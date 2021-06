Dje firmosi urdhrin ekzekutiv për Ballkanin, Biden niset sot drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe Europës

Me anë të një postimi në Twitter, Presidenti i SHBA-së ka njoftuar se sot është nisur drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe Europës.

Ky është udhëtimi i parë i Biden jashtë territorit të SHBA, qëkur ka marrë postin e Kreut të Shtëpisë së Bardhë.

Ai i konsideron sfidat e epokës së re, por nuk bën me dije se për çfarë konkretisht është duke vizituar Britaninë dhe BE-në.

Dje Biden firmosi një urdhër ekzekutiv për Ballkanin perëndimor, ku përfshihej edhe Shqipëria.

“Jam rrugës për në Mbretërinë e Bashkuar dhe Europë sot. Është udhëtimi im i parë jashtë SHBA-së gjatë presidencës sime. Unë e di se demokracitë mund të bashkohen së bashku për të përmbushur sfidat e kësaj epoke të re këtë javë, në Evropë, ne kemi mundësinë ta provojmë këtë”, shkruan Biden.

