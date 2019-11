Disa ditë të javës jetonte me gruan…, dalin detaje nga lidhja e modeles me Redjan Rrajën

Detaje të reja kanë dalë nga lidhja e dashurisë mes modeles Kejvina Kthella dhe Redjan Rrajës, I akuzuar si atentator i prokurorit Arjan Ndoja.

Mësohet se Rraja ishte i martuar me fëmijë dhe disa ditë në javë qëndronte me familjen e tij në Krujë dhe ditët e tjera të javës bashkëjetonte me Kejvinën.

Sakaq, pak orë më parë modelja sulmoi e revoltuar mediat se po abuzojnë mbi emrin e saj. Kthella nuk nguroi t’i quante flliqësira dhe plehra.

Më datën 7 nëntor, Kejvina është thirrur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ku është pyetur për ngjarjen, pasi i dashuri i saj ka deklaruar se nuk kishte lidhje me atentatin ndaj prokurorit Ndoja dhe se nuk kishte asnjë njohje as me të dhe as me dy personat e tjerë që ndodheshin në makinë.

l.h/ dita