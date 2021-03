Jorgo Mandili

Rikthim në 22 marsin e largët të vitit 1992

Po vinte me shungullimë Partia Demokratike në pushtet. Pas më shumë se 45 vjetësh në pushtet, Partia e Punës po ia linte vendin partisë së parë opozitare…

Sipas përshkrimit të kolegut tim, gazetarit Xhevdet Shehu, i cili i ka bërë një përshkrim autentik ardhjes në pushtet të PD-së 29 vite më parë dhe hapave të parë të saj në pushtet, ngjarjet kanë rrjedhur kështu:

“Në procesin e madh të ndryshimeve që pasuan 22 marsin 1992, vërehej një ngutje e jashtëzakonshme për të bërë sa më parë dhe mundësisht sa më thellë ndryshimet në të gjitha strukturat e shtetit, si për të fituar kohën e humbur. Që do të ndodhnin këto ndryshime, kjo pritej, por me atë shpejtësi dhe në atë mënyrë se si u bënë ato, nuk ia kishte marrë mendja askujt. Njerëzit ishin të hutuar dhe nuk po e kuptonin se ç’do të ndodhte paskëtaj…

Pa ndonjë bujë të madhe, në ditën e fundit të muajit prill, parlamenti miratoi me shpejtësi dhe lehtësisht një ligj në emër të reformave, të cilat flitej se do të përfshinin të gjitha fushat e jetës dhe të gjithë sektorët.

Saktësisht, ligji ishte ky:

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7526, DT. 3.12.1991

“PËR MARRËDHËNIET E PUNËS”

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr 7491, dt. 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI POPULLOR

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI

Neni 1

Në ligjin nr. 7526, datë 3.12.1991 “Për marrëdhëniet e punës”, pas nenit 24, shtohet neni 24/1 me këtë përmbajtje:

Për nevoja të veçanta që lidhen me përmirësimin e funksioneve të strukturave të aparatit shtetëror, për vënien në jetë të reformës organi kompetent ka të drejtë të transferojë nëpunësin në një vend tjetër pune brenda profesionit të tij. Kur gjetja e vendit tjetër të punës është objektivisht e pamundur, e kalon atë në një punë tjetër ose në asistencë sociale.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi menjëherë.

Kryetari i Kryesisë

Pjetër Arbnori

Tiranë më 30.4.1992

Nr. i ligjit: 7562

Ja, ky është ligji. Ky është neni i famshëm 24/1. I ftohtë dhe lakonik, si të gjitha ligjet. Veçse ashpërsia e tij ishte e pakrahasueshme. Egërsia e pashoqe. Ndoshta mund të krahasohet me Nenin 55 të kohës së Diktaturës. Me këto pak fjalë të kursyera të shtuara në Nenin 24/1 u flakën rrufeshëm dhe pamëshirshëm nga puna qindra mijëra njerëz, për të vetmin “mëkat” se nuk ishin anëtarë të PD-së. Ose, sepse ishin anëtarë të partive të opozitës. U përzunë përdhunshëm, duke i treguar me gisht si “komunistë” dhe pa iu dhënë të drejtë animimi në gjykatë.

Ishte ky Nen famëkeq kamxhiku i parë me të cilin pushtetarët e rinj goditën shtetasit e vet.

Fasada kishte rënë. Ishte zbuluar thelbi. Shtetasit e panë këtë thelb me tmerr. Ai ishte fokusuar papritmas tek një shifër e akullt, e pashpirt: 24/1.

Hakmarrja ishte ligjëruar tej çdo parashikimi, duke u kujtuar shqiptarëve se ajo kishte mbijetuar, si virusi i plasjes, duke triumfuar mbi virtytet. Ishte fashitur për një kohë, por nuk ishte shuar.

Nga mënyra se si u shfaq Neni 24/1, se si u servir dhe se si u dimensionua gjatë zbatimit, shqiptarëve iu kujtoi lëvizjen makartiste në SHBA, fill pas Luftës së Dytë Botërore. Mungonin vetëm tingujt e… Lili Marlenit (?!).

Thelbi ishte një. Autorët dhe aktorët që e zbatuan këtë nen, ngjanin aq shumë me Kler Cahanasianin, protagonisten e dramës Vizita e Zonjës Plakë të Dyrrenmatit. E, Kler Cahanasiani, në aktin e tretë të dramës shpërthen: Bota më bëri mua lavire, tani do ta bëj unë atë bordell.

Ndaj dhe u shfaqën të frikshëm hartuesit, miratuesit dhe zbatuesit e Nenit 24/1.”

Nuk u shtoj asnjë fjalë këtyre radhëve. Përshkrimi është sa i saktë, aq dhe i pamëshirshëm për ata që duan të riciklohen në pushtet në 25 prillin e këtij viti…

Kujt t’i besojmë?

Sa afron fushata e zgjedhjeve fillojnë të gjitha partitë e politikanët na grishin që t’u zëmë besë, të biem dakord, t’i ndjekim dhe t’i votojmë si më të mirët , më të dhimbsurit, që do na lehtësojnë nga hallet, që do na sjellin “parajsën” përkundrejt “ferrit” të kundërshtarit … Tashmë jemi mësuar me këtë spektakël pragzgjedhor, ku teatraliteti i “aktorëve kryesorë politikë” nuk njeh kufij hipokrizie e demagogjie, pse jo edhe komedie ku më të shquar në këtë të fundit janë “dublantët”.

Nëse jemi të interesuar të bëjmë zgjedhjet e duhura dhe të krijojmë bindje të drejta, nëse duam të ngrihemi mbi pranimin me symbyllur dhe mbi vendimet arbitrare, atëherë nuk duhet të besojmë “qorrazi” kushdo qoftë ai që e thotë,nëse nuk na i pranon arsyeja apo sensi ynë praktik …

Të analizosh mendimet e tua, do të thotë të analizosh jetën tënde, sepse mendimet në një masë të madhe përcaktojnë jetën tënde. Të heqësh dorë nga një analizë e tillë, është njëlloj si të heqësh dorë nga mundësia për t’i dhënë kuptim jetës tënde. Ajo që na duhet ne, nuk është gatishmëria për të besuar, por vullneti për t’u thelluar, kërshëria për të zbuluar dhe ndjesia për të dyshuar. Nëse dëshiron të zbulosh përfundimin, dysho në gjithçka e për gjithçka , thellohu pak për të kuptuar thelbin dhe bëji pyetjen vetes: “Për çfarë po përpiqet të më bindë ky Luli apo Edi – apo kushdo qoftë folësi – Saliu, Iliri apo Monika? Janë mendimet e tyre apo fshihet dikush tjetër pas tyre? Në kontekstin e mësipërm le të analizojmë gjendjen parazgjedhore .Dikush flet për ndryshim,dikush thotë që me mua Shqipëria fiton ,tjetri Shqipërinë që duam …hajde zgjidhe këtë lëmsh politik parazgjedhor … Besoj se, përpos militantëve ,çdo njeri tjetër analizon ,diskuton ,krahason,kujton,vlerëson,dënon një sjellje ,qëndrime apo veprim që ka përjetuar gjatë këtij 30 vjeçari. Pyetja e parë që të vete në mendje është kjo: për kë e përse duhet të votoj unë këtë apo atë parti këtë apo atë individ ,që ma kanë servirur në “pjatë” ?

Nëse i analizojmë me radhë artikulimet për ndryshim ,apo artikulimet për Shqipërinë që fiton apo Shqipërinë që duam, atëherë do të krijojmë një përfytyrim më të plotë për t’iu afruar së vërtetës në marrjen e vendimit për ta hedhur votën në drejtimin e duhur ,por ndoshta jo në përputhje me bindjet e tua …situata konkrete të imponon të veprosh në këtë mënyrë për të mirën e familjes dhe Shqipërisë, duke “sakrifikuar” bindjet e tua politike.

A DO TË KETË NDRYSHIM?

A do ketë ndryshim vërtetë nga këto zgjedhje të trumbetuar me pompozitet të madh si të “lira të ndershme e demokratike”?

Dëgjojmë të flitet për ndryshimin e madh, që do të ndodh në 25 prill duke na i ngritur si “flamur ndryshimi” marrëveshjen e 5 qershorit …madje edhe ambasadorët e disa eurodeputetë kryesisht të PPE-së ” besojnë” se kjo marrëveshje është ” shkopi magjik” i NDRYSHIMIT. A mund të jetë e besueshme një gjë e tillë? Çfarë ndryshimi thelbësor ka kjo marrëveshje nga ajo e 2008 ,përveç ” kozmetikës ” së fytyrës së saj autokratike? Si mund të fitojë populli nga një marrëveshje pa pyetur popullin?

Fitore do të ishte kthimi i demokracisë tek vetë populli ,si i vetmi pronar i saj . Një marrëveshje pa popullin ,por e realizuar midis të pandëshkuarve e të korruptuarve të këtij 30 vjeçari ,që iu servir popullit nga lart , a mund të quhet demokratike? Nga një marrëveshje ku buron autokracia çfarë mund të pritet përveç forcimit të pushtetit të tyre për të mbrojtur pasurinë dhe luksokracinë e tyre ? Që të ketë ndryshim substancial, duhet të “zëvendësohet demokracia neoliberale e instaluar tek ne ,demokracia e padronëve të parasë demokracia e pakicës dhe e të fortëve me ” demokracinë sociale” , si ” fuqi e popullit” ,demokracia e shumicës . “Demokracia neoliberale”, që udhëhiqet nga ideologjia absurde, sipas së cilës “tregu dikton ligjet në çdo aspekt të shoqërisë njerëzore” ka “pushtuar ” jetën tonë shpirtërore dhe materiale, duke i konsideruar ato si “mall tregu” dhe në funksion të saj, përmes parasë, padronët e kësaj ideologjie, investojnë për zgjedhjet farse për të fituar ajo forcë politike që përmbush synimet e tyre, përmes një legjislativi dhe ekzekutivi të rekomanduar po prej tyre … siç ka ndodhur e ndodh me kandidatët e listave të kryetarëve, të cilët i voton populli dhe i numërojnë militantët.

Populli këtu vetëm përdoret si fasadë për të sanksionuar pushtetin politik të padronëve të parasë përmes shërbimit, që u bëjnë këto “fosile politike” të së shkuarës, që kemi 30 vjet që i durojmë ,sepse mbrohen e përkrahen nga këta padronë për shërbime të shquara në maksimalizimin e pasurisë së tyre në kurriz të varfërimit maksimal të popullit ,duke e thelluar polarizimin midis të pasurve dhe të varfërve Ky është produkti i demokracisë neoliberale ..A mund të ndryshojë kjo duke zgjedhur deputetë “inkubatorë” të kryetarëve të partive që financohen nga kompanitë e mëdha dhe korporatat?

Kështu pretendimi se me marrëveshjen e 5 qershorit vjen ndryshimi i shumë pritur për shqiptarët për një shtet të së drejtës dhe mirëqënies sociale është një farsë .Harrojeni! Popullit me këtë marrëveshje i jepet e drejta të ndërrojë vetëm pronarët e pushtetit ose të mbajë aktualët ,por ndryshim substancial të jetës shpirtërore për një arsim ,kulturë e edukim moral, human ,intelektual e profesional mos prisni se nuk ka për të ndodhur …gjithashtu edhe ndryshim substancial në jetën materiale për një mirëqënie sociale nuk ka për të ndodhur sepse reformat sociale janë të huaja për demokracinë e tregut ….çdo artikulim i ndryshimit substancial të pritshëm për rilindjen shpirtërore dhe materiale të këtij populli është mashtrim ….varfëria do ngelet po ajo e ndoshta më e thelluar ,për sa kohë nuk do të abrogohet marrëveshja e 2008 me ndryshimet e saj kushtetuese…..

Ndryshimi ,vërtetë fillon nga zgjedhjet , por jo nga këto zgjedhje me listat e kryetarëve ,por nga zgjedhje maxhoritare.Kokë më kokë e ballë për ballë!Të fitojë më i miri Këtej fillon demokracia si ” fuqi e popullit” .Kur popullit t’i kthehet pronësia mbi përfaqësuesit e vet,të cilët nuk do të njohin si Padron kryetarët e partive ,por zgjedhësit e tyre,atëhere mund të flitet për ndryshim substancial dmth për një demokraci sociale,që synon në “reduktimin e pabarazive” , përmes një shteti social modern ,i cili me politikat e reformat sociale çon në dobësimin e pasurisë së ” të fortëve” dhe zvogëlimit të varfërisë së ” të dobtëve” ,drejt përmirësimit gradual të mirqënies sociale të qytetarëve të vet …Pikërisht këtë ndalon marrëveshja e 2008 – i thotë ndal fuqisë së popullit dhe i hap dritën jeshile autokracisë .Abrogimi i saj redukton fuqinë ekzekutive autokratike prandaj edhe nuk bien dakord t’a abrogojnë marrëveshjen e 2008 . Asnjë iluzion nuk duhet të ketë për ndryshim !

Atëhere ngelen dy alternativat e tjera- riciklimi i opozitës dhe statutkuoja e mazhorancës .Cilën nga këto dy alternativa duhet të zgjedhim? Këtu ndodhemi tani para dilemës shekspiriane: riciklm apo statuskuo?

Për të arritur në një përfundim sa më objektiv, le t’i neglizhojmë programet. Të mos i besojmë asnjërit . Në instancë të fundit ato janë projeksione, parashikime të cilat kur ndeshen me realitetin ose deformohen ose nuk realizohen . Kështu ndodh gjithandej. T’a lëmë mënjanë edhe orientimin politik edhe demokracinë në partitë tona ,të cilat janë grupe njerëzish amorfe ,pa ideale , ekletikë , pa ideologji të strukturuar, ku ekziston një „vargurdhrash“,që bie ndesh me gjetjen demokratike të vendimmarrjes brenda partisë. Bëhet fjalë pikërisht për atë që në çdo rast duhet të debatohet për koordinimin dhe të bëhet krahasimi më pas me „busullën e vetë politiko-shoqërore“. Realiteti na prezanton një mënyrë autoritare të të kuptuarit të politikës e cila nuk përputhet me pretendimet e një demokracie,gjë e cila shfaqet edhe në qeverisje më vonë

Dhe të kthehemi tek ajo që ka rëndësi për një gjykim sa më real për një forcë politike dhe për një lider. Të tregohemi më semplist e më pragmatistë në kushtet në të cilat ndodhemi pas një kaosi social dhe urbanistik që çoi në shkatërrimin biblik të Shqipërisë .

Dhe këtu njerzit duhet të ndajnë ” shapin nga sheqeri” të bëjnë diferencën jo me emocione,ndjenjë e militantizëm , por me arsye e logjikë, me mendje në kokë dhe me sytë në ballë si qytetarë, se kush ka vrarë shkatërruar ,djegur , ndërtuar ,çfarë ka bërë dhe a është i aftë të bëjë më tepër, kush ka një vizion qytetar më të qartë , kush është këmbëngulës për të ndërtuar shtet ,pra të bëjë një bilanc të arritjeve e të dështimeve, të vizionit e të miopisë ,të përkushtimit e të përtacisë ,të së bukurës e të shëmtisë, të primitivizmit e të qytetarisë, të përfaqësimit dinjitoz e të përfaqësimit karagjoz përmes oratorisë ,guximit intelektual e patriotizmit . Atëhere pasi bën këtë bilanc vendos kë do të votosh: riciklimin apo status-kuo-në ? … Tribalizmin apo qytetërimin?… Shkatërrimin apo ndërtimin ? Kjo është çështja!

A FITON SHQIPËRIA ME RICIKLIMIN E SALI-UI-së?

Prej 30 vitesh opozita aktuale është identifikuar me një emër: Sali Berishën. Shkatërruesin më të madh të zgjedhjeve në vend, zjarrëvenësin e 97-s, disa tentativa grushtshtetesh etj. Jo më kot ai është identifikuar me Arturo Ui-në, personazhin që ka mishëruar Hitlerin në dramën me të njëjtin titull të Bertolt Brehtit. E pra ai kërkon të riciklohet. Është i pesti në listën e PD-së në Tiranë dhe e ka të garantuar një vend në parlament. Por, a e meriton ai të riciklohet? Kjo është çështja!

A duhet të zgjedhësh riciklimin përmes të cilit “Shqipëria fiton”? Është slogani i opozitës mandatlëne, që përfaqësohet nga një aleancë e madhe “mishel”, nga parti e kryetarë partish që aspirojnë gjoja për “demokraci” por fakti që janë futur brenda “thesit” të PD tregon se aspirojnë për interesa vetjake, vetëm e vetëm për t’u bërë deputet …Ku janë parimet?… Ku janë idealet?… Ku janë interesat që mbrojnë këto parti? Dule dhe Idrizi? Shehi e Ndoka? Duka e Mediu? … Cilat ideale i bashkojnë? Kombëtaret apo ideologjike? I vetmi emërues i përbashkët është interesi vetjak. A mund të “fitojë” Shqipëria me këta “çerra” të PD- së , që kanë humbur çdo orientim, identitet e moral për një karrige në kuvend, që kanë shitur veten dhe partinë?

A duhet të besojmë se “Shqipëria fiton” me këta tellallë të së keqes, që deri dje në pushtet , ishin vjedhës, vrasës, mashtrues, hajdutë votash e zgjedhjesh, cinikë, që shkaktonin kriza social- politike, që ngritën piramidat për vjedhjen e shqiptarëve, që nga lakmia e babëzia ngritën fabrika vdekjeje për fëmijtë tanë, që punonin ” për një copë bukë”. Kaq kanibalë! Ishin dhe mbeten “sjellës të fatkeqësive” , me në krye Sali- UI- në, i cili ndodhet i pesti në listën e PD-së që ka të garantuar fitoren dhe imunitetin për të mos u ndëshkuar .. . Sipas disave, politikanë dhe analistë servilë, riciklim për Shqipërinë do të thotë ringjallja e “trustit” të destruktivitetit të Shqipërisë. A mund të ringjallet Berisha si Feniksi nga hiri i zhuritur i shkatërrimit biblik të Shqipërisë?

Ky njeri që i ka lejuar vetes “të gënjejë, të vrasë, të mashtrojë, të vjedhë, të torturon, të manipulojë dhe në përgjithësi të shkaktojë vuajtje të mëdha për njerëzit ,pa ndonjë pendim në mënyrë që të sigurojë qetësinë e tij përmes dominimit – është një psikopat” – do të thoshte Dr.Kevin Barret .

Ky përshkrim psikoanalitik në mënyrë adekuate karakterizon atë gjëmëmadhin e shkatërrimit të Shqipërisë, përbindëshin Sali- Ui, që u ka ngrirë buzëqeshjen shqiptarëve dhe ende kërkon t’u shkaktojë vuajtje të tjera , duke u ricikluar përsëri në politikë përmes “kamardares” tullumbace Lul “autsajderi mendor”. Në cilin vend të botës politikanët dhe populli do të riciklonin një përbindësh të tillë, vrasës e shkatërrues, armik i njerëzores apo politikanë të së shkuarës së fosilizuar ?

Çfarë mundet ” të fitojë Shqipëria” nga një Kain, që sakrifikon çdo Abel që e pengon në zbatimin e synimeve të tij ,ku urrejtja ndaj jetëve njerëzore dhe destruktiviteti i tij mendor e kthyen pushtetin e tij për shqiptarët në një sistem vrasës të lirisë ,të shpresës e të besimit , të dinjitetit njerëzor dhe të dëshirës për të jetuar në këtë vend.

Riciklimi i Sali- UI- së tregon jo vetëm se Lul Basha nuk është shkëputur nga politika e vjetër destruktive dhe aq më tepër nuk ka këllqe ta kundërshtojë “babanë e tij shpirtëror”, por edhe pasojat që do të rrjedhin në rast fitoreje të kësaj opozite “psikopate” … jo se të gjithë janë psikopatë se ka edhe njerëz të saktë e normalë, por të gjithë janë të detyruar të “boshtohen” rreth Saliut dhe detyrimisht do të bëhen të tillë se e dinë pastaj çfarë i pret (atyre mirë t’u bëhet se vetë “kruhen”), por më tragjike është çfarë i pret shqiptarët .. Vallë do ta harrojnë shqiptarët me një “ç’i i gris t’ ëmën” praninë e tij në politikën dhe drejtimin e vendit , që është provuar me shkatërrimin e shtetit,e institucioneve,me vrasje,tradhti,trafiqe e përpjekje për luftë vëllavrasëse e luftë civile,?

Betohen e stërbetohen se do të sjellin ndryshimin “Lëvizja për ndryshim e Xhozit ,”Bindja Demokratike” e Patosit , “Nisma Thurrja” e Rudinës ,kur dihet se këto nuk janë gjë tjetër veçse “mutacione politike” të virusit ” Sali- Ui”.

A fiton Shqipëria me pronarin e fabrikës së vdekjes – Fatmir Mediu që nuk rresht për drejtësi e ndershmëri kur tani duhej të ishte duke vuajtur burgimin e përjetshëm?

A fiton Shqipëria me fallxhore Monikën e Ilir Alienden e Meta Robinin, që nuk kanë firmosur asnjë bordero e kanë bërë pasuri të atilla saqë edhe maceve u kanë lënë trashëgimi e nuk rreshtin së qari për ” përçudnimin e demokracisë” nga oligarkët e pushtetit e që i bëjnë thirrje popullit të marrë fatet e tij në dorë në 25 prill , që të mos i detyrojnë ata që njëri të bëhet ujk e tjetra shtrigë për “djallin” Edi Rama?

Nuk zgjatem më tej se tashmë i njihni mirë, por problemi është se nëse në këtë katrahurë politike për zgjedhjet do kishte pak ndershmëri dhe pak fisnikëri , pak përgjegjshmëri dhe dinjitet, pak ndëshkueshmëri e drejtësi a do të mund të guxonin të kërkonin përsëri riciklimin e tyre në politikë kur duhet të ishin në vend tjetër?

Mos të harrojmë kurrë të kaluarën me një ” ç’i gris t’ ëmën”,por të kujtojmë se çfarë na kanë bërë e po na bëjnë, nëse kemi aftësinë për të menduar e arsyetuar – të flakim verbërinë për të besuar deri në naivitet ,mos utë mashtrohemi nga premtimet e gënjeshtrat e tyre , të distancohemi nga militantizmi i partive, të braktisim ” dashurinë” ndaj ” prijsave” të bandave politike…t’i kthehemi njëherë jetës sonë ,familjes sonë , fëmijve tanë ,ëndrrave tona por mbi të gjitha të ardhmes së Shqipërisë

E prapë para nesh pyetja: me Lulin apo Edin kryeministër bëhet ” Shqipëria që duam”?

25 PRILLI – DITA E “KALIMIT TË RUBIKONIT” PËR SHQIPËRINË

Duke mos pasur asnjë iluzion për ndryshim,ne ndodhemi para dilemës “shekspiriane”: riciklim apo status-quo? Riciklimi i destruktivëve nekrofilë apo statuskuoja e konstruktivëve të korruptuar? Secili le të bëjë zgjedhjen e vet në drejtimin e duhur. Të bëhemi një herë qytetarë, që të udhëhiqemi nga arsyeja dhe jo nga inati e emocionet për të ndjekur pas”prijsat”e fiseve partiake.

25 prilli nuk është dita e ndryshimit të pritshëm të dëshiruar dhe i duhuri për të ardhmen tonë, por është dita ku ndahet e shkuara destruktive me të ardhmen konstruktive të Shqipërisë ,është dita për t’i thënë “rahmet” të shkuarës, ruralizmit, shkatërrimit , primitivizmit – ,banalitetit të së keqes – kësaj ” sëmundje” lebroze që na ka errësuar dritën, është dita e “kalimit të Rubikonit” për Shqipërinë. Një votë për të mbajtur ndezur pishtarin e qytetërimit, progresit e ndërtimit .

—-

