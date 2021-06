Ditari i i panjohur i 20-vjeçares në Greqi: E quante bashkëshortin “djali i rrezikshëm”

Daily Mail po bën zbulime tronditëse për atë që ndodhi në dasmën e Caroline Krauts me Babis Anagnostopulos para se tw arrinim vrasjen nw Glyka Nera, e cila tronditi të gjithë Greqinë – dhe jo vetëm.

Duke cituar një ditar deri më tani të panjohur të Carolinws së ndjerë , i cili, sipas gazetarëve britanikë, ishte “varrosur” nën pirgjet e kutive të këpucëve në shtëpinë e çiftit në Glyka Nera, gazeta britanike përshkruan, me “sytë” e Caroline, skenat e një martese, e cila për një kohë të gjatë dukej se nuk shkonte mirë, pasi marrëdhënia e 20-vjeçares me pilotin 32-vjeçar duket se është në një pikë kthese.

“I vetmi person nga i cili ajo mund të fshehë ditarin ishte burri i saj”, u citua në një burim policie të thuhej nga gazeta britanike në një artikull në faqen e saj zyrtare.

Në fakt, policia që heton çështjen, duket se vlerëson se shumë nga fjalët që Caroline përdor në ditarin e saj sekret, janë shkruar me stilolapsa me ngjyra të ndryshme dhe përmbajnë emra të “koduar”, në mënyrë që Babis Anagnostopulos të mos mund ta dwëshifrojë të gjithë përmbajtjen në rast se ditari do të binte në duart e tij.

Sipas një burimi policor të cituar nga Daily Mail, Caroline përdori shkronjat “DG” (Djali i Rrezikshëm) për të përshkruar burrin e saj si një “djalë jashtëzakonisht të rrezikshëm”.

Ajo madje vuri pranë këtyre dy shkronjave, greqishten “C”, të cilën britanikët e interpretojnë si “F ** Djali i Rrezikshëm”. Të njëjtat burime gjithashtu gjurmojnë përdorimin e shpeshtë të shkronjës “M” në ditar, duke e konsideruar atë si një shkurtim të “mal …”: “Mal … Antras Mou, “duket se përshkruan Anagnostopoulosin vajza 20-vjeçare.

Ka edhe shkronjat “XX” në disa pjesë të ditarit, për të cilat policia dyshon se janë një shkurtim i fjalës “dru”.

Gjithashtu, sipas raportit britanik, Caroline përdori shkurtesën “PP”, për të përshkruar si “të vjetër …” burrin, me të cilin ajo fitoi Lidyan e vogël … Megjithatë, është e panjohur nëse raporti britanik mund të jetë konfirmuar, pasi ajo që ishte bërë e njohur deri më tani nga shkresat e çështjes, nuk përfshin informacion në lidhje me një ditar të dytë të Caroline 20-vjeçare, të cilën piloti 32-vjeçar e mbyti me duart e tij.

j.l./ dita