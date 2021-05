Linja panserbe e Saliut në Kosovë dhe qesharakët e Tiranës që pandehin se Departamenti Amerikan i Shtetit është emisioni Opinion

Nga Bedri Islami

Botuar në DITA

E vërteta është e hidhur, por mbetet zgjedhja e një rruge të vetme për Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën. Pas tërheqjes së qerres së saj nga Berisha, asaj i duhet të bëjë zgjedhjen e domosdoshme: ose do të shkojë drejt greminës ku e tërheq Berisha dhe, në këtë rast do të jetë një luftë e pashpallur me Shtetet e Bashkuara, ose do të ndahet përfundimisht nga Berisha dhe do të zgjedhë të bëjë luftë me militantët e verbër ose të pasionuar pas tij.

Për aq kohë sa ajo do të qëndrojë e dyzuar, do të thotë, as mish e as peshk, për aq kohë Berisha dhe rryma e tij regresive, antiatlantike do të jetë në ofensivë. Përgjigjja e fundit e Berishës në konferencën e mbrëmshme për shtyp se do të qëndrojë edhe dyfishin e kohës në politikë është shpallja e hapur e tij e luftës; kundërshtimi i kësaj shpallje do të jetë i vështirë, në mos i pamundur për Bashën, por, në të njëjtën kohë edhe aq dërmues për vetë Partinë Demokratike.

Është para humnerës së dyzuar, nga njëra anë nëse do mund të bëjë kthesën e duhur, në momentin e fundit, ose do të shkojë edhe më tej, duke u kthyer kështu, nga një forcë politike e tingëllimit perëndimor në antipodin e saj, e leçitur prej saj.

Berisha e ka zgjedhur prej kohe rrugën e tij dhe nëse vetëm tani dikush e vuri re se kupa e mbushur po derdhej prej kohe, nuk është faji i atyre që e paraqitën, por e atyre që nuk deshën ta shohin.

Edhe tani verbëria politike i çon t’a krahasojnë Berishën me Jezu Krishtin, me lisat e lartë, me hero, si njeriu i listës së nderit, për të mos shkuar te krahasimet e përçartura të disa politikanëve zhgërryes të Kosovës, të cilët në kohën e tyre, ishin më të devotshmit e linjës panserbe në Kosovë dhe të bindur të devotshëm ndaj saj.

Analistë të lidhur ngushtë me Berishën dhe ata njerëz të politikës që u mbështetën dhe u pasuruan prej tij, në kor të turbullt, i kërkojnë SHBA provat, të bëjë transparencë, të dalë në debate e ballafaqime, a thua se janë në emisionin Opinion apo diku tjetër, ku livadhin e caktojnë vetë dhe egjrën e korrin po vetë ata. Departamenti i Shtetit nuk është KAS i Komisionit Zgjedhor, nuk është as paneli i ngritur pranë TV-ve private lidhur me Berishën ose pronë e familjes së tij, nuk është çanak ku mund të livadhisin kushdo që e mendon veten të zgjuar dhe të fortë në këto mediat tona.

Departamenti i Shtetit kishte shumë kohë që dinte për aktivitetin e Berishës, të familjes së tij, për atë që kishte ndodhur dhe që mund të ndodhë në një të ardhme jo shumë të largët. Departamenti i Shtetit, por edhe institucione europiane janë të shqetësuara për një dozë rritje të antiamerikanizmit dhe rritjes së frymës proruse e sllave në këtë trevë shqipfolëse, jo vetëm në Shqipërinë londineze; institucione të tilla, jam i bindur, e dinë fare mirë se çfarë përgatitet në disa elita politikanësh në këto treva dhe përse ato po mbështeten furishëm nga një grup oligarkik medial, të cilët, jo pa qëllim, po ngritin pyetjen: përse tani?

Ngritja e një pyetje të tillë fakton të vërtetën se vendimi ishte i ditur, i pritur dhe i duhur, por koha nuk paska qenë. Berisha e ka ditur më mirë se, të paktën që prej dy vitesh, emri i tij po lakohej jo fort rrallë në Departamentin e Shtetit e jo vetëm aty, ndaj, njëjtë si në të shkuarën, ai përgatiste kundërofensivën e tij politike, me kërcënime të bujshme për tërheqje zvarrë, paralajmërime makabre, tërheqjen e grupit parlamentar jashtë rrjedhave, nxitje të tensionit social dhe, si duket, tani, kur ai përgatiste vazhdimin e betejës së tij, i duhej dhënë mesazhi se fundi është ky.

Deri këtu, jo më tej. Nëse deri tani ishte i dëmshëm, nëse do të shkohej më tej, ai do të ishte përtej kësaj. Zullumi ishte rritur, po rritej e duhej ndalur.

Berisha e bëri hapur shpalljen e luftës së tij, e cila, më shumë se për vete, është për militantët e tij, për frymën në partinë që e bëri detashment luftarak, për ata që e kanë nxitur në këtë betejë të pafund dhe të lodhshme për një komb të tërë.

Asnjë lidhje nuk ka vendosja e tij në listën e zezë zë DASH me ngjarjet në Kosovë, qofshin ato të afërta apo të largëta. Përrallat e tij për rolin që paska luajtur në ngjarjet e Kosovës janë fantazi e zakonshme, të cilat i ka përdorur sa herë që është ndodhur ngushtë, njëjtë si në vitin 1996, njëjtë si në vitin 1998, njëjtë si tani. Nëse ka një vend ku ai do të bënte mirë të heshtte, ajo është Kosova. Nuk bën mirë të hapë defterët e vjetër.

Berisha e bëri zgjedhjen e tij sepse nuk kishte e nuk ka rrugë tjetër. Problemi është se cilën rrugë do të ndjekë Partia Demokratike.

Dikur Berisha ka thënë që, “pas meje, qameti u bëftë”. Kjo është filozofia e tij dhe ai do i rrijë deri në fund kësaj filozofie. Po filozofia e PD-së cila do të jetë pas këtij akti që duhej t’i kishte hapur sytë? Nuk dihet!

Por nga kjo do të përcaktohet edhe e ardhmja e saj. Rrugë të tretë më nuk ka. Ose do të zgjedhësh të jesh me Berishën kundër Amerikës, ose do të jesh me Amerikën për të ardhmen e Shqipërisë.

—–

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016