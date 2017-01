Ditari i përgjakshëm i Burrelit

Pasi kemi botuar disa episode nga fillimi i revoltave popullore që çuan në pranverën e përgjakshme të vitit 1997, po sjellim fragmente nga ditari i ushtarakut Kolë Ndreka se ç’ka ngjarë në atë vit të zi në Burrel. Me seriozitetin dhe skrupulozitetin e një ushtaraku, ai ka regjistruar gjithçka ka parë dhe përjetuar në ditarin e tij. Vërtet që Vlora ishte zemra e protestave antiqeveritare në atë pranverë, por e njëjta tablo është përjetuar në gjithë vendin.

Në një shënim që mund të shërbejë si hyrje për këtë ditar të çmuar, ish-partizani dhe shkrimtari Resul Bedo, i cili u nda para pak ditësh nga jeta, ka lënë këtë shënim:

“Ngjarjet e mbrapshta që filluan para marsit 1997, dhe kulmuan në fillim të atij muaji, përbëjnë çrregullimin e të gjithë sistemit politik, shtetëror, ekonomik dhe shoqëror të vendit, në përmasat e asaj shkalle sa u tronditën themelet e ekzistencës së kombit. Krahina e Matit dhe qyteti i vogël i Burrelit, shënuan një nga viktimat tragjike të këtij çrregullimi. Shumë vrasje e shkatërrime që dëshmohen në këtë ditar, duken të pabesueshme po të shtrosh pyetjen: Si mundet t’i bëjë këto të zeza miku-mikut, fqinji-fqinjit, shoku-shokut, shqiptari-shqiptarit? Përshkrimi i atyre që kanë ndodhur përbëjnë fjalën me peshën më të rëndë të së vërtetës së hidhur.

– Shkatërrohet bukuria e një qyteti! Prishet shtëpia e historisë së një populli! Shkelen me këmbë librat e pentagramet e kulturës popullore! Mbushen rrugët e qytetit me kufoma! Humbin djemtë e vajzat pa lënë shenjë dhe s’u dihet varri. Vriten 30 fëmijë: disa shkrihen në tunelet e barotit, të tjerëve u bëhet shtati copë e thërrime nga minat kundërtanke në oborr të shtëpisë, dhjetëra të tjerë ecin sakat, dikush pa këmbë, dikush pa duar, dikush pa sy. Po, domosdo, do ndodhte kështu, kur populli mbetet jetim pa shtet.

Mati i dha Luftës Nacionalçlirimtare mbi 50 dëshmorë, por nuk iu vra asnjë fëmijë! Mati i bëri kurban luftës së çmendur të ditëve pa shtet 200 bijë e bija. Pra, katër herë më shumë se në pesë vitet e luftës për liri. Po përmend këtu, atë që dëshmon autori, se vrasjet e kobshme në Mat, nisën me vrasjen e një fëmije në sheshin e qytetit, kur ai po hante kafshatën e parë të bukës së asaj dite të zezë, të 13 marsit 1997! Sa peshë të rëndë ka ky fakt tragjik! Por ç’të bëjmë mjerisht, mjerisht është i vërtetë!

…E bëra nuk bëhet e pabërë, të keqen nuk duhet ta harrojmë, përndryshe, ajo përsëritet. Koha e ditëve pa shtet është dënuar nga kujtesa dhe ndërgjegjja e popullit tonë. Edhe ky ditar është një mallkim i atyre ditëve të zeza, dhe një pohim se populli nuk mposhtet!”

Në vijim po botojmë fragmente nga ky ditar autentik i përgjakshëm i Burrelit të vitit 1997. Është një ditar që nuk ka nevojë për komente… Ju të gjithë e dini se kush e shkaktoi atë gjakderdhje dhe kush e mbolli farën e atij viti të zi.

Përgatiti për botim Xh. Shehu

Fragmente nga ditari i Kolë Ndrekës

Më e zeza ditë që kam njohur

12 Mars 1997, ora1500

Më parë nuk kisha menduar për të mbajtur ditar. Sot, më 12 mars 1997 po i nis këto shënime, përpara syve më ka dalë ajo pamje që nuk e besoj ta ketë imagjinuar kush. Në të gjitha sheshet, udhët dhe oborret e qytetit të Burrelit derdhën zjarr e plumba nga pushkët, kallashnikovët, mitralozët. Tronditin tokën granatat. Mbulojnë qiellin lëndët tymyese. Në rrugë të sheh syri adoleshentë, të rritur, burra dhe gra të ngarkuar me armë: kush dy copë, kush katër copë a pesë copë. Në këtë zallamahi dallohen edhe të ngarkuarit me thasë ushqimesh, batanije e plaçka të tjera të grabitura në depot e ushtrisë. Kam shërbyer në njësitë ushtarake të Burrelit prej vitit 1964 gjer në vitin 1988 dhe e di se në këtë zonë ka një potencial armësh e municionesh të madh. Rënia e tyre në dorë të çdo lloj njeriu do të sjellë një tragjedi të vërtetë.

E ndjej se në dyert e kësaj dite, në orën 1200, ka trokitur vetë vdekja!

Braktisja e madhe

13 Mars, 1977

Sot merret vesh mirë se ç’ka ngjarë: një urdhër i dhënë gojarisht nga lart, i ka tërhequr oficerët nga repartet që në orët e para të ditës së djeshme. Ata pa bërë asnjë kundërshtim a denoncim, pa marrë parasysh betimin ushtarak, kanë gëlltitur turpin dhe janë larguar kokulur duke i kthyer shpinën repartit e për t’u strehuar të parët në shtëpitë e tyre. Kështu shtëpia e madhe e mbrojtjes së Republikës është braktisur dhe në të ka hyrë kush ka mundur. Fshatarët ishin njoftuar një ditë më parë, ndaj ata kanë zbritur bashkë me kafshët e ngarkesës dhe janë vërsulur mbi armët, municionet, depot e ushqimit e veshmbathjes, kush të merrte më shumë plaçkë… Nuk pretendoj të jem njohës i mirë i historisë ushtarake, por me aq sa kam studiuar, një shembull si ky që po ngjet tek ne s’ma ka zënë syri ta lexoj kund, as ma ka dëgjuar veshi. Shpartallimi i ushtrisë është falimentim total i shtetit.

A ka braktisje më të kobshme se kjo?!

Vrasja e fëmijës me bukë në gojë

Në trotuarin para farnacisë së qytetit, aty ku fillon hyrja në sheshin kryesor, një fëmijë rrinte ulur. Po hante një kafshatë bukë. Po lufta e dreqit nuk do ta linte të ngopej. Një dorë krimineli zbrazi mbi të pafajshmin e vogël karikatorin e kallashnikovit. Trotuari u skuq me rrjedha gjaku të përziera me copa buke. Këtu ku u derdh ky gjak i Vrafit të vogël, mbani mend o bashkëkohës dhe ju që do të vini pas nesh, se më 13 mars 1997 është vrarë me bukë në gojë fëmija i parë në gjithë historinë e Matit…

Nata e tmerrit

Mbrëmë nuk besoj të ketë fjetur kush. Krismat nuk kanë pushuar për asnjë çast. Në një hapësirë të ngushtë shtrirjeje, siç është qyteti ynë, të zbrazen njëherësh mijëra gryka zjarri e dhjetëra granata, nuk mund të jenë vetëm një shqetësim i tejskajshëm, por edhe një bombardim tepër i rëndë psikologjik që lë pasoja edhe për ata që janë ende në barkun e nënës e presin ditën e lindjes…

Fëmijët dëgjoheshin duke qarë e ulëritur nëpër pallate. Pisk e kanë patur sidomos nënat me foshnje në gji dhe njerëzit që vuajnë nga sëmundje të ndryshme. Bubullimat e armëve nuk na lejuan të marrim vesh as lajmet që dha televizioni…! Kazermat e garnizonit ushtarak kanë vazhduar të digjen gjatë gjithë natës…

Asnjë ushtri e huaj nuk besoj ta bënte kaq gërmadhë…

16 Mars, 1997

Sot, pas pesë ditëve në flakë, tym e plagosje granatash e fishekësh, u fashit e u shkatërrua garnizoni ushtarak i Burrelit. Tullat e pjesët e tjera materiale, që po i rrëmbehen, mjaftojnë për të ndërtuar një lagje të re shtëpish me mure të vjedhura.

Po ç’përfaqësonte ky garnizon?

Janë djegur e shkatërruar 43 objekte të mëdha, si: vendkomanda, fjetore, klasa mësimi, kuzhina e mensa, spitale, ofiçina, parqe automjetesh dhe truproje.

Shumica e këtyre objekteve janë ndërtuar 70 vjet më parë duke shërbyer si shkollë për përgatitjen e xhandarmërisë së Mbretit Zog. Në Luftën e Dytë Botërore këtu u dislokua një divizion fashist italian. Ky i fundit edhe kur u rrethua e u godit nga kryengritësit matjanë në korrik të vitit 1943, edhe kur u përzu me pushkë prej këtij vendi, nuk dogji dhe nuk shkatërroi qoftë edhe një pjesë të vogël të objekteve të garnizonit.

Në vitin 1949, po në këto kazerma, janë strehuar qindra refugjatë grekë pas disfatës që pësoi Ushtria Nacional Çlirimtare e Greqisë në Luftën Civile, që përfshiu fqinjin tonë të jugut. Populli matjan me këta refugjatë ndau bukën e gojës, kur ajo nuk i mjaftonte as për fëmijët e vet.

Në vitet ’60, po në këtë garnizon, që ishte më i madhi jo vetëm në verilindje, por edhe në gjithë vendin, u dislokua Komanda e Korpusit të Veriut, e cila kishte në vartësi repartet e njësitë ushtarake që nga Shkodra e në veri, Gramshi e Librazhdi në jug e gjer në Bajram Curri, Kukës e Dibër në verilindje. Objektet dhe mjediset këtu kanë mjaftuar për të mbajtur një shtab korpusi, një shtab brigade, një komandë regjimenti e disa reparte autonome. Një kapacitet i këtij kalibri, tashmë i rrafshuar në zero, ka pasur një faturë humbjesh materiale, morale e historike të pallogaritshme, tepër të dhimbshme e të pafalshme nga breza të tërë ushtarësh e oficerësh që kanë kaluar këtu për 70 vjet.

Një pushtim agresiv i një ushtrie të huaj, sado i egër që mund të ishte, s’besoj se mund ta bënte këtë gërmadhë mes luginës së famshme të Matit.

Udhët e shkreta

17 Mars, 1997

U bënë katër ditë që i tërë qyteti duket i shkretë. Udhët e sheshet janë bosh. Fëmijët janë kyçur nëpër banesa. Shihen vetëm disa adoleshentë me kallashnikovë e me pistoleta, të cilët bëjnë garë se kush qëllon më shumë. Po kjo moshë bën lojë luftash në ballkonet, dritaret e pallateve dhe nëpër qoshet e apartamenteve. Të rrezikshme janë dhe autoveturat që ecin me shpejtësi duke qëlluar midis pallateve pa menduar se ku bien plumbta.

Mosha e këtyre djemve është delikate. Ata shpesh nuk e marrin me mend se ç’mund t’u ndodhë kur luajnë me mjetet e rrezikut. Janë plotësisht të rrezikuar. Arma në çdo çast është krahu i vdekjes! O prind, a keni fuqi t’i largoni bijtë tuaj nga kjo e keqe?

O nëna, ta dini se shumë nga ju janë afër asaj dite të tmerrshme kur do të visheni me të zeza!

Vrasja e tretë

23 Mars, 1997

Në rrethanat e paqarta u vra para derës së Bankës së Kursimeve polici i shërbimit. Kjo është vrasja e tretë brenda këtij muaji në qytetin tonë. Me riorganizimin e Komisariatit, policia ka filluar të dalë nëpër rrugë, por është krejt e pafuqishme për të vepruar. Sapo fillojnë krismat e armëve, të parët që vrapojnë për t’u strukur janë policët. Rivendosja e rendit na duket e largët, përtej të pamundurës.

Çudi, as pushteti lokal, as burrat e këtij qyteti, që janë shokë, miq e farefis me njëri-tjetrin, nuk e marrin iniciativën për t’u mbledhur e vendosur diçka bashkarisht, që t’i pritet udha kësaj katrahureje vëllavrasjesh e terrori. Thirrja që bënë mjekët dhe personeli i spitalit dhe disa intelektualë, në mitingun e organizuar para ca ditësh, nuk u pasua më tej.

Pse jemi kaq të pafuqishëm?! Kanë vdekur e janë harruar ata burra që u njohën edhe përtej Matit si kuvendar të urtë e pajtues të sherreve e mosmarrëveshjeve. Kanë vdekur!…

Edhe ata kishin hall

26 Mars, 1977

Dy fshatarë duke menduar se tash kemi Qeverinë e Pajtimit Kombëtar, erdhën për t’u ankuar në gjykatën e rrethit, se disa çuna të qytetit duke gjuajtur në shenjë, u kishin vrarë gomarin afër shtëpisë së tyre. Emrat e vrasësve i kishin gjetur, por në gjykatë e as në prokurori s’kishte frymë njeriu të gjallë, përveç një roje private, e cila u bëri shenjë të mos afroheshin. Fshatarëve u nxirrte koka tym kur e tregonin hallin që i kishte zënë.

Dikush u tha:

– O vëllezër, këtu po vriten njerëz e nuk po pyet kush për ta, por në paçi lopë ruani mos i nxirrni në kullotë se i përcillni tek gomari.

Matianët me Vlorën

29 Mars, 1997

Tragjedia e Otrantos e shtriu dhimbjen e saj gjer këtu në Mat. Të shumta janë letrat dhe telegramet e forcave politike dhe të qytetarëve drejtuar popullit të Vlorës e familjeve të viktimave. Një grup intelektualësh u bëri thirrje qytetarëve për tu mbledhur në një shesh e nderuar viktimat e kësaj tragjedie me një minutë heshtje. Sa prekës e kjo heshtje sot ne këtë qytet të vogël!

Këtu midis dhimbjeve i mora edhe unë impulset për të thurur disa vargje, të cilat i nisa me anën e një shoku për t’i çuar në Vlorë. Janë modeste e nuk pretendoj të bëjnë më shumë se sa një shfaqje dhimbjeje.

Maskat në rrugë

16 prill, 1997

Qyteti s’ka pasur këto ditë vrasje. Edhe krismat disi janë rralluar, po megjithatë s’ka mbetur pa gjak.

Janë shënuar mbi njëzetë raste plagosjeje. Nga fshatrat vijnë njoftime për vrasje, sidomos në zonat e Bazit e të Derjanit.

Ende i qetë në këtë drejtim vazhdon të jetë fshati i madh Macukull. Në tërë shtrirjen e xhadesë Shkopet-Qafë Dushk vazhdojnë të grabisin grupet me maska. Madje kanë bërë edhe vrasje pasagjerësh me vetura e furgona.

A do të çlirohet kjo rrugë nga bandat?

Pritat kanë prerë besën e këtyre maleve.

Edhe vetë malet po rënkojnë nga bëmat e zeza të bandave. Në trurin e këtyre njerëzve që mbulojnë fytyrën, kanë marrë zhvillim pasionet pa fre dhe instinktet e egra…

Leka Zogu në Mat

Leka Zogu erdhi për vizitë në Mat. Në hyrje të qytetit zbriti e bëri disa metra në këmbë, për mbërritjen e tij u zbrazën shumë armë. Ishte një burrë i gjatë dhe i pashëm. Në qytet nuk u ndalua. Pritja këtu qe më tepër rutinë se sa një protokoll i organizuar. Edhe ca parulla që i uronin mirëseardhjen ishin shkruar nëpër mure me bojë të zezë, gjysmake, shtremba-shtremba nga një dorë gjysëm analfabete.

Qe hapur fjala se ai do të bëjë surprizë këtu duke marrë përsipër ndonjë investim për shkollat, spitalet ose rrugët. Në vendlindje të babait të tij Ahmet Zogut, Leka i Parë mbajti një fjalim të shkurtër, ku përsëriti sloganin: “Paqe, Bashkim”, duke i shtuar edhe porosinë: “Mos i harxhoni fishekët se do të na duhen”.

Shumëkush u habit pse nuk u dha diçka nga ato që ishin përfolur. Ndoshta nuk ishte momenti, ndoshta ato që thuheshin se do t’i bëjë Leka ishin dëshira të disa legalistëve?