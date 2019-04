Disa mendime për llojin poetik hajku

Nga Nasho Jorgaqi

Në historinë dhe praktikën e poezisë botërore nuk besoj të ketë zhanër poetik më të shkurtër dhe më lakonik se ai që njihet tanimë me emrin hajku. Është një “këngë” që këndohet brenda kufijve të 2-3 vargjeve. E pra kjo këngë kaq origjinale sa delikate dhe nazike erdhi në universin e poezisë nga Japonia e largët. ku pat lindur në shek XVII dhe njohu si at të saj një poet të madh siç qe Macuo Basio (1644-1694). Në pendën e Bosios njohu kulmin e bukurisë e të origjinalitetit sa fitoi statusin dhe integritetin e një poezie krejt të pavarur që e njeh dhe e çmon lart gjithë bota letrare. Ajo u përftua si e tillë mbi bazën e një koncepti artistik origjinal dhe të një poetike të veçantë. Nuk ishte vetëm konçiziteti, mjetet e kursyera. shprehëse por dhe përmbajtja krejt origjinale, fryma dhe gjendja shpirtërore që haiku rrok e përcjellë ndjeshmërinë e lartë dhe delikat raportit shpirtëror që vendoset në mes poetit me natyrën dhe mjedisin, zgjimi emocional i vetvetishëm. Nëpër filtrin e vargut, poeti kumton gjithë ndjenjat e tij, dashurinë, urrejtjen, gëzimin e dhembshurinë, trishtimin dhe ngazëllimin. Dhe këto përqendrohen te vetja njerëzore me një frymë intimiteti dhe një mistikë të veçantë. Dhe kjo e bën hajkun poezinë e vetmisë, e vetjes së dytë të njeriut që e percepton dhe përjeton botën nga këndvështrimi origjinal. Hajkut i Basios janë “miniatura lirike” tek të cilat lexuesi zbulon mikrokozmosin plot bukuri dhe mençuri njerëzore. Duke vënë në qendër njeriun me sfond të përhershëm natyrën, poeti operon dhe komunikon me elementë të florës dhe të faunës, me diellin, hënën, qiellin, me tokën, me ditën dhe natën, me detin dhe lumin, me retë dhe erën, me shiun dhe borën që zgjojnë meditime dhe ndjesi nga më të ndryshmet. Hajku krijoi një shkollë aq të suksesshme sa ai është bërë një fenomen letrar i përbotshëm duke u lëvruar në të gjitha letërsitë e të tërë vendeve, ku shoqata të veçanta e lëvrojnë me sukses hajkun, botohen revista dhe studiohen në shkollë dhe bëhet objekt studimi gjithandej.

Hajku tanimë ka disa dekada që ka hyrë dhe në Shqipëri dhe lëvrohet suksesshëm nga poetët shqiptarë. Pioneri i saj i parë është poeti Betim Muço, i cili duke qëndruar për studime në Japoni si sizmolog u njoh e u dashurua pas hajkut. Filloi të përkthejë në shqip hajke japoneze dhe të krijojë vetë hajku të cilat i botoi në shtypin letrar shqiptar. Ai u ngjiti nga poetëve tanë dhe nga penda e tyre lindi hajku shqiptar. Atë e lëvruan poetë të shquar si D. Agolli, I. Kadare, F.Arapi, M. Zeqo, A.Podrimja, H. Alija, B. Mustafai etj.. Po vatra e hajkuve u bë Elbasani, ku nën kujdesin dhe pasionin e poetit Milianov Kallupi u krijua shoqata e poetëve të hajkut dhe u botua një revistë e posaçme me to. Me hajku u botuan dhe vëllime nga autorë të ndryshëm duke përfshirë dhe autorin e këtyre radhëve prej të cilit gazeta Dita po boton një cikël hajkush nga libri i tij i fundit.

Nga hajkut e Nasho Jorgaqit

S’iu besova syve kur pashë një ditë

Tek grindeshin dy pëllumba sipër ullinjve

Shpendët paqësorë mbi drurët e paqes

****

Kur çel buzëqeshja e jote

Si shegë e ndarë në mes

Të dy sytë më shkreptijnë

*****

Ky lis i kërrusur i pamoshë

Me degët e afruar tokës

Ka mbajtur peshën e kohës

****

Nga dritarja e syve të tu

Unë hyra tek ty

Për të mos dalë më

*****

më mirë të flas me hijen time

Se të përrallis me ty

Në një distancë boshe.

*******

Është e dhimbshme kjo që thonë

Se vdekja e vërtetë e njeriut

S’është vdekja e tij, por harrimi.

*****

Ah, kjo pleqëria gjithë rrudha

S’janë gjë ato të trupit

Pas rrudhave të shpirtit.

****

Ta dish njëherë e mirë

Se nga gjithë armiqtë e dashurisë

Asaj që i trembem është monotonia.

****

Me zërin e saj të bukur

Këndonte për të tjerë

Po zemra këndonte veç për të.

*****

Pas shumë vitesh kaluar

U shkëmbyem te një urë

Me zë të shuar

****

Iku djemuria në kurbet

Dashuria mbeti jetime

Pleqtë rreth vatrës psherëtinë.