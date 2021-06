Dje u sulmua me armë pronari, sot tentohet t’i vihet flaka bar “Orange” në Sarandë. Policia arreston autorin me precendent penal

Dje u sulmua me armë pronari Spiro Iljadhi, sot tentohet t’i vihet flaka bar ‘Orange’ në Sarandë.

Policia ka arrestuar autorin 32-vjeçar, person me precedent kriminal në fushën e narkotikëve.

Njoftimi i plotë:

“Shërbimet e Komisariatit Sarandë parandalojnë një rast të tentativës për zjarrvënie të qëllimshme.

Tentoi të digjte me lëndë djegëse një biznes, arrestohet në flagrancë 32-vjeçari, person me precedent kriminal në fushën e narkotikëve.

Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale një shishe me lëndë djegëse që ky shtetas do të përdorte për të realizuar zjarrvënien dhe motomjeti me të cilin do të largohej.

Shërbimet e Qarkullimit Rrugor, në bashkëpunim me Forcat e posaçme “Shqiponjat” dhe FNSH, në vijim të kontrollit të imtësishëm të territorit, patrullimit në të gjitha lagjet e qytetit dhe rrugicat pa ndriçim, në lagjen Nr. 1, nga patrulla e Qarkullimit Rrugor është konstatuar një shtetas i cili po kryente lëvizje të dyshimta me një motomjet dhe më pas ka ndaluar pranë një lokali në këtë lagje dhe ka tentuar ta djegë me një shishe me lëndë djegëse. Në momentin që ky shtetas ka vënë re patrullën ka tentuar të largohet, por është kapur dhe prangosur nga shërbimet e Policisë.

Në vijim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Sarandë u bë arrestimi në flagrancë, për veprën penale “Shkatërrimi i pronës me zjarr” mbetur në tentativë, i shtetasit L. O., 32 vjeç, banues në Sarandë, i dënuar më parë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, për veprime të mëtejshme hetimore”, njofton Policia.

Redjan Hadëri, Andrea dhe Visi Çaushi kishin shkuar të shtunën në mbrëmje në Sarandë, për të festuar në ambientet e klubit “Orange”, ku aktiviteti ka vijuar deri në 03:50.

Pikërisht në këtë orë djemtë kanë qëlluar me armë zjarri Spiro Iljadhin, me 20 plumba automatiku.

I plagosur mbeti edhe kalimtari Marin Jani.

Të dy ndodhen në spital dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

j.l./ dita