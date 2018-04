Enver Hoxha dhe Tashkot (shënimet e një gruaje të vjetër tiranase)

Janë disa fletë të zverdhura nga koha, të qepura në një bllok të thjeshtë, shkruar disa dekada më parë, që na çojnë në familjen e vjetër tiranase Bakiu.

Na pret Abdyli, një nga djemtë e të moshuarës Sabie Alliu (Bakiu), që është autorja e këtyre shënimeve të rralla botuara nga Dita.

Abdyli, me profesion ushtarak, tashmë tregtar i vogël, por që merret dhe me publicistikë, na thotë se këto shënime i janë dhënë nga nëna e tij, që është ndarë nga jeta në vitin 2000.

Familja Alliu, një nga më të vjetrat e Tiranës, dikur ka jetuar tek ‘Shallvaret’, ndërsa Abdyli na pret në banesën e tij trekatëshe diku pranë godinës së Ministrisë së Jashtme.

Po çfarë shkruan e moshuara në ditarin e saj?

Në to bëhet fjalë për gjeniun e këngës shqiptare Tefta Tashko Koço, e familjen e saj të cilët janë strehuar për 5 vite në shtëpinë e Sabie Alliut.

Flitet për marrëdhëniet mes tyre (Teftës dhe Sabie Alliut, atëherë 17-vjeçe), flitet për korrektësinë e familjarëve Koço, netët kur Tefta i binte pianos e këndonte, për miqtë e shokët, vëllain e saj Koço Tashko, për njerëzit që hynin e dilnin në familjen Tashko, për simpatinë e propozimin për martesë (Koço-Sabie), etj.

Po flitet dhe për vizitorin enigmatik Enver Hoxha.

“I ruaj si sytë e ballit se janë kujtime të nënës të lënë pak kohë para se të ndahej nga jeta. Asokohe familja Alliu, dikur banonte afër qendrës së Tiranës, ndërsa sot, brezat e saj banojnë në zona të ndryshme të kryeqytetit. Familja Tashko mori me qira katin e parë të kësaj shtëpie. Nëna ime, Sabia, atë kohë, kur qiraxheshë në shtëpinë e saj erdhi Tefta Tashko Koço, ishte vetëm 17-vjeç. Në ditarin e saj, nëna pohon se në familjen e Tashkove hynin e dilnin persona të rëndësishëm, por një prej tyre rrinte e bisedonte gjatë me Teftën e Koçon.

Pas luftës do të mësonte se ishte Enver Hoxha. Mes të tjerave Sabia shkruan:

“Dy–tre vjet pasi na kishte pushtuar Italia, në familjen Tashko erdhi Koço Tashko me një njeri tjetër. Ky tjetri, ishte një burrë i bukur dhe tërheqës, i gjatë, që vazhdimisht buzëqeshte dhe që zakonisht rrinte me kostum. Nuk e njihja. Më vonë, pas çlirimit, e mora vesh që kishte qenë Enver Hoxha. Ai lante së bashku me Koçon qenin e këtij të fundit, afër pusit të shtëpisë. E lanin me sapun, e shpëlanin dhe e fshinin. Enveri përkushtohej shumë për këtë punë dhe vazhdimisht, për çdo veprim merrte miratimin e Koço Tashkos. Dukej që Koçoja kishte autoritet tek ai njeri, sepse fliste më shumë dhe Enveri dëgjonte. Ky rrinte së bashku me Alekon, profesor shkolle në një nga dhomat e katit përdhes të shtëpisë së xhaxhait. Ndenji në shtëpinë tonë afro dy muaj. Mund të ketë ardhur përsëri me orë por nuk di ta kem parë më. Gjatë kohës që Enveri rrinte në shtëpinë e tyre, Tefta më kërkonte t’i bëja 3-4 kafe turke. Unë i bëja me kënaqësi, i vendosja në tabaka, e trokisja në derën e dhomës. Tefta e hapte dhe më ftonte të hyja brenda, por unë nuk pranoja. Më falënderonte plot mirësi dhe e merrte vetë tabakanë me filxhanë. Ata brenda bisedonin herë me zë të ulët, e herë me zë të lartë. Zakonisht flisnin për luftën. Tefta herë pas here vinte gishtin në buzë, shenjë e qartë se nuk duhej të flisja. Jo pse thoshte Tefta, por ne s’e kishim për zakon të merreshim me punën e të tjerëve. Ndërsa me Koçon, u njoha nga afër, e më propozoi për fejesë…”

