Disa mënyra natyrale për të shmangur flokët e elektrizuar

Flokët janë gjysma e bukurisë një femre. Kjo është edhe arsyeja përse investojmë aq shumë kohë dhe përkujdesje në trajtimin e tyre. Por ndonjëherë gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet, si për shembull kur kemi flokë të elektrizuara.

Të gjithave na ka ndodhur që në një moment të caktuar, koka të na duket ssi nj magnet që thith fije nga të gjitha anët. Ky problem shfaqet kryesisht gjatë periudhës së dimrit ku heqim ose veshim një triko të leshtë, kur thajmë kokën me tharëse ose kur i drejtojmë me pjastër.

Si të keni flokë sa më pak të elektrizuar:

Krihni flokët me krehër me dhëmbëza natyrale: Përdorni gjithmonë krehër me dhëmbëza natyrale ose krehri prej druri pasi përhap yndyrën në flokë dhe bllokon lagështinë e flokëve. Në këtë mënyrë ato nuk elektrizohen.

Vaji i ullirit: Përdorimet e vajit të ullirit në kozmetikë janë thuajse magjike. Në rast se keni elektrizim të shpeshtë të flokëve, lyeni kokën me vaj ulliri ekstra të virgjër pak para larjes . Lëreni të veprojë për 15 minuta dhe më pas përdorni shampon tuaj të zakonshme.

Vaj dhe gjalpi i Karitesë: Gjalpi dhe vaji i Karitesë janë zgjidhja ideale për flokët e elektrizuar. Ata arrijnë të zbusin, ushqejnë dhe hidratojnë flokun brenda pak minutash. Përdorini gjithmonë pak para se të thani flokët me tharëse. Mjafton një sasi e vogël dhe një masazhim i shpejtë nga rrënja deri tek majat.

Vezë, mjaltë dhe vaj bajamesh: Kjo recetë e shpejtë, jo vetëm që nuk lejon elektrizimin flokëve, por i ushqen ato me të gjitha proteinat dhe vitaminat e nevojshme. Përgatisni një maskë me të verdhën e vezëve, mjaltin dhe vajin e bajames. Kur pasta është bërë homogjene aplikojeni mbi flokë të njomë dhe mbajeni për 30 minuta. Lajini me ujë të ftohtë dhe më pas procedoni me larjen e zakonshme.

Avokado: Flokët e elektrizuar krijohen si pasojë e tharjes dhe dehidratimit të fibrave kapilare të flokut. Avokado është zgjidhja që po kërkonit. Merrni tulin e një avokadoje të pjekur dhe bashkojeni me dy lugë gjelle me kos. Më pas aplikojeni këtë maskë në flokë dhe mbajeni një orë. Në fund lani kokën si zakonisht, por me ujë vakët. Acidet yndyrore të avokados nuk do të lejojnë elektrizimin e flokëve.