Sevo Tarifa*

Njëzet korriku i vitit 1957, shënon datëlindjen e organizatës së veteranëve të LANÇ. Dhe kjo ngjarje mbeti në histori “Dita e veteranit”. Rrënjët e kësaj dite festive janë në Luftën çlirimtare, në gjakun e dëshmorëve. Pavarësisht se ky bashkim politik u realizua 13 vjet pas Çlirimit, organizata e veteranëve u rrit si një Lis gjigand, të cilin megjthse e ka zënë gjithnjë era, ai ka qëndruar i palëkundur. Ka gjelbëruar përherë. Lëshon vazhdimisht fidanë. Këta fidanë janë pasardhësit e veteranëve që rrjedhin nga i njëjti gjak.

Dy breza, një ideal

Vitet ikin një nga një. Ikin dhe breza njerëzish, por shoqëria njerëzore vazhdon. Lindin dhe rriten breza të rinj. Njëri brez zëvendëson tjetrin. Janë etër e bij, që Jetojnë në kohë të ndryshme, por ndjekin rrugën e paraardhësve. Pasardhësit e veteranëve kanë një privilegj të veçantë: janë trashëgimtarë të denjë të brezit luftarak atdhetar, që u ndesh dhëmbë për dhëmbë me pushtuesit e huaj dhe bashkëpunëtorët e tyre ballisto-zogistë. Luftuan dhe fituan. Nga radhët e tyre ranë dëshmorë, të cilët mbetën Yje të pashuar; u plagosën luftëtarë dhe mbetën invalidë, “Dëshmorë të gjallë”.

Veteranët e LANÇ përbëjnë një fond të artë. Lufta dhe fitoret e tyre janë thesar i madh kombëtar. Organizata e tyre ka një aktiv të madh lufte, pune, përvoje. Baballarët u lënë bijve një testament, thelbi i të cilit është mbrojtja e idealeve të luftës, i gjakut të dëshmorëve, i lirisë së popullit, i punës për rritjen e mirëqenies së tij, i pavarësisë së atdheut, i lulëzimit të tij.

Të zëvendësosh veteranët e Luftës në misionin e tyre atdhetar është nder i madh: pasardhësve u besohet marrja e stafetës luftarake dhe çuarja e saj përpara. Paraardhësit veteranë dhe pasardhësit e tyre janë dy breza, që kanë një ideal, një rrugë, e cila nuk ka qenë dhe nuk është e shtruar me lule, por është rrugë e thepisur, me pengesa e vështirësi, që ndriçohet me “proxhektorët” e heroizmit partizan. Dhe sa herë që pasardhësi ndodhet përpara problemeve të vështira, pyet veten: si i kanë kapërcyer paraardhësit ato? Dhe gjen çelësin e duhur.

Ndjenja të prushta

Lexon gazetën Kushtrim brezash dhe sheh me kënaqësi emra pasardhësish, fotografi të tyre, fjalë të përzemërta, pjesë nga biografia dhe kontributi i tyre. Dhe ndien dy ndjenja prush:

E para, malli i zjarrtë për paraardhësi. Kujton dëshmorët, që nuk arritën të jenë në organizatën e veteranëve, por mbetën përgjithmonë në tribunën e nderit të saj, Kujton veteranët trima, që luftuan me vetëmohim dhe u bënë flokëbardhë, por punuan pa u lodhur derisa u ndanë nga jeta, të përcjellë me nderim. E pasardhësi thotë: “Me ju, baballarë jemi tok, / si juve këmbët do t’i mbajmë në tokë/; do bëhemi edhe ne baballarë,/ dhe gjakun tuaj do kemi në damarë/, veç malli për juve do na marrë”.

E dyta, krenaria për filizat e rinj, pasardhës besnikëç të veteranëve, anëtarësia e të cilëve fuqizon organizatën dhe zbukuron radhët e saj si lulet e pranverës. Janë me mijëra pasardhës, filiza të rinj në Pemën e organizatës: si rriten, si aktivizohen në veprimtaritë e saj, si diskutojnë, si shtojnë abonimet në “Kushtim brezash”. Firma të tyre i shohim në shtyp.

Zogj shqiponje

Kur sheh si pranohen në organizatën e veteranëve djem e vajza, që janë në lule të rinisë, të kujtohen paraardhës partizanë, që kërkonin me këmbëngulje të ngjiteshin malit, por u thuhej se “je i vogël”. Dhe këta djelmosha, që ende s’kishin hequr briskun në faqe thoshin: “O bëhem partizan, o në shtëpi nuk kthehem”! Dhe rrinin aty pranë çetës partizane. Pastaj pranoheshin partizanë dhe nga ngazëllimi fluturonin si zogjtë. Në Brigadën e VI Sulmuese kishte 60 pionierë, siç kishte dhe 120 shoqe partizane. Vetëm në vëllimet 7, 8 e 9 Yje të pashuar janë 29 dëshmorë fëmijë: 2 prej të cilëve 14 vjeçarë, 9 janë 15 vjeçarë, 12 pa mbushur 16 vjeç dhe 6 janë 17 vjeçarë!, të nuk mundën të gëzonin statusin e veteranit.

Çelo Sinani ishte 15 vjeç dhe s’pranohej të shkonte partizan. Dhanë e morën ta bindnin, por ai qe i vendosur të ishte dhe të luftonte si shokët çlirimtarë. Dhe e tregoi veten se kush ishte. Më 26 nëntor 1944, Mark Gjon Markaj, me bajraktarë e 150 forca mercenarësh, tentuan t’i presin rrugën Brigadës VI Sulmuese. Lufta u ndez e ashpër. Armiqtë sulmuan pozicionin e mbrojtur nga pionieri 15 vjeçar. Heroi i vogël qëlloi me automatik dhe vrau të parin e tyre, plagosi një tjetër, u ngrit për të hedhur dy bombat e dorës, por u godit për vdekje. Ra zogu i shqiponjës, por u hodhën në kundërsulm shqiponjat. Armiku u mbyll në rreth të zjarrtë dhe u detyrua të dorëzohet. Kurse pionierit iu këndua: “Dhe dy ditë vinte liria/ duhej mbrojtur istikami/ barrikadë trupi i tij/ barrikadë Çelo Sinani”.

Gjak dhe djersë

Heroizmi i filizave vazhdoi edhe pas çlirimit. Ashtu si kolonat partizane vërshuan vullnetarët e rinisë në aksione kombëtare e lokale për rindërtimin e ndërtimin e vendit. Dhe në punë e sipër toka u lag me djersë të bardhë e u bashkua me gjak të kuq. E kush nuk dëgjoi për shpirtin atdhetar të dëshmores Shkurte Pal Vata? Po për dëshmorin libohovit Levend Dervishi e sa e sa të tjerë? Dëshmorëve të luftës iu shtuan dëshmorë të punës. Stafeta e veteranëve të Luftës mbahej lart dhe qëndisej me gjak e djersë të filizave të rinj. Jo vetëm. Niseshin për në aksione të rinj vullnetarë dhe në makina hypnin fshehurazi pionierë! Donin të punonin dhe këta për lulëzimin e vendit! Paraardhësit luftëtarë frymëzonin pasardhësit. Dhe gjerdani i veprave të tyre zgjatet maleve e bregoreve, kalon nëpër shkëmbinjtë e bardhë dhe fushave të blerta.

Stafeta luftarake e brezave në Shqipëri nuk ka munguar as në thellësinë e shekujve. Kulmi i heroizmit të tyre arriti në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Pasardhësit e sotëm të veteranëve me siguri do t’i ngrenë lart e më lart traditat e bukura të paraardhësve të tyre.

*Anëtar i Komitetit Kombëtar të Veteranëve tw LANÇ-it