Disa enigma të një vendimi (jo) të papritur presidencial

Nga Bedri Islami

Disa minuta para fillimit të protestës së tetë të opozitës, kur gjithçka ishte nën dy palë ethesh: çfarë do të ndodhte në protestën ku Basha kishte paralajmëruar se ai nuk do të fliste, por fjalën e kishte sovrani, çka do të thotë dhunë e shkatërrim dhe së dyti, paralajmërimi i zyrtarit të lartë të Departamentit të Shtetit, Palmer, se qeveria ishte legjitime, zgjedhjet do të njiheshin e se, kush prek zgjedhjet, duke cituar emrat e Bashës e Kryemadhit, është në listën e zezë, presidenti i vendit, Meta, shpalli vendimin e tij për shfuqizimin e dekretit të tij për mbajtjen e zgjedhjeve vendore në 30 qershor.

Tagri i caktimit të datës së zgjedhjeve është presidencial, mbi bazën e kushtetutshmërisë dhe mundësia e fundit kushtetuese është 30 qershori. Zhdekretimi i datës së zgjedhjeve nuk është në tagrin e presidentit. Me këtë bashkohen të gjithë konstitucionalistët, të së majtës dhe të së djathtës.

Atëherë përse zoti Meta ndërmori këtë vendim të paprecedent, i cili për disa është historik, heqja e kapsollës e minës që do të plaste me 30 qershor, ndërsa për disa të tjerë është puç institucional shteti dhe ezaurim i së drejtës së tij për të qenë në postin e presidentit?

Mendimi politik shqiptar është gjithnjë i ndarë në dy hapësira, të cilat kundërshtojnë njëra-tjetrën.

Por, përtej tyre, vendimi presidencial ka lënë pas disa enigma, për shumë arsye: kohën e bërë, mënyrën e papritur, ligjshmërinë apo mosligjshmërinë, mos caktimin e një date tjetër, duke i lënë gjërat në ajër, përkrahjen e menjëhershme opozitare si një gjetje rruge, vazhdimin e procesit etj.

Disa nga këto enigma:

Enigma e parë: Përse vendimi i Presidentit Meta ndodhi tani, pikërisht ditën e shtunë dhe çfarë mund të kishte ndodhur në protestën e opozitës?

Vendimi antikushtetues, në kufijtë e një puçi institucional shteti, sipas disa analistëve dhe historik sipas të tjerëve ndodhi menjëherë pasi një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit, zoti Palmer cilësoi me emër tri gjëra: qeveria është e ligjshme, askush nuk duhet të prekë zgjedhjet, çka do të thotë se qeveria amerikane do i njohë ato dhe, së fundi kush prek zgjedhjet do të jetë në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit! Ai dha emrat e të listuarve, Basha, Kryemadhi.

A ndikoi kjo deklaratë pa ekuivok e zyrtarit të lartë për të gjetur një gomë shpëtimi ndaj liderëve të opozitës, të cilët njëherësh bërtitën “fitore“?

Enigma e dytë: Opozita kishte paralajmëruar një protestë të dhunshme, në duart e sovranit dhe njerëzit ishin thirrur në moton se kjo ishte dita e fundit e Edi Ramës. Në ditën e fundit mblidhen shumë vetë që duan t’i japin dorën e fundit.

Enigma është më e thjeshtë: a ishte Meta në dijeni të një proteste të dhunshme në ditën e shtunë, si ishte paralajmëruar Basha dhe a ka lidhje vendimi i tij me zhbërjen e aktit të dënimit të liderëve opozitarë, të cilët u cilësuan me emra konkretë nga Departamenti i Shtetit, si njerëz që do të mbanin përgjegjësi?

Nëse të shtunën opozita do të kishte realizuar aktin e saj të radhës së një proteste të dhunshme, me siguri që do të ishte vetëvrasja e tyre. Basha dhe Kryemadhi kishin bërë thirrje për këtë, por nuk e kishin pritur dënimin e ardhshëm. Nëse tërhiqeshin pa një alibi do të kishin humbur edhe më tej kredibilitetin e tyre politik e moral, pikërisht para ndjekësve të tyre.

Meta e zgjidhi hallin e tyre. Ai ua dha alibinë. Basha e quajti zhdekretimin e zgjedhjeve si një fitore të protestave, megjithëse ata nuk ishin kundër shefit të presidencës, por kundër shefit të qeverisë.

Enigma e tretë: Deklarata më e çuditshme e kësaj proteste ishte e zonjës Kryemadhi.

Në pyetjen se, mos kishte ndikuar në vendimin e zotit Meta, ajo lehtësisht pohoi se kishte dy javë që nuk ishte takuar me të, që kur kishte marrë rrugën e një operacioni që dukej se kishte qenë i suksesshëm dhe se, gjatë kësaj kohe nuk kishin komunikuar me njëri-tjetrin.

Është pak e vështirë të besohet se zoti Meta, bashkëshorti i zonjës Kryemadhi, në dy javët e vështira të jetës së saj, para e pas një operacioni të vështirë si deklaroi vetë ajo, të mos ketë komunikuar me të.

Enigma, ndoshta më lehtë e kuptueshme, është në kohën kur liderët e opozitës mësuan për zhdekretimin e zgjedhjeve.

Protestuesit e çartur, nxitësit e zjarrit dhe të përplasjeve, ishin më të paktë të shtunën, bombat molotov ishin po ashtu, më të rralla. Dukej se një dorë kishte parashikuar gjithçka. Edhe vendimin e fundit presidencial.

Enigma e katërt: Le ta marrim se gjithçka do të zhvillohet sipas planit Meta, pra, nuk do të ketë zgjedhje. Çfarë do të ndodhë pas saj? Çfarë fitohet në zgjatjen e agonisë?

Nëse Meta shmangu përplasjen dhe konfliktin civil, si kishin parandjellë liderët e opozitës dhe analistët pranë saj, ai mund të bëhet garant se kjo nuk do të ndodhë pas disa muajve? Çfarë ka ditur Meta, më shumë se të tjerët, për konfliktin që do të ndodhte pas 30 qershorit?

A do të ketë pika takimi mes pozitës dhe opozitës? Shkurt: a do të heqë dorë opozita nga kërkesat e saj dhe pas disa javëve a disa muajve do të futet në zgjedhje? A do të largohet Edi Rama? A do të tërhiqet opozita nga kërkesa e saj?

Nëse kjo nuk ndodh, atëherë pse Meta mori këtë vendim antikushtetues?

Enigma e pestë: Pas vendimit të zotit Meta, a do të pranojë opozita jashtë parlamentare të bëhet pjesë e zgjedhjeve, kurdo që të mbahen ato? Vështirë, pasi ajo do të qëndrojë në llogoren e saj. Zgjedhje pa Ramën. Por këtë nuk e vendos dot ajo dhe as nuk e përmbys dot qeverinë me dhunë.

Nëse opozita vendos të bëhet pjesë e zgjedhjeve me Ramën si shef të qeverisë, atëherë i gjithë aksioni i saj do të jetë një Zero e madhe. Alibia e saj do të bjerë. Liderizmi i Bashës dhe Kryemadhit do të marrë fund. Do të jetë vetëvrasja e tyre politike.

Në kahun tjetër, Rama, i dorëhequr dhe i dorëzuar, është fundi i tij politik.

Të gjitha palët lideriste janë të përmjerura, por asnjëra nuk e do fundin përmes dorëzimit.

Enigma e fundit: A ka pasur takim të fshehtë, para disa ditësh, mes Ramës dhe Metës dhe çfarë mund të jetë vendosur aty? Shefi i qeverisë është i njohur për pazaret e tij të momenteve të fundit, Ilir Meta, po ashtu. Si njëri dhe tjetri kanë ngarendur nga e majta në të djathtë dhe kanë bërë pazare të rënda politike.

Edi Rama, pak minuta pas zhdekretimit të Metës, nga foltorja në Berat, deklaroi se e kishte pritur këtë lëvizje të Metës dhe se ai ishte tri hapa para.

Hapat para, tri a katër qofshin, kanë të bëjnë me pazaret që do të mund të dalin një ditë apo pazaret janë prishur dhe tani ka hyrë në veprim loja e forcës.

A është në dijeni e majta se çfarë qëndron në mesin e kazanit? Do të pyetet ajo apo si edhe më herët, do të ndodhet para një fakti të kryer?

Do e bëjë gjithçka Rama si në majin e vitit 2017 dhe torta e pushtetit do të ndahet mes oligarkëve politikë dhe liderëve financiarë?

Do të jenë socialistët të fundit që do të marrin vesh se çfarë është luajtur pas krahëve të tyre?

Nëse kjo ka ndodhur, atëherë do të jetë fundi politik i karrierës Rama.

Të gjitha enigmat të çojnë në një përfundim:

Akti presidencial ishte i paramenduar, por i shpejtuar nga qëndrimi i Departamentit të Shtetit. Është alibia e tërheqjes së përkohshme të opozitës nga dhuna dhe ndoshta alibia e Ramës për një pazar të ri.

Të gjithë nga kjo politikë, me qetësi e dashuri, po bëjnë llogaritë e tyre.

Në fakt kemi të bëjmë me një akt të papërgjegjshëm institucional, për fat të keq nga institucioni i Presidentit, i cili nuk e zgjidh të keqen, por e legjitimon atë.

