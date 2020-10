“Disa vargje të babait tim për kurajon që duhet të kemi në këto ditë të vështira jo vetëm për të moshuarit”

Përshëndetje Dita,

Unë jam Arbri, nje shqiptar me banim jashte Shqiperise prej shume vitesh. Pandemia dhe kufizimi udhetimeve ka bere qe te mos shihem prej shume kohesh me prinderit qe jetojne ne Tirane, – gje ndoshta e justifikuar (edhe pse shume e veshtire) nga frika se mos behemi burim infeksioni per ta.

Gazeta Dita eshte nje media qe babai im dhe une e lexojme rregullisht dhe shpesh mbremjeve kur bisedojme ne whatsapp permendim dhe ndonje lajm apo artikull nga Dita qe na ka bere pershtypje.

Babai im, Dr. Myfit Gjunkshi, doktor kirurg-ortoped, edhe pasi ka dale ne pension vazhdon te kuroje plage, por tashme jo me bisturi por me penë. Vjershen e meposhtme ma ka kushtuar mua per tme ngritur moralin ne keto dite te veshtira dhe mendova ta ndaj me Dita. Nëse do ta botoni, jo vetem do na behej qejfi personalisht por mendoj se do jetë frymezuese dhe kurojo-dhenese per shume nga lexuesit qe kerkojne optimizem ne keto dite te veshtira per te gjithe.

Përzemërsisht,

Av. Arbër Gjunkshi

GUXONI

Kohe te renda po kalojme

Jo çdo brez i ka provuar

Kur s’ka gjë në dorë njeriu

Por veç fati i bekuar

Ditët mbushur me andralla

Netë ngarkuar ankthe plot

Përmbi fletë të historisë

Gdhendur plagë e njomur lot

Ja tani një farë Covidi

Në duele po na fton

Kësaj bishe të pabesë

T’i tregojmë vlerën tonë

Jemi brez homosapiens

Kemi shkencë e përvojë plot

Do ta mposhtim s’ka dyshim

Një palo virus idiot

Është tmerresisht e lehtë

Lufta jone kunder tij

Lani duart, vini maskat

Do dalë dielli perseri

Vetem per nje cast mendoni

Ia dolln të parët tanë

Ndër aq pandemi fatale

Nëpër terr përpara çanë

Neve kurre nuk na lejohet

Ky alarm e ky panik

Armatosur me kaq dije

Aspak vend nuk ka për frikë

Vendosni shpirtin në paqe

Rrini larg njerzve toksikë

Gjysma e mijës, pesëqind

Fitorja na pret dhe pike!

Dr. Myfit Gjunkshi

——

Botuar në rubrikën Letrat e Lexuesve në gazetën Dita