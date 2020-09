Dita e Demokracisë, Yuri Kim: Çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë në proceset e vetëqeverisjes

Në ditën ndërkombëtare të demokracisë, ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim ka deklaruar se çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë në proceset e vetëqeverisjes demokratike.

Kim shprehet se demokracitë janë të përgjegjshme para qytetarëve të tyre dhe respektojnë sundimin e Ligjit, mbrojnë jetën dhe pronën.

“Çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë në proceset e vetëqeverisjes demokratike. Demokracitë janë të përgjegjshme para qytetarëve të tyre.

Ata respektojnë Sundimin e Ligjit, mbrojnë jetën dhe pronën, dhe respektojnë liritë, dinjitetin dhe barazinë e çdo personi”, shkruan Yuri Kim

Every citizen has the right to take part in the processes of democratic self-governance. Democracies are accountable to their citizens. They respect the Rule of Law, protect lives & property, & respect the freedoms, dignity & equality of every person. https://t.co/WITpEILVxw

