasot mëtë brishta se kurrë! Sa forcohet një këmbë,lëkundet tjetra! Këmba e tretë është bërë legjendë nëse do të mundet ndonjëherë të qëndrojë dhe mbështesë si duhet shtetin shqiptar, demokracinë e brishtë dhe përparimin! Edhe shtylla e katërt e lirisë së shtypit duket jo fort e sigurt për kohët që po kalojmë!

Për këtë arsye, ndodh sot rëndom që vendime të rëndësishme për zhvillimin e vendit merren a priori, pa kërkuar aspak mendimin e kualifikuar. E kemi parë këtë në vite:duke filluar herët nga shfrytëzimi pa kriter i pyjeve; i shtreteve lumore; në urbanizimin pa rregulla të bregdetit dhe qyteteve tona; në pushtimin e tokës së bukës; në shfytëzimin e bimëve aromatiko-mjekësore; të gurëve mermerorë;në ndotjen me vend dhe pa vend (në qytete, në lumenj, në bregdet, në bujqësi etj.). E bëma e fundit është shfrytëzimi i skajshëm i lumenjve për hidrocentrale. Sot Parku Kombëtar i Valbonës është bërë kantier ndërtimi HEC-esh! Po në këtë mënyrë merret ujë për HEC-e nga liqenet e PK të Lurës! Lumi Vjosë i fundit në Europë si lumë me rrjedhje të lirë, me shumë vlera habitatesh dhe biodiversiteti është hedhur në ankand për ndërtime! Po kështu dhe degët e tij Lengarica, Bënça, Shushica, etj.! Një pjesë e ZM-së Deltë e Vjosës-Nartëështëapriori parashikuar për aeroport! Po ky fat i erdhi rrotull edhe një pjese të PK të Divjakë-Karavastasë!

Këtu janë edhe shpërdorimet e shumta, të cilat i shohim të ndodhin rëndom para syve tanë! Mjafton të mendojmë se sa ka shkuar kostua për m2 në sheshin Skënderbej me gjithë ndërtimet dhe rindërtimet në këta vite! Në Bulevard! Në ndërtesat qeveritare!Asgjësohet stacioni i Trenit në qendër të Tiranës, për një copë bulevard?! Pa folur për palmat në autostradë! Për rrepet në Vlorë! Dhe e gjitha me një emër të madh ‘rilindje urbane’! Ҫfarë ironie! Shumë larg frymës së Rilindasve tanë të vërtetë! Për më tej, në Vlorë prej 10 vitesh mbahet në ‘minimo’ një TEC indërtuar me shumë bujë dhe jo me kosto të ulët! Në Kukës një aeroport rri prej vitesh gjithashtua në gjumë! Etj. Etj. Të gjitha këto janë pará që mundet shumë mirë të përdoreshin për të shëndoshur arsimin, si kanë bërë shumë nga vendet që na rrethojnë! Përparimi vjen si pasojë e Dijes! Edhe shpërdorimet bëhen shpesh nga Padija!

Thuajse në të gjitha rastet mendimi i kualifikuar dhe kërkimi shkencorjanë lënë me dëshirë në hije, asnjëherë pyetur, apo mbështetur. Madje në shumë raste me retorikën e tyre drejtuesit në vend mundohen të errësojnë, përbaltin, apo pse jo dhe të justifikojnë rrugën drejt emigrimit! Nuk mundet kurrë në një shoqëri vërtetë demokratike që bota akademike të shkojë në Peticon ndërkombëtar shkencëtarësh për të ndaluar HEC-et! Apo t’i drejtohet Gjykatës për të shpëtuar Kopshtin Botanik nga aneksimi prej Bashkisë! Me këto, dhe të tjera kundërshtime më parë, kërkohen rrugë nga më sfilitëset për të zgjuar ‘dragoin e magjepsur’ të pushtetit që vetëm firmos në mënyrë të verbër!

Shfrytëzimi i skajshëm, i verbër, pa bërë vlerësimet e duhura shkencore, nuk i shërben aspak zhvillimit të qëndrueshëm që buron nga Kushtetuta, dhe nga kërkesat e shumë konventave ndërkombëtare dhe direktivave të BE. Ka kohë që si grup ekspertësh i kërkojmë Qeverisë të institucionalizojë një “Tryezë shkencore për lumin Vjosë” – me ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë! Kjo do të bënte të mundur ‘informimin në vendimmarrje’ për çështjet kryesore të identifikuara nga ekspertët! Por e gjitha bie në vesh të shurdhër! Një udhëheqës politik, një ministër, një kryetar bashkie apo nëpunës bëhet sot i superditur, pavarësisht se shkollimin dhe kualifikimin e mëtejshëm, por dhe përvojën në punë, e kanë thuajse minimale!

Arsimi, veçanërisht arsimi i lartë, është faktor kyç për ekonominë dhe mirëqënien e vendit. Lufta për dijen është luftë edhe për demokracinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit!Ka shumë rëndësi që bota akdemike dhe ekspertët në vend të pyeten dhe të mbështeten! Dhe kjo përherë, jo vetëm në raste emergjente, si ndodh rëndom! Ka shumë rëndësi që bota akademike të punojë e lirë dhe të ruajë përherë frymën e saj kritike në çdo detaj të zhvillimit. Rruga e demokratizimit shkon gjithmonë nëpërmjet vlerësimit, mbështetjes dhe nxitjes së shkollimit, kualifikimit shkencor në vend, nxitjes së bashkëpunimit ndërkombëtar. Gjithë shoqëria shqiptare në përgjithësi mund të përfitojë nga përparimi i dijes në vend, nga përvojat më të mira ndërkombëtare, pse jo dhe nga dështimet e tyre.

Vetëm në këtë mënyrë do të përmbushet dëshira e zjarrtë dhe përpjekjet e Rilindasve tanë për dijen! Qoftë i paharruar 7 Marsi dhe kujtimi i tyre!

*****

Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

e-mail:[email protected]