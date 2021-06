Dita e kampionëve në EURO 2020: Sytë nga Franca, Spanja dhe Gjermania që është “e dënuar” të fitojë me Portugalinë

Një e shtunë që mund t’i dedikohet futbollit prej orës 15:00, deri në 23:00, kur përmbyllet edhe raundi i dytë i ndeshjeve në fazën e grupeve në EURO 2020.

Gjithçka nis me Hungari-Francë, me kampionët e botës favoritë absolutë dhe të motivuar për të marrë triumfin e dytë pas atij që morën me Gjermaninë.

Këta të fundit janë në presion të madh dhe në orën 18:00 kanë një finale për të luajtur kundër Portugalisë. Ky është dueli i ditës për sot në EURO 2020 dhe “Panzerat” kurrsesi nuk duhet të humbin.

Humbja në sfidën e parë ndaj Francës e bën një detyrë shtëpie fitoren por përballë janë kampionët e Europës në fuqi.

CR7, të cilit nuk i ka ecur në të shkuarën me Gjermaninë, do tentojë të shënojë që Portugalia kampione në fuqi e Europës të sigurojë kualifikimin. Sonte mes këtyre dy skuadrave do të jetë betejë e vërtetë.

PORTUGALI-GJERMANI, FORMACIONET E MUNDSHME

PORTUGALIA (4-2-3-1): Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Danilo, Carvalho; Bernardo, Fernandes, Jota; Ronaldo

GJERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sane, Muller, Gnabry

Në mbrëmje luhet një tjetër ndeshje që nuk duhet humbur. Spanja, tre herë kampione e Europës, do kërkojë fitoren e parë pas barazimit me Suedinë.

Në krahun tjetër ka Poloninë që gjithashtu kërkon të reagojë. Robert Lewandowski duhet markuar mirë, sikurse duhen shfrytëzuar edhe rastet e krijuara, jo sikurse ndodhi me Suedinë.

o.j/dita