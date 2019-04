Djegia e mandateve, Peleshi: Lëvizje antisistem që godet demokracinë

Situata politike në vend, roli i mazhorancës, shtyrja komisionit të reformës zgjedhore, djegia e mandateve, janë diskutuar në studion e Mbrëmje në ABC News nga deputeti socialist Niko Peleshi.

Sa i takon kërkesës për shtyrjen e komisionit të reformës zgjedhore, Peleshi thotë se bëhet për të mos shkuar vetëm në proceset zgjedhore.

“Ka një arsye që lidhet me vullnetin tonë për të mos shkuar vetëm në proceset që na shoqërojnë. Ne kemi zgjedhjet do të donim të ishte një garë sa më e fortë, sa më e fortë të jetë gara dhe kundërshtari aq më cilësor është dhe rezultati. Të mos jemi të vetëm, por të kemi dhe opozitën shqiptare padyshim. Ne duam që të mos jemi të vetëm por të kemi edhe opozitën shqiptare padyshim. Ky është një proces individual, por edhe pozitiv se disa deputetët ushtrojnë detyrimin për të çuar zërin që përfaqësojnë në parlament”.

Ai shprehu gatishmërinë e mazhorancës për dialog dhe diskutim dhe mundësinë që ka opozita për të marrë pjesë në tryezë.

“Gatishmëria për të zhvilluar dialog dhe diskutim është artikuluar nga kryetari i partisë dhe ka të bëjë me kulturën e PS dhe sjelljen politike të partisë sonë. Nuk mund ta fsheh që kualiteti i duhur ky është një shans për të mos u humbur jo vetem nga ne por edhe nga opozita do jetë shans që do krijojë hapësirën për të na ulur për konstruktive jo destruktive. Nuk gjej asnjë arsye që kemi të bëjmë me parlament legjitim dhe qeveri legjitime, përmes njohjes së rezultatit të zgjedhjeve. Ne nuk jemi të lumtur të shkojmë të vetëm në zgjedhjet e 30 qershorit, nuk është fitore që na kënaq opozita na ka çuditur të gjithëve”.

Djegien e mandateve Peleshi e konsideron një lëvizje antistem që ka goditur demokracinë

“Djegia e mandateve është një lëvizje antisistem dhe këtu shtrohet çështja se ç’qëndrim do mbajnë me ne raport me sistemin. Nuk e kemi të drejtën as ne, as Pd që të marrim peng procesin. Dinamikat nuk krijohen duke i rënë këmbës apo me mjete e instrumente që nuk i përkasin këtij sistemi opozita ka rrokur armët jashtë sistemit dhe është kundër vendit padyshim. Unë shoh për fat të keq as tërheqje apo lëshim nga ana e tyre, kurse PS ka vullnet pozitiv për dialog dhe nuk mund të projektojmë tjetër veç këtij dialogu. Ne nuk mund të shpikim një lëvizje antisistem. Kjo është një goditje në zemër e demokracisë”.

